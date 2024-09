Sara Itkin, la «médica yuyera», combina la medicina tradicional con la natural a través de las plantas

Los avances científicos, al igual que los tecnológicos son sin dudas, una marcada característica de los últimos tiempos. Con relación a la Medicina alopática específicamente, las técnicas y prácticas basadas en estudios científicos, han permitido importantes avances para la prevención y tratamiento de muchas patologías. En eso no existen dos posturas. De todas formas, todo lo que permita contribuir en el camino de la salud, serán aportes que pueden sumar al objetivo principal, que es la mejor salud humana. La apertura a otras formas de hacer medicina, puede ser de mucha ayuda.

El sistema médico, en muchos casos fiel a su disciplina, establece sus estrategias y estilos de cómo debe tratarse una dolencia o enfermedad. Dados los avances y estudios desarrollados, es correcto que esto suceda y que se defienda a ultranza, un único camino para sanar. Sin embargo, entienden muchos especialistas que no existe ese único camino, comprendiendo que hay que estar abiertos a otras formas de curar, dando paso a que más expertos aporten nuevas y en ocasiones revolucionarias prácticas y saberes.

Respecto a lo mal llamado “alternativo”, son muchos los médicos que a partir de su saber, logran entrelazar diferentes prácticas para alcanzar el objetivo que deben perseguir todos los sistemas sanitarios. En ese caso, se plantea la interrogante de por qué si se persigue ese objetivo, se dejan de lado o no son incluidas en los parámetros médicos, otro tipo de saberes que en muchos casos, arrojan resultados comprobados científicamente. En ocasiones se les adjudica falta de rigor científico a determinadas afirmaciones o incluso prácticas. Frente a ello, algunos sí basan sus prácticas en pruebas científicas y lo demuestran en sus trabajos.

Una especialista argentina se caracteriza por incluir en su práctica, lo que la medicina convencional tilda despectivamente como “alternativa”, pero que diferentes estudios demuestran que esas prácticas no avaladas como científicas, son y podrían ser a futuro, grandes aliadas de la medicina.

TRABAJO| La médica naturista Sara Itkin, ha dedicado su profesión a unir la medicina convencional y la natural, a través de las plantas medicinales. Cursó sus estudios en la Escuela de Medicina, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe), realizando en la misma ciudad de Rosario, su residencia en Medicina General. Hizo su post grado en el centro y sur de la provincia de Neuquén. Fue allí donde se relacionó con las Comunidades Mapuche y campesinas.

“Desde que tengo memoria jugaba con las plantas y cocinaba con ellas para mis muñecas, recolectaba y comía frutos silvestres como el tasi, mburucuyá y pizingallo en el patio de mi casa natal y en el baldío aledaño, en María Grande, en la provincia de Entre Ríos”, cuenta.

“Ya dando mis primeros pasos como médica, volví a escuchar de todas estas plantas conocidas en la niñez de boca de la gente que concurría a los centros de salud. Me sorprendía saber que éstas, las que conocía y un montón más, ayudaban a sanar de manera sencilla…Creo que eso, la sencillez y el amor con el que sanan y la forma simple de usarlas, fue lo que me llevó a conocerlas y estudiarlas”, narró.

Su pasión de la niñez poco a poco fue convirtiéndose en una búsqueda constante, la que forjó la fusión entre la medicina académica y la natural. “Me maravilló tanto la inmensidad de la Patagonia, como su gente y sus plantas. Alegría enorme fue el recibir una propuesta de trabajo para sumarme como médica a éstos equipos de salud. Y así fue que me mudé a Las Lajas, a 50 kilómetros al noroeste de Zapala en 1994. Allí seguí conociendo a personas que utilizaban plantas para sanarse”.

Continuando con su periplo, vuelve a un centro de salud en Rosario, en una región semirural llamada El Gaucho en el que había un jardín de yuyos medicinales. “En sus casitas de cartón y chapa, siempre había una planta de sus pagos que al contarme para qué la usaban, se les fortalecía la voz, se iluminaban sus miradas: en ése momento me di cuenta que las plantas las llevaban a reencontrar su identidad, valorar su historia y así, fortaleciendo la autoestima, también sanaban. Aprendí muchísimo de éstas mujeres”, contó.

La Médica también estuvo en La Angostura y Villa Traful donde abrió un espacio dentro de la salud pública para revalorizar a las plantas. “Creamos en Villa Traful, el Grupo ‘Compartiendo Saberes’ con mujeres del lugar a quienes les enseñé a hacer preparados herbarios con las plantas usadas por ellas. Nos reuníamos todas las semanas, compartíamos historias y saberes, hacíamos jarabes y ungüentos a los que siempre les agregábamos como ingrediente esencial ‘la buena intención’. Y todas nos empoderábamos y sanábamos. Tardes de mates, de siembras y cosechas”, narra.

Continuó con sus trabajos de divulgación de la importancia de las plantas para la salud, a la vez que seguía estudiando y trabajando en su consultorio de medicina naturista.

“Así fui siendo quien soy: una médica yuyera. Me defino así, porque considero importante mi formación académica, de pre y post grado y la experiencia que logré trabajando en los hospitales; y ‘yuyera’ porque es la forma de llamar y valorizar a las plantas para la salud y a la gente que desde siempre se sanó con ellas. Siento profundamente que no puedo ser quién soy si no valoro la historia honrando a todas las mujeres que en mi habitan, quienes fueron desacreditadas y perseguidas por el compromiso que tenían para ayudar a sanar, por amar a las plantas y por amar la Tierra”.

FUNDAMENTOS| Para Sara las plantas han recorrido un largo camino y entiende, que es necesario reivindicar sus beneficios para verlas desde otra perspectiva. Cree que son llamados “yuyos” de forma despectiva por no conocer sus verdaderos poderes. Explica que sentirse “yuyera tiene que ver con valorar los yuyos. Yuyos se les dice siempre despectivamente a esas plantas que crecen en cualquier lugar, esas plantas que se tornan invasivas, molestas y así, pasaron a llamarse yuyos. Pero la palabra ‘yuyo’ viene del quechua ‘yuyu’ y significa ‘nutricio’, ‘que nutre’. Las ‘yuyeras’ eran mujeres con un saber intuitivo extraordinario, pasado de boca en boca, de generación en generación. Siempre, o casi siempre, desprestigiadas por la medicina académica y así los ‘yuyos’ eran señalados casi como malas hierbas”.

Cuenta Itkin que se les dice yuyeras, a esas personas fundamentalmente mujeres, que son conocedoras de plantas, las que han utilizado durante siglos para ayudar a sanar.

“Entonces revalorizando las plantas y a esas mujeres yuyeras, a las cuales también se les dijo brujas, es necesario entender que desde siempre han estado comprometidas con su comunidad, con un amor importante en el ayudar a sanar a sus familia, a sus semejantes, a un pueblo. Yo acepto ese nombre de yuyera porque siento que en mí habitan un montón de voces calladas, discriminadas, que tienen que ver con este saber tan antiguo”, dijo.

Explica la Doctora que la medicina de las plantas es la medicina más antigua que existe, siendo usadas por los pueblos de todo el mundo desde siempre. Al respecto opina que la mayoría de esas plantas ya están estudiadas y son conocidas. Por ello, piensa que es fundamental difundir su uso, así como aprender a cuidarlas. “Es muy importante que no se patenten, que no se siga ejerciendo esa biopiratería que es robar la información de los pueblos para llevarla a una multinacional y de esa manera transformarlas”, dijo.

Explica que las plantas sanan de una manera muy simple, así como sanaron desde siempre, y que tienen el aval de miles y miles de años de uso como una medicina segura. “Cuenta la historia que los primeros hombres y mujeres empezaron a usar las plantas imitando a los animales, cuando veían que un animal se fregaba con una planta, hacían ellos lo mismo. Comenta que las aves rapaces fregaban sus patitas en hojas de llantén o siete venas o plántago sobre las heridas causadas por las serpientes, entonces las personas cuando tenían una herida imitaban a esas aves. “Hoy, después de muchos estudios se sabe que en el caso del llantén, este tiene componentes que ayudan a cicatrizar, eso es lo maravilloso de las plantas, que nos sanan desde siempre y que la ciencia pudo ponerle nombre a lo que siempre la gente usó de forma común”, opina.

Después de vencer muchos obstáculos, al igual que todos aquellos que intentan dar otras soluciones a los problemas de salud, hoy impulsa y anima a seguir el camino de la sanación a través de ciertas plantas que ofrecen mucho más de lo que se ha intentado mostrar. “Cuando me preguntan cómo llegué de una medicina académica a hacer medicina yuyera, siempre cuento que yo no dejé la medicina académica, yo soy médica, en la provincia de Río Negro, Argentina. Lo que fui haciendo con el paso de los años es sumar ambas medicinas, abrirme a ambas y hacer una nueva medicina. La medicina de las plantas me fascina, cada vez que conozco una planta nueva o la misma planta y veo su historia, puedo ver que tienen tantos siglos de uso, de historia, de ayudar a sanar y que siguen siendo tan vigente sus propiedades que me conmueve”, comenta.

Al ser doctora, puede entender de forma clara cuáles son las virtudes de las plantas y cómo en muchos casos estas, proporcionan verdaderas curas sin efectos perjudiciales. “Las plantas sanan porque tienen una serie de componentes, de virtudes, que se conocen como principios activos y esos principios activos son selectivos, cosa que no lo puede hacer ningún medicamento químico, de síntesis. ¿Y qué significa que sean selectivos? Toda planta tiene múltiples virtudes, por ejemplo la ortiga, tiene muchas de ellas, esa ortiga va a actuar de acuerdo a la situación que necesitemos mejorar. Se trata de una planta que regula el nivel de azúcar en las personas con diabetes. Si yo me tomo un té de ortiga y no tengo diabetes, no me va a bajar el nivel de azúcar, pero sí yo convido con una pastillita para la diabetes quienes no la tengamos, obviamente que nos va a bajar el nivel de azúcar, esa es la acción selectiva de las plantas”, explica.

“La acción sumatoria que tiene una planta tiene que ver y volviendo a la ortiga, por ejemplo, muchas personas con diabetes tienen muchas posibilidades de tener hipertensión, entonces la ortiga también tiene un componente que regula la presión si se encuentra alta, genera dilatación de los vasos sanguíneos, entonces baja la presión arterial. También aporta minerales como el hierro, entre otros y todos esos componentes son selectivos, actúan en cada caso y de acuerdo a lo que la persona necesita, y si no lo necesita, tampoco le causará efectos contrarios ni secundarios. Al igual que la acción antibiótica de algunas plantas, la que no genera resistencia como los antibióticos sintéticos”.

“Así, existen infinidad de ellas que ayudan a sanar y eso hace que cada día me vuelva más yuyera. Las plantas también nos empoderan, nos ligan a nuestra tierra, al territorio, realmente nos sanan desde todos los lugares posibles que nos pueden acompañar a ganar salud. Convivimos con plantas nativas que hay que cuidar, preservar, revalorizar y proteger, porque son legados bioculturales a preservar”, dijo la profesional.

