Bentaberri confirmó que hay avances para concretar cerramiento y climatización antes del final del período

La intendente Ana María Bentaberri, confirmó este martes, tras el acto por el desembarco de los 33 Orientales realizado en Libertad, confirmó la información brindada por La Semana en su pasada edición impresa respecto a que se reflotó el proyecto de cerramiento y climatización de la piscina de la Plaza de Deportes, que podría quedar finalizada antes que culmine el período de gobierno.

Consultada sobre lo publicado en la pasada edición, la Intendente confirmó que invitó a la contadora Patricia Velázquez de la comisión de la Plaza de Deportes y al alcalde Matías Santos para concurrir a un encuentro con el titular de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), Sebastián Bauzá para conversar sobre el tema.

“Lo primero que yo quería expresar era la voluntad del ejecutivo departamental de acompañar las obras y realizarlas en este período”, declaró Bentaberri, que añadió que “la respuesta que obtuvimos es que ellos lo veían viable, que les parecía importante tomar la decisión política para llevarlo adelante”.

De allí en más, narró, “hemos intercambiado propuestas que se están llevando a cabo en diferentes localidades del país, evaluándolas. Hay arquitectos que están viendo cómo adaptarlas a las cualidades que ya tiene la piscina de Libertad para poder presentarle a la ciudadanía un proyecto que sea lindo, valioso, pero que también se pueda llevar adelante. No queremos irnos en el proyecto, sino poder, en este período, dejar la piscina techada”.

Mencionó luego que ahora “hay nuevas propuestas de trabajo, hay posibilidad de conformar una piscina techada con materiales menos costosos”, lo que “nos abre la esperanza de poder realizarla”. Agregó que también hay voluntad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), de colaborar en realizar la obra.

COMPROMETIDA | “Estoy asumiendo un compromiso con los vecinos de Libertad; a mí no me gusta vender humo. Cuando no tengo las propuestas claras no hablo de los temas, hoy lo pongo arriba de la mesa, lo estoy hablando porque hemos empezado a dar esos pequeños pasos que tenemos que dar para concretar la obra”, dijo Bentaberri, quien además destacó el silencio que mantuvo la contadora Velázquez, que debió levantarlo cuando fue interrogada por este medio.

Mencionó que en el proceso de cerramiento y climatización se procedería a realizar el pasaje de la plaza de la Secretaría al Municipio de Libertad. “Una cosa va de la mano de la otra y el planteo que le hice a Bauzá es que ese espacio tiene que ser del Municipio para gestionarlo bien. Él me dijo que se podía evaluar y que lo íbamos a llevar de la mano del proyecto de la piscina”, culminó diciendo la Intendente.

Por Javier Perdomo.