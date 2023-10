Elucubraciones semanales, edición 25/10/2023: «Poniéndole freno a los odios»

En tiempos de conflagración mundial, desde este sur por ahora pacífico, uno puede ver los acontecimientos que ocurren en el norte con cierta perspectiva y no con el fanatismo de quienes son responsables o padecen las guerras en curso. Por eso esta columna elucubradora de un miércoles de octubre viene con agenda definida y no habrá resultado electoral que se pueda dar en nuestra comarca cercana que nos distraiga. Si le parece, vamos entrando en ella.

Mire, ya fue algo que me llamó mucho la atención cuando comenzó la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania (porque los ucranianos ponen los muertos, pero la financiación es de los europeos y los yanquis), y me vuelve a sorprender más aun ahora. A la vez que sonaban los primeros disparos, intentaron más bien sin éxito, aislar a Rusia del mundo. Una de las primeras acciones tomadas, esta sí efectiva, fue suspender a las federaciones deportivas rusas de todas las competencias internacionales, incluida a la selección de fútbol que venía perfilada para clasificarse al mundial 2022.

En el caso de la Fifa, que es el que uno más conoce por interés en el deporte del balompié, no hubo congreso de federaciones ni nada por el estilo para decidirlo, fue un libretazo de la dirigencia (europea ella), que decidió que los rusos eran los “malos” y que no podían seguir siendo parte de las competencias internacionales mientras no dejen de ser malos (según la subjetiva visión occidental, claro está). Esa medida, sigue vigente y los deportistas rusos continúan vedados.

Bueno, ahora, he estado leyendo por ahí que todos los deportistas, musulmanes o no, que han manifestado algún tipo de apoyo a la causa Palestina o que se declaran en contra de esta nueva guerra, están siendo desafectados de los clubes en los que militan o de las competencias en las que participan; solo por manifestarse contrarios a la barbarie guerrera, están irradiándolos hasta de los entrenamientos de los equipos en los que militan.

También les está ocurriendo lo mismo a artistas e intelectuales que se pronuncian en contra de la guerra y del discurso único occidental; les apagan los micrófonos, les suspenden charlas, les niegan entrevistas y hasta les retiran premios que hayan ganado por su obra, trayectoria o actividad, solo por no respaldar a Israel y estar en contra de la guerra.

El occidente de las libertades no quiere darle voz a los que disienten con sus posturas y eso es un grave peligro para la verdad y para la libertad de pensamiento, no porque los palestinos o los que se manifiestan contra Israel sean dueños de la verdad, sino porque la Verdad -con mayúscula-, se construye con muchas verdades y no acallando al que no piensa como uno. No puede ser opción silenciar a quienes se oponen a una guerra, porque estamos silenciando una parte de la realidad.

Estas tipo de actitudes son las que me hacen confirmar que estamos en plena tercera guerra mundial; silenciar a los disidentes y la voz del “enemigo” en la propia casa, es parte de una lógica guerrerista, de naciones que están en guerra y que tienen como objetivo aplastar al contrincante, al enemigo.

¿Sabe qué? En el caso de los actuales conflictos directos (Ucrania y Palestina), desde este pacífico sur, se está volviendo cada vez más difícil informarse de ellos, porque es casi unánime la difusión de la visión que promueven las cadenas internacionales de noticias, que por supuesto son guerreristas y pro occidentales y no hacen otra cosa que hablarnos del malvado “oso ruso” o de los terroristas islámicos, metiendo a todo el mundo en la misma bolsa.

Mire, le confieso que cada vez se me dificulta más informarme con cierta certeza de lo que está pasando. Es que no le creo a los medios hegemónicos, pero se me dificulta cada vez más, creerle a los medios alternativos a los que uno siempre ha apostado. Por eso me he vuelto cada vez más selectivo y cada vez más desconfiado de todo lo que veo o escucho. Se me dificulta cada día más distinguir entre una información real y lo que es un “bulo”, como le dicen los españoles. Y eso que estoy todo el día entre noticias.

Es que de estos nuevos medios alternativos (páginas web, blogs, cuentas de Youbute), es de donde han surgido las más locas conspiraciones de este tiempo. Los antivacunas, los antievolución, los QAnon yanquis, los negacionistas del holocausto judío, todos los movimientos de extrema derecha, los extremistas religiosos y toda la fauna que se le ocurra, dicen informar de manera alternativa a los medios hegemónicos, cuando no hacen más que brindar visiones parcializadas, no científicamente verificadas, que tergiversan la historia y también el presente para crear mundos paralelos, hechos a su medida, que les hace vivir más cómodos que en la realidad, que es siempre más compleja y diversa que dividir todo entre buenos y malos.

Tranquila, tranquilo, sí claro que hay fuentes de información confiables en este nuevo mundo virtual, hay que buscarlas con mucho detenimiento pero están disponibles, sólo le digo que es más difícil que antes localizarlas, cuando se sabía que tal o cual medio respondía a tal o cual línea editorial y la mentira no podía disfrazarse como la verdad tan fácilmente como lo hace ahora, cuando por ejemplo, está en duda qué bando de una guerra, destruyó un hospital.

Dichas estas cosas, apenas si queda espacio para que el escriba de pueblo haga alguna consideración mínima sobre lo que ocurrió al otro lado del charco (no puede haberme creído que no iba a decir nada de ellas), en las elecciones en la “hermana república”, con la promesa -que quizás ni se cumpla-, de profundizar en la próxima semana.

Suspiro aliviado, como esos casi 10 millones de argentinos que votaron a favor de Massa o en contra de Milei (así debe ser interpretado el resultado electoral del domingo 22), porque si bien aún queda la instancia del ballotage, nada parece dejar ver que el “libertario” de extrema derecha pueda despegarse mucho más de ese 30% del electorado que tuvo en las internas y en esta primera vuelta en la que prometía arrasar con todo.

Más allá de si Massa o el kirchnerismo son una opción de izquierda o no (discusión que se la puedo dar en otro momento), lo trascendente para este escriba es que lo más tétrico de la política de este siglo XXI recibe un nuevo revés en América. En Milei tenían puestos sus ojos el bolsonarismo, el trumpismo y las gobernantes extremas derechas de Europa (todas las que han crecido al influjo de los medios “alternativos” de los que le hablé más arriba), por lo cual uno, que siempre ha sido libertario -pero de izquierda-, no puede más que congraciarse.

En otros textos anteriores le he hablado de la necesidad de un programa mínimo de los sectores democráticos para aislar y combatir a la extrema derecha. Eso parece haber ocurrido, de hecho, en la vecina orilla. No importó la inflación, no importó la pobreza, importaron los consensos mínimos de un sistema democrático que se hubieran perdido con el acceso de Milei al gobierno. Bien por Argentina entonces.

Y así como esta edición elucubradora se demoró un día más, la próxima saldrá más rápida porque estará con ustedes en seis días. Nos vemos en esa ocasión, con mucho más para contarle, de acá, de allá y de más allá también.

Imagen tomada de la web.

Por Javier Perdomo.