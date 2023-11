Infantil de la Liga San José, quedan tres fechas para el cierre

El pasado sábado se disputó la undécima fecha del Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil. En Libertad la única actividad estuvo dada en el Complejo Adelaido Camaittí. Juventud Unida visitó a Treinta y Tres y Las Palmas pagó su fecha libre.

SERIE A| En este grupo todas las categorías aún están abiertas;el único que confirmó su presencia en las finales es Treinta y Tres en la categoría Chatas donde deberá jugar esta semana ante River Plate por el partido pendiente de la décima fecha.

Juventud Unida mantiene su chance de meterse en la final de alguna de las copas en cinco categorías; al equipo libertense le resta jugar ante River Plate, Central y Sacachispas; ante los albirrojos definirá en Churrinches, Gorriones y Baby ya el próximo sábado y si gana estaría confirmando su participación en las finales.

SERIE B| Menos en Chatas, Campana mantiene firme su chance en las restantes cinco categorías para estar en las finales, Nacional se aseguró la clasificación en Cebollas para disputar la Copa de Oro. A pesar de su fecha libre Las Palmas mantiene firme su chance a clasificar a la Copa de Plata en Churrinches donde está igualado a Universal y Campana parece ir rumbo a la Copa de Oro.

A Campana le quedan dos fechas para sumar puntos y ratificar su participación en las finales, Río Negro y Nacional serán sus rivales en las próximas dos fechas y tendrá fecha libre en la última.

Las Palmas se jugará su chance el sábado próximo cuando reciba en su cancha a Universal, luego se medirá ante Independiente y Nacional en la última fecha.

Finalmente el rojo de Puntas de Valdez se mantiene en zona de finales en Chatas con cinco puntos de ventaja sobre sus seguidores a falta de nueve por disputar. En la próxima fecha Independiente será visitante ante Nacional, luego también visitará a Las Palmas en la penúltima y en la última fecha será local ante Tito Borjas.

Sin dudas que cada una de las tres fechas restantes tendrán en juego puntos vitales para los equipos de nuestra zona en las diferentes categorías. Todos quieren llegar al Estadio de Fútbol Infantil en la bajada de telón de la temporada 2023, ansiedades y expectativas, oído puesto en las otras canchas, todos condimentos para que el público acompañe a sus colores favoritos para hacerle sentir su aliento.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo de Cierre – 11ª Fecha

Resultados Serie A

San Rafael vs. San Lorenzo

2 Chatas 2

1 Churrinches 3

1 Gorriones 2

1 Semillas 4

0 Cebollas 3

2 Baby 0

Treinta y Tres vs. Juventud Unida

4 Chatas 2

1 Churrinches 2

0 Gorriones 4

1 Semillas 1

3 Cebollas 0

2 Baby 4

Nueva Unión vs. Sacachispas

5 Chatas 1

3 Churrinches 0

2 Gorriones 0

0 Semillas 3

1 Cebollas 1

3 Baby 2

River Plate vs. Central

1 Chatas 1

6 Churrinches 1

2 Gorriones 2

6 Semillas 0

1 Cebollas 2

3 Baby 2

Resultados Serie B

Libre: Las Palmas

Campana vs. Tito Borjas

3 Chatas 0 (WO)

6 Churrinches 0

3 Gorriones 0 (WO)

6 Semillas 0

5 Cebollas 0

5 Baby 0

Universal vs. Independiente

1 Chatas 1

0 Churrinches 0

0 Gorriones 0

1 Semillas 1

3 Cebollas 1

1 Baby 3

Río Negro vs. Nacional

4 Chatas 1

5 Churrinches 3

0 Gorriones 3

1 Semillas 1

0 Cebollas 4

0 Baby 2

Próxima Fecha (12ª)

Serie A

Sacachispas vs. Treinta y Tres

San Lorenzo vs. Nueva Unión

Central vs. San Rafael

Juventud Unida vs. River Plate

Serie B

Libre: Tito Borjas

Las Palmas vs. Universal

Nacional vs. Independiente

Campana vs. Río Negro