«Campamento por el Agua» se realiza el fin de semana en Arazatí, con las miras puestas en el Neptuno

Entre el sábado 7 y el domingo 8 de octubre se estará realizando en el balneario Arazatí, el denominado “Campamento por el Agua”, que organiza la Coordinadora por el Agua y la Agrupación Tucu-Tucu de Rafael Perazza. La movida que cuenta con el apoyo de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), se enmarca en la lucha del colectivo contra la instalación en ese punto de San José del proyecto Neptuno, que en la pasada semana incluyó también una movilización en el centro de Montevideo. Se estima que unas 150 llegarán al balneario ubicado sobre el Río de la Plata.

La edila e integrante de “Los Tucu-Tucu” Sofía Mansilla, comentó a La Semana que se esperaba que el fin de semana que pasó estuviera lista la grilla de charlas que se estarán realizando durante los dos días de este campamento de los colectivos que se oponen a la instalación de una planta potabilizadora de agua en ese balneario del departamento josefino.

De todas formas, adelantó que entre los temas que se abordarán en las dos jornadas estará la criminalización de la protesta, a partir del procesamiento del dirigente de FFOSE Federico Kreimmerman, y también el impacto ambiental que sufrirá la zona a partir de la construcción de la planta potabilizadora. “Vamos a tener daños culturales, sociales, ambientales y también habrá vulneración de los derechos humanos”, dijo Sofía Mansilla.

PREJUICIOS | Según la visión de la integrante de “Los Tucu-Tucu” los daños sociales están presentes desde que “nos empezamos a manifestar; se puede ver cómo han sido perseguidas las personas que integran las organizaciones, cómo son señaladas, solamente por opinar en contra de un proyecto que entendemos que no ha sido bien comunicado”.

“Los prejuicios están; yo ya no leo comentarios en redes, pero hay compañeros que me mandan los comentarios de gente que conocemos de chicos, que nos dicen muchas cosas, pero que sabemos que no tienen ni idea de lo que estamos hablando; dicen cualquier cosa, se meten en nuestras vidas; esos ya son daños. Todo eso causa un daño porque los que nos exponemos somos de acá y todos saben quiénes somos”, dijo Sofía Mansilla.

“El otro día nos preguntaron en un programa radial si nosotros sólo íbamos a exponer en contra, y sí, porque favorable no le vemos nada”, comentó la Edila. Añadió la legisladora departamental que “ojalá se abriera la oportunidad, de públicamente, quienes están a favor del proyecto nos lo expliquen; nosotros no tenemos problema de ir; hemos escuchado a todos, a Peña (Adrián, ex titular del Ministerio de Ambiente), hemos escuchado a todas las autoridades, porque queremos saber lo que van a hacer”.

DETALLES | En cuanto a las expectativas que tiene con esta movida que estará cumpliéndose el próximo fin de semana, Sofía Mansilla dijo espera que la concurrencia sea buena, ya que mucha gente de la zona ha comprometido la presencia en las charlas que se harán. “No se quedarán en el campamento, pero sí irán a las charlas”, dijo la Edila.

En cuanto al campamento, al momento del contacto con este medio, ya estaba confirmada la presencia de 70 personas, según Mansilla, pero esperan que lleguen hasta 150 personas a quedarse en el balneario. La logística que se ha preparado para la oportunidad, es para 150 personas.

Comentó que estarán presentes integrantes de todas las organizaciones que forman parte de la coordinadora, además de la gente de FFOSE que está desarrollando su propio conflicto con el Directorio del ente.

Por Javier Perdomo.