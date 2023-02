Antonio Atilio anunció su renuncia a la Dirección Departamental de Salud

El director Departamental de Salud Juan Antonio Atilio, seguirá los pasos del ministro de Salud Pública Daniel Salinas y dejará el cargo en el próximo mes de marzo tras cumplir tres años al frente de ese organismo. “Para mi es una tarea cumplida”, dijo Atilio, quien agregó que esperará a que desde el Ministerio se resuelva quién será su reemplazo para hacer efectivo el retiro. Atilio debió enfrentar la pandemia por el Coronavirus en el departamento a días de asumir su cargo y ha sido el responsable de la Dirección desde que asumió el Gobierno de coalición.

Atilio señaló que ya había mantenido diálogo con el ministro de Salud Pública Daniel Salinas “a finales de noviembre y principios de diciembre” sobre la posibilidad de dar por culminada su tarea al frente de la Dirección de Salud al cumplir tres años de gestión, algo que ocurrirá a principios del próximo mes. “Yo cumplo en la primera semana de marzo, asumí en el 2020 en una semana de marzo que no me voy a olvidar nunca porque estaba en un congreso mundial de mi especialidad cuando me avisaron de la propuesta y a la semana vino la pandemia”, recordó.

“Le dije al ministro que tenía la intención de terminar los tres años de gestión y él estuvo de acuerdo; coincidentemente él también se va a retirar para su actividad privada, no es mi caso porque yo estoy pensando en mi retiro definitivo, del todo”. dijo a La Semana.

Atilio asumió en marzo del 2020, con la llegada de la pandemia de coronavirus a Uruguay, al frente del organismo que debió llevar las riendas del combate del virus en el departamento, tarea que calificó como “muy desgastante”.

“Este trabajo de gestión sanitaria sumado a lo que sucedió con la pandemia produjo en mi un desgaste en una edad en la cual estoy más cerca de mi etapa jubilatoria que de otra cosa”, comentó.

“Ya lo plantee a nivel oficial en el Ministerio y estamos ajustando algunos detalles. Para mi es una tarea cumplida de la que me llevo muchas cosas satisfactorias, un montón de mucho esfuerzo, costó, es desgastante y tengo algunas nanas que se han ido sumando que también me la quiero cuidar un poco”, añadió Atilio quien a continuación dijo: “diría que ya es un hecho confirmado, ya el Ministerio debe estar buscando un reemplazante. Por supuesto que yo voy a esperar esa situación y cuando haya un reemplazante nos sentaremos y le pasaré la guardia”, mencionó.

VACUNACIÓN | La semana pasada el Ministerio de Salud Pública extendió la vacunación de la quinta dosis contra el covid-19 para personas mayores de 50 años con comorbilidades. Al respecto Juan Antonio Atilio, comentó que durante enero la vacunación “no fue tan exitosa como habíamos planteado”.

Uno de los factores por lo que esto sucede, estimó Atilio, es debido a que la gente está de vacaciones y no se ha podido vacunar y el otro es que la gente no se cuida tanto como tiempo atrás.

“Creo que el momento del año ha influido notablemente”, comentó Atilio en relación a que muchas personas optan por veranear durante el mes de enero. “Y lo otro que influye es la percepción de riesgo de la población que no percibe el riesgo de la endemia o epidemia de Coronavirus ahora como lo percibió hace un año o dos atrás, donde nosotros tuvimos semanas de vacunar de tres mil a cuatro mil personas y sin embargo ahora esa noción de riesgo no existe. Muchas personas creen que esto ya está solucionado y esto no está solucionado, sino que está en vías de solucionarse”, dijo.

En la actualidad en San José, según lo informado por Atilio, hay alrededor de ocho casos diarios de COVID e insistió en la importancia de recibir la vacuna. “Estamos entrando en la etapa de endemia en la que, por ejemplo, en San José estamos teniendo un promedio de ocho a 10 casos diarios” y dijo que es un número exitoso al compararlo con “los 200 que tuvimos; por supuesto que esto es exitoso y uno lo aplaude pero no es un tema solucionado ni mucho menos”, explicó.

Atilio dijo luego que en la actualidad no hay “una situación de gravedad muy importante” aunque sí se registró una muerte en enero de una persona con resultado positivo para Covid”. Comentó luego que si bien han existido “algunos casos en internación, últimamente no ha habido casos de CTI”.

“Ahora la política de control de la pandemia pasa más por registrar a los pacientes que se internan y los que están en situación de gravedad, o sea, el porcentaje de camas de CTI que está ocupado, que es bajo y muy bajo. En los CTI ahora prácticamente no hay camas ocupadas por coronavirus cuando tuvimos algunos días que en San José estaban todas las camas ocupadas con casos de pacientes con Covid. Entonces seguimos con ese registro y por ahora los números nos viene dando bien”, informó.

Por otra parte y próximos al inicio de las clases en Primaria en el mes de marzo, el Director de Salud insistió en la importancia de que los niños reciban su segunda dosis de Pfizer. “Insisto y especialmente a aquellos papis de niños de cinco a 11 años que no completaron sus dos dosis pediátricas de pfizer. Los invito a que una vez que reconsideren este tema les den la segunda dosis, especialmente antes de marzo porque se viene la etapa educativa”, dijo Atilio.

Atilio valoró favorablemente la vacunación en los hogares de larga estadía para personas mayores. “Hemos andado bien en la vacunación de mayores y en los Elepem (Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores), que ya estamos terminando y ahora invitamos a los mayores de 50 a que vayan a los vacunatorios”, dijo.

Agregó que los vacunatorios ahora son los habituales”, pero a su vez “se incorporó un vacunatorio en el Hospitalito de Ciudad del Plata para reforzar la vacunación en esa zona, donde venía siendo media baja”.

RECORRIDAS | Dijo por último que junto con un equipo de la Dirección de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia se comenzará esta semana a vacunar “pueblo a pueblo” buscando llegar a la población de otras localidades del departamento. “Lo vamos a hacer con la Intendencia, con la dirección de Gestión Ambiental y Salud. Vamos a ir con equipos hasta ahí y vamos a vacunar a toda la gente que esté en opción de vacunación como lo hicimos ya la otra vez”, culminó diciendo.

Por Katherine Martínez.