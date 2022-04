Primera jornada del Infantil de la Liga San José en la temporada 2022

Tras la suspensión de la semana anterior, el pasado sábado pudo comenzar su actividad la Liga San José de Fútbol Infantil con el inicio del Torneo Inicial que tuvo disputa de 40 partidos en las dos series en las que participan las 15 instituciones, afiliadas en seis categorías que van desde la Generación 2014 hasta la 2009.

SERIE A | En esta serie participan del Torneo Inicial Nueva Unión de Rodríguez, Independiente de Puntas de Valdez, Las Palmas y Juventud Unida de Libertad, Sacachispas de Ecilda Paullier junto a cuatro equipos maragatos, Tito Borjas, River Plate, Universal y Río Negro.

En la primera fecha Las Palmas visitó a Nueva Unión y fueron seis victorias para el equipo de Rodríguez; Juventud Unida por su parte viajó al Bosque Artigas y ganó en las cuatro categorías jugadas ante Tito Borjas. La institución maragata no compite en las categorías Churrinches (G2013) y Baby (G2009) por lo que los verdes se adjudican los tres puntos.

Independiente por su parte recibió en Puntas de Valdez a River Plate logrando la victoria en Baby y un empate en Gorriones (G2012). Las restantes cuatro categorías significaron triunfos para la visita.

Por último Universal fue local en El Berral ante Río Negro. Fue victoria albiverde en Baby y empate en Gorriones. Las cuatro restantes categorías marcaron superioridad cebrita.

SERIE B | En esta Serie participan siete equipos, Campana de Libertad, Sacachispas de Ecilda Paullier, San Rafael de Rafael Perazza y cuatro equipos maragatos, Treinta y Tres, Nacional, Central y San Lorenzo.

Campana visitó a Treinta y Tres en El Abasto. Allí consiguió la victoria en Chatas (G2014) y Cebollas (G2010), y un empate en Baby, en las otras tres categorías fue victoria locataria.

En Ecilda Paullier Sacachispas recibió a Nacional logrando dos empates, en Chatas y Baby. Los tricolores se llevaron la victoria en las restantes cuatro categorías.

Por último Central fue local de San Lorenzo y los decanos ganaron en cuatro categorías, Churrinches (G2013), Semillas (G2011), Cebollas y Baby mientras que el azulgrana se impuso en las restantes; San Rafael por su parte cumplió su fecha libre.

PROXIMA FECHA – 2ª

SERIE A

Juventud Unida vs Independiente

Las Palmas vs Río Negro

Nueva Unión vs Tito Borjas

River Plate vs Universal

SERIE B

Libre: Campana

San Rafael vs Central

Nacional vs San Lorenzo

Treinta y Tres vs Sacachispas

Por Jorge Gambetta.