Agustín Burgos volvió a fichar por Juventud

En la tarde del jueves regresó a Libertad el futbolista Agustín Burgos tras su breve pasaje por el fútbol catalán. La noticia se filtró rápidamente y corrió por los ámbitos deportivos frustrando en cierta medida, la sorpresa que el jugador y Juventud Unida, tenían prevista para la familia.

Federico Barba, presidente de Juventud Unida, informó que Agustín está confirmado y debidamente fichado; debimos hacer un pase internacional en OFI tras la liberación del club Tárrega”.

Comentó que “él lo quería mantener un poco reservado la novedad, aunque por algún lado se filtró, porque le quería dar una sorpresa a su familia. Ya está entrenando con el plantel”.

La operación retorno no fue algo sencillo. Barba dijo que “era algo que no esperábamos cuando comenzamos a planificar el año. Pensamos en llenar esa baja importante que íbamos a tener, trabajamos e invertimos en función de eso y al enterarnos de su vuelta se nos complicó, porque era imposible decirle que no a Agustín, uno de los jugadores la casa y de los más ‘verdes’ que tenemos y no vamos a gastar palabras diciendo lo que es como jugador, es también querido por todos”.

El dirigente agregó que “de inmediato el cuerpo técnico dio su consentimiento si el club podía hacer el esfuerzo. Había algunos ofrecimientos de otros equipos del departamento, sabemos que a Agustín siempre se lo mira de todos lados, debimos movernos rápido y contamos con la predisposición de Agustín que siempre quiere ponerse la camiseta del club. Llegamos a un acuerdo y por suerte vamos a tener otro jugador de jerarquía para enfrentar este año”.

El futbolista llega en buenas condiciones y estará a la orden de Martín Firpo para el partido del próximo domingo por la Copa B en el 1º de Mayo ante Defensor Atlanta.

Por Jorge Gambetta.