Matías Lacabanne, otro exponente de la llamada «música urbana» en Libertad

Buscar los orígenes del trap con rigurosidad nos llevaría al sur de los Estados Unidos en la década del 90, cuando surgió como un apéndice del rap y rápidamente fue asumido por la industria discográfica para crear y derrumbar éxitos, como es la costumbre de la ley del mercado.

Veinte años después en Puerto Rico, apareció una variante que se empezó a extender por Latinoamérica, el trap latino o, como la misma industria le empezó a llamar, el latin trap, que echó fuertes raíces en Argentina, en las villas, pero también por cuestiones de mercado en ambientes más cool o chetos, con más poder de consumo.

Cuando el trap comenzó a pisar fuerte en Uruguay, por efecto contagio desde el otro lado del río, después de un evento movilizador en el Hipódromo de Maroñas, llegó 2020 y como todo movimiento cultural, se acható por los riesgos de aglomeración, pero los trappers no se resignaron y utilizaron la explosión tecnológica para seguir contando sus historias a través de redes sociales y plataformas.

EL MATI | Él nació como Matías Lacabanne y cuando estaba terminando la escuela, en 2011 o 2012, ya se le conocía como El Mati y acostumbraba a rapear con amigos y familiares. Hoy tiene su propio canal en YouTube, al que se accede buscando EzElMati, también en su cuenta de Instagram @ezelmati que cada poco tiempo tiene un nuevo tema “colgado”.

“Ahora estoy haciendo algo de lo que está sonando, una mezcla de trap con cumbia”, dijo El Mati a La Semana, y anunció que “lo último que saqué fue el tema Se Picó, que está grabado en la Avenida de Libertad, es más que nada un tema para bailar”.

El joven artista explicó que sus temas cuentan “sobre lo que se vive en la calle, en el día a día, no soy mucho de hacer música consciente, hablo de lo que yo vivo y lo que paso”. Sus sentimientos y experiencias cotidianas le surgen en forma de rimas.

Con 10 u 11 años El Mati hacía a su manera letras “de rap, que eran como más conscientes” y poco a poco fue hacia versiones que le sonaban mejor. “Ahora estoy haciendo más una mezcla del trap y la cumbia, porque es lo que está sonando más”, reconoce.

REDES | Hoy las formas de llegar al público están prácticamente acotadas a los medios tecnológicos. Sobre ello, El Mati dijo que “yo difundo por Instagram, también por YouTube, ahora estoy subiendo algo a Spotify también” y agregó que sus “redes sociales se mueven bastante, siempre hay gente que le gusta y otra a la que no le gusta” pero en este juego no se trata de gustar, sino de hacer y decir. “Yo voy para adelante, tengo gente que me escucha hace años y hasta ahora les sigue gustando lo que hago”, comenta.

Sobre su trabajo creativo El Mati dijo que “ahora estoy por grabar un Cypher con Lpezeta y la semana que viene le vamos a dar fuerte a eso, así que para el mes que viene estaré soltando otro tema”. En el ambiente del rap se conoce como Cypher a la colaboración espontánea de distintos raperos para improvisar, se diferencia de las llamadas “batallas de gallos” porque se trata sólo de un estilo libre, sin estar peleando o compitiendo con alguien.

CREACIÓN | El Mati dijo que él trata “de sacar algún tema nuevo todos los meses”. Los últimos dos temas salieron con una semana entre ellos, comenta, en referencia a “Calle activa” y “Se picó”, los dos últimos videos que pueden verse en las diferentes plataformas.

Respecto a sus musas creativas, el joven dijo que “eso depende mucho de que uno esté inspirado. A veces con los problemas de la diaria uno deja de hacer lo que le gusta, pero yo ahora le estoy dando para adelante” y agregó que “yo laburo en la construcción y tengo un hijo, pero no voy a dejar de hacer lo que me gusta, porque es la forma que yo encuentro de desahogarme y soltar todo para la libreta”.

Detrás del trapper hay amores, gozos y sombras, como en la vida de cualquier ser humano. El joven músico explicó que “una vez fui a un psicólogo que me dijo que lo mejor que yo hacía era escribir, porque estoy largando todo para el papel” y del papel a las redes, para quienes gusten apreciar.

TEMATICAS | El Mati dijo que en su vida cotidiana va anotando cosas que ve, o que le pasan. “Voy guardando cosas en el celular y otras me quedan en la mente, luego busco una música de fondo y con ella voy componiendo la letra. Un día que ande inspirado en una hora ya puedo sacar un tema, lo tiro un par de veces y ya me lo acuerdo de memoria”.

Los artistas urbanos se abren camino intentando no caer en las trampas del mercado, saben que generar contenidos de alta calidad y de masiva circulación exige costos que en su mayoría no pueden asumir, pero igual hacen lo que les gusta. El Mati dijo que “en las grabaciones estoy haciendo todo medio casero. El último video lo grabamos con un celular y la compu porque no puedo pagar a un productor” y en ese sentido destacó a su amigo y colega “Martín López (Lpezeta) siempre me ha dado una mano en todo. Yo últimamente estaba grabando con mi primo Gonzalo Piaggio” (batero de la banda No Estrés).

Sobre el desarrollo del género urbano, El Mati dijo que “comparado a cómo era hace 10 años cuando yo empecé, ha evolucionado mucho, se está moviendo mucho más en Uruguay, van surgiendo otros estilos de música también, gracias a las redes se está escuchando mucha música uruguaya en el exterior” y agregó que “las batallas no me gustan, no me gusta competir con nadie, no es lo mío, porque se critican mucho y eso no ayuda”. A esta altura de la charla, hizo referencia a uno de sus temas. “Yo hace poco saqué un tema que se llama ‘Pendiente a lo mío’, yo trato de hacer la mía, no me interesa lo exterior”, dijo.

Así son en su mayoría, una gurisada que tiene cosas para decir y las dirá, le guste a quien le guste y disguste a quien disguste, a veces pasan desapercibidos, pero pasan, y con sus códigos, su lenguaje, sus usos y costumbres, van dejando mensajes, que todos deberíamos tratar de comprender más.

Por Jorge Gambetta.