Liga de Ecilda: Juventud ganó y se entreveró la tabla en el grupo A

Por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier, en Primera División, Juventud Unida le ganó de visita a San Rafael en el Ricardo Reyes por 3 a 1 y tras el empate 2 a 2 entre Ciudad del Plata y Huracán de Juncal en el Larramendi, las posiciones finales del grupo se definirán en la última fecha para definirse. Oriental venció a La Paz 2 a 1.

Por el grupo B, ayer en el Cándido Reyes, Independiente se aseguró el primer puesto de la serie al igualar 1 a 1 ante Rampla Juniors. Esta tarde en Panta, fue victoria de Juincam ante River por la mínima diferencia y en el clásico ecildense Artigas venció 3 a 0 a Sacachispas.

A su vez, retornó el Torneo Senior de la Liga de Ecilda ya con la pelea instalada en la Copa de Oro entre quienes aspiran al título y la Copa de Plata, donde se disputa la permanencia en la Divisional A para la temporada 2024.

En la segunda fecha de los torneos Sub 14 y Sub 15 de OFI, las selecciones de Ecilda Paullier jugaron ayer en el Casto Martínez Laguarda; la Sub 14 empató sin goles ante el combinado de Tala, mientras que la Sub 15 perdió por 1 a 0.

Además hubo fecha del Femenino de la Liga de Ecilda; se corrió en Colonia Italia la 4ª edición del Desafío 2 Colonias de MTB, no hubo actividad en la Liga Mayor por decisión de los árbitros ante hechos de violencia.

En otro orden, Universitario se coronó Campeón del Interior al vencer 4 a 0 a Laureles en Fray Bentos; en el partido de ida en Salto había sido victoria 2 a 1 del equipo ranero que dejó por el camino a Juventud Unida. En la Copa B mientras tanto Melo Wanderers y 18 de Julio de Fray Bentos serán los finalistas.

Imagen: Sebastiàn Parentelli.

Por Jorge Gambetta.