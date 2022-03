Sebastián Valdomir y Mariano Tucci, diputados del MPP, visitaron el Vinelli para dar su visión sobre la LUC

Luego de la visita de Rafael Michellini el miércoles 2 de marzo, dos diputados frenteamplistas -en concreto del MPP-, visitaron Libertad el jueves 3, para dejar su mensaje respecto a las razones por las cuales promueven la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Se trata de Sebastián Valdomir y el maragato -electo Diputado por Montevideo-, Mariano Tucci.

Comenzó diciendo Sebastián Valdomir que en sus recorridas de campaña, lo que han recibido “de parte de las vecinas y vecinos que nos han abierto las puertas de sus casas es mucho respeto, buena receptividad para la información que nosotros acercamos. La gente se saca las dudas, pregunta, porque está acercándose el 27 de marzo y ante un voto obligatorio como es el referéndum, quiere decidir de la mejor manera qué opción respaldar”.

“Nosotros sostenemos que este no es un referéndum contra el gobierno, no se trata de ponerle un palo en la rueda al gobierno que ganó en buena ley en noviembre de 2019, pero consideramos que ya hay impactos negativos en la LUC, como es el precio de los combustibles, porque el precio de todos los productos de la canasta familiar están directamente vinculados a la evolución del precio de la nafta y el gas oil, que se está haciendo sentir en un contexto en el que por dos años consecutivos los salarios y las jubilaciones no aumentan tanto como aumentan los precios. Nuestra gente cada vez tiene el bolsillo más chico para llegar a fin de mes y además eso se explica con las medidas que adopta o no adopta el gobierno”, agregó Valdomir.

AFECTADOS | Por su parte Mariano Tucci, que era militante del Partido Colorado en San José y que hace dos elecciones forma parte del MPP, dijo que “el gobierno ha contrabandeado una gran reforma del Estado en una ley, ha modificado más de 30 políticas públicas, ha cambiado los códigos Civil, Penal, General del Proceso y ha generado una reestructura de las áreas estratégicas de la economía nacional, que tienen afectación inmediata en la vida de cada uno de nosotros. Cada una de las cosas que aparecen en la LUC, afectan la cotidianeidad de las ciudadanas y ciudadanos de este país”.

“Nosotros que venimos de la tradición, que somos aliados del MPP, debemos darle un mensaje claro a aquellos militantes de los partidos tradicionales y de Cabildo Abierto, empatizando en los elementos comunes que tenemos con ellos. ¿Qué tenemos en común con ellos? La síntesis del mes, el dinero no alcanza, los salarios siempre se han ajustado por debajo de la jubilación. La carne, en un país que tiene 12 millones de cabezas de ganado, subió un 30%, el combustible subió un 36%”, comentó Tucci.

Agregó además que está preocupado “por el futuro de las empresas públicas. El sueño de Batlle y Ordóñez no eran estas empresas públicas con poca inversión y tarifas altas”.

Mencionó luego que “el gobierno iba por el monopolio que tiene hoy Ancap, gracias a que los senadores del FA junto a algún socio de la coalición negociaron, se logró mejorar ese artículo, tratar que el herrerismo que tiene siempre urticaria con los monopolios, entendiera y por eso se llegó al artículo que hoy está estampado en la LUC que nosotros votamos, pero fuimos engañados en nuestra buena fe”.

“Lo que se está cuestionando acá es el rol social de las empresas públicas, porque el monopolio no es un capricho, es lo que permite contener los precios, que cuando se dispara el precio del barril de petróleo, no se te dispare el precio en el surtidor”, agregó.

NERVIOSOS | Consultado sobre los anuncios realizados por el presidente Lacalle Pou en el Parlamento, al cumplirse dos años de gobierno, respecto a la baja del IRPF y del IASS, el diputado Sebastián Valdomir los relativizó ya que el IASS “lo pagan las jubilaciones medias y altas. Si estuviéramos 10 jubilados acá, seguramente sólo dos lo pagarían, pero es una demanda que uno de los socios de la coalición ha hecho sostenidamente y que el Ministerio de Economía estaba frenando. Sería una medida cosmética, porque no le va a mover la aguja al jubilado que gana 18 o 19 mil pesos porque ese no paga IASS”.

“Respecto al IRPF al Presidente le faltó la otra mitad y es que los salarios hace dos años que no están subiendo, que hay una inflación que está fuera del rango meta y eso se paga mes a mes en el boliche”, añadió.

Dijo además que esos anuncios demuestran que “el gobierno está preocupado por el referéndum. Nosotros arrancamos la campaña escuchando que la LUC se defendía sola y hoy tenemos a todo el gobierno haciendo campaña a lo largo y ancho del país. Tenemos al Presidente al borde de la Constitución haciendo campaña proselitista. Nadie dedica sus mejores cuadros de gobierno, su tiempo y sus recursos financieros para una ley que se defiende sola. Percibimos nerviosismo”.

“El Presidente cuando habla casi 54 minutos y no dice nada para los uruguayos que no llegan a fin de mes, que comen en una olla popular, que tienen un problema de inseguridad alimentaria, está gobernando para el 47, 48% de la población que hoy sostiene la popularidad del Presidente, para el resto no le dedicó un minuto”, comentó por último respecto al discurso presidencial.

Por Javier Perdomo.