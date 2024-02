Independiente mantiene Presidente y cuerpo técnico para la temporada 2024

El pasado jueves sesionó la Asamblea General de Independiente y se votó la continuidad de José Luis Silva como Presidente de la institución. De esa manera, aunque hubo algunos cambios en la composición de la Comisión Directiva, quedó ratificada la confianza en Luis Pablo “Pepe” Ferrari para que se mantenga como entrenador del plantel principal durante la temporada 2024, que tiene en el horizonte más cercano a la Copa de Clubes de la Divisional B.

CONTINUIDAD| La semana anterior José Luis Silva había dicho a este medio que su intención y la de algunos compañeros de la Directiva era continuar un año más al frente de la institución de Puntas de Valdez, pero advertía que el jueves se reuniría la asamblea para considerar entre otros puntos la elección de autoridades.

Pues bien, la asamblea ratificó la continuidad de José Luis Silva. Al ser consultado, Silva dijo respecto a ella que “estuvo bien, bastante concurrida para lo que son las asambleas de los clubes de fútbol, una concurrencia de algo más de 30 personas”.

Sobre la composición de la Directiva Silva explicó que “hubo algunos cambios, hubo quien por diferentes motivos no quiso continuar pero también se incorporó gente nueva”.

Sabiendo que Silva deseaba la continuidad del “Grillo” Ferrari como entrenador del plantel principal, la siguiente consulta fue a ese respecto a lo que respondió que “en el Cuerpo Técnico no hay cambios, continúa Ferrari con los colaboradores que venían trabajando con él. Mauro Güenaga será el entrenador de la Tercera y lo será también de las Formativas”.

¿REFUERZOS?| Ferrari es un formador de jugadores y defiende a los futbolistas de la casa que tan buen resultado le han dado a Independiente. El Presidente dijo que “la base del plantel principal será como el año anterior con los jugadores del club, podría haber, eventualmente, alguna incorporación, no está decidido, se podría reforzar el medio campo, algún punta. Este año no tendremos a Gustavo Guerra en el arco, ya nos había dicho hace un tiempo que por motivos personales no iba a continuar”.

Dentro de las zonas que se intentaría realizar alguna incorporación “podría ser también en la defensa, puede haber alguna duda pero intentaremos convencerles para que sigan; el resto todo igual con esas dos o máximo tres incorporaciones”, dijo Silva.

Esta semana podría ser decisiva para resolver el tema incorporaciones. “No hay nada definido, esta semana estaremos abocándonos a considerar esos temas y será más que nada una semana de conversaciones”, comentó

Respecto a las eventuales incorporaciones el dirigente agregó que “yo repito en cada oportunidad que me da la prensa que nada le asegura a ningún cuadro que le irá mejor trayendo jugadores. El año pasado a nosotros no nos fue mal y no trajimos a nadie, acá tenemos muy buen material para trabajar, porque el club trabaja muy bien desde el baby, los jugadores van pasando a formativas y llegan a la primera”.

OBJETIVOS| Sobre los objetivos para esta nueva temporada, Silva dijo que “Independiente tiene muchas ansias de lograr algo, fundamentalmente en Primera que por dos años consecutivos se nos escapó la oportunidad en los penales, aunque sabemos que estuvimos a la altura del rival y no se pudo lograr por un mínimo detalle”.

Asimismo agregó que “el mayor logro que hemos alcanzado es el respeto de cualquier rival, que cuando llega a jugar ante Independiente sabe que, fundamentalmente de locatario, se hace muy fuerte”.

Junto a Silva los nuevos directivos de Independiente son el Vicepresidente Abelardo Travieso, la Tesorera Rosario Perdomo, Pro Tesorera Silvana Sosa, Secretaria Kelly Trapote, Pro Secretaria Gabriela Bozolasco, Vocales: Marcos Moré, Nelson Guillermo, Álvaro Rodríguez, Javier Pérez, Robinson Pérez, Inés Molina, Pedro Aquino, Isabel Medina, Graciela Muriela, Delegados de Cancha y Liga: Viviana Perdomo, Roberto Montelongo y Hernán Rojas.

Imagen de archivo, La Semana, Luis «Grillo» Ferrari.

Por Jorge Gambetta.