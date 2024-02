Liga de Ecilda: Blanco sigue como Presidente y se definió el formato del torneo 2024 en Mayores

La Asamblea de Clubes de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier tomó la pasada semana importantes decisiones tanto deportivas como institucionales. En primer lugar se resolvió ratificar a Daniel Blanco para continuar al frente del Cuerpo Neutral. Asimismo se aceptó la afiliación de Cimarrones FC para participar en la temporada de Formativas en categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 17.

También en lo institucional se recibió a una delegación de La Quinta de Ciudad del Plata que manifestó su voluntad de participar en los torneos de Reserva y Primera División. La decisión quedó para una próxima Asamblea (ver nota aparte).

En lo deportivo se descartó la realización de un Campeonato Preparación entre los equipos que no juegan ninguna de las copas de OFI. Por otra parte se definió el formato de disputa de la Temporada 2024 en Primera División y Reserva.

La actividad comenzará el 11 y 12 de mayo con el Torneo Apertura que se jugará en dos series todos contra todos y a dos vueltas. El primero de cada serie se medirá con el segundo de la otra en semifinal a partido único para decidir los finalistas del Apertura, las dos últimas instancias serán en cancha neutral.

Una vez finalizado el Apertura comenzará el Torneo Clausura que se jugará en la modalidad de Copa de Oro y Copa de Plata; al primer grupo irán los tres primeros de cada una de las series del Apertura y al segundo aquellos que ocuparon las posiciones 4 a 6.

Se jugarán dos ruedas, el ganador de la Copa de Oro obtendrá el pasaje automático a la Final del Clausura. Segundo y tercero clasificarán a Play Offs cruzándose con el primero y segundo de la Copa de Plata.

Entre esos cuatro definirán al finalista que enfrentará al ganador de la Copa de Oro por el título del Clausura. Si los ganadores del Apertura y Clausura son dos clubes diferentes jugarán la final, si fuese el mismo obtendrá directamente el Título de la Temporada 2024.

Imagen: Daniel Blanco junto a uno de los españoles invitados durante el Campus Internacional.

Por Jorge Gambetta.