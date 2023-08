Selecciones menores de la liga de Ecilda no tuvieron un buen comienzo en el Torneo Integración

El sábado 26 se inició una nueva edición del Torneo Integración AUF -OFI 2023, con la participación de las tres selecciones de San José Interior. La primera etapa no fue positiva para los jóvenes josefinos que cayeron derrotados en las tres categorías.

Tanto Sub 14, como Sub 15 viajaron a Canelones, justamente para enfrentar a la selección local en el estadio Eduardo Martínez Monegal. En Sub 14, Canelones se impuso 1 a 0, con gol de Santiago Hornos, mientras que en Sub 15 la selección canaria venció a San José Interior 2 a 0, con goles de Joaquín Delgado y Guzmán Machín.

En lo que refiere al encuentro de Sub 17 que se disputó en el Complejo Deportivo de Estrella del Sur, San José Interior cayó 2 a 1 ante Estudiantes del Plata, equipo de AUF. Comenzó ganando la visita con gol de Enzo Campiño. Lo empató Martín Rey para Ecilda Paullier, pero Santino Di Cola, estableció el 2 a 1 que le dio los tres puntos al conjunto visitante.

La próxima presentación de las selecciones Josefina serán, en Sub 17, el 20 de setiembre ante Plaza Colonia y el 28 de setiembre ante La Luz en Sub 14 y Sub 15.

Imagen tomada del Facebook de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier.

Por Nelson Guillermo.