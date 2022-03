Cómo funciona el nuevo Ecocentro, que comenzó a operar la pasada semana

Mientras continúa la polémica por su ubicación, comenzó a operar en la semana pasada el Ecocentro, ubicado en el obrador del Municipio de Libertad que se sitúa sobre la calle San José, entre el hogar de ancianos “El Quincho” y el parque Carlos Clauzolles.

La Semana estuvo observando el funcionamiento del nuevo espacio para la disposición de residuos no domiciliarios y de gran porte, que son luego derivados al vertedero de la Intendencia de San José, ubicado en la capital departamental.

Según lo informado por el funcionario de la Intendencia César Callero -que de ahora en más estará a cargo de mantener la limpieza y el orden en el lugar-, el Ecocentro está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas en la tarde. Comentó además que el proceso para descartar los desechos es sencillo: se llega al lugar en vehículo, se sube en él por una rampa y sobre los costados del terraplén, que fue generado artificialmente, hay cuatro volquetas en las que la misma persona que los trae, deposita sus desechos.

“A medida que las volquetas se van llenando, se van retirando y llevando a San José”, comentó César Callero, que agregó que el miércoles 2, el día en que comenzó a funcionar oficialmente el Ecocentro, ya se retiró una primera volqueta. Por el momento se dejan todos los desechos en cualquiera de las volquetas, pero con el correr de las semanas, cuando esté la cartelería, cada volqueta tendrá un destino específico”. Agregó el funcionario de la Intendencia que fundamentalmente lo que ha descartado la gente en estos primeros días, son ramas, de podas.

Vale mencionar además que cuando el funcionario municipal se retira, deja tapadas con una malla las volquetas que tengan desechos, de forma tal que nada se vuele por las noches, en el caso en que se produzca viento.

EL LUGAR | El alcalde Matías Santos volvió a hacer referencia a la polémica por la ubicación planteada por la representación del FA y algunos vecinos, pero que también llegó a ser cuestionada por la propia intendente Bentaberri, según lo publicado por medios de San José de Mayo. “Yo insisto con lo mismo, es el único lugar donde nosotros podemos garantizar que le podemos estar arriba, en otro lugar no”, dijo el Alcalde de Libertad.

“Hacemos esto mismo en un campo de Buschental o para la zona del Camino de la Tortuga y se va a generar un nuevo basural, porque no estamos todo el día ahí, no tenemos personal para hacerlo. Y si hago otra cosa en otro lugar también le tengo que dar las condiciones mínimas al funcionario que trabaje allí. ¿Qué pasa de noche? No tengo un sereno, no hay control, sin embargo en el obrador, estamos todos los días, la retro está acá, la gente también está”, agregó Matías Santos.

En opinión de Matías Santos se ha magnificado algo que son solo cuatro volquetas y una rampa. “Creo que la gente pensó que iba a funcionar lo mismo que había en el Camino al Cementerio, pero aquellos que han ido hasta el lugar se dan cuenta de lo que es”, mencionó el Alcalde. Insistió Santos en que este es un plan piloto y que en caso de no funcionar se buscará otra alternativa, aunque aclaró que él está jugado a que funcionará.

Como ya informáramos, en el Ecocentro se pueden descartar electrodomésticos de pequeño y gran tamaño, artículos electrónicos de uso doméstico, muebles y mobiliario doméstico (colchones, mesas, sillas), materiales reciclables (papel, cartón, vidrio, metales y plásticos), aceite de uso doméstico usado, medicamentos vencidos, ropa usada, libros. Es decir, todo aquello que no sea orgánico.

Con el Ecocentro, más los cuatro puntos verdes distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, piensa el Municipio que se podrá mejorar el estado general de la ciudad en materia de limpieza.

Por Javier Perdomo.