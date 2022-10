Los eclipses y sus significados para la astronomía y la astrología

El estudio de los astros, ha suscitado desde todos los tiempos y lugares, la curiosidad por desentrañar los misterios del cosmos. Una de las observaciones que más ha despertado el interés de los astrónomos y astrólogos, son los eclipses. En este momento del año, se da una nueva temporada de ellos.

EVENTOS | La palabra “eclipse” proviene del latín “eclipsis”, que a su vez viene del griego “écleipsis”, que significa desaparición. Y esto es precisamente un eclipse: la desaparición transitoria total o parcial de un astro por interposición de otro cuerpo celeste ante los ojos de un observador. Los eclipses son lunaciones especiales que se producen sobre la eclíptica, el “camino” aparente del Sol en su paso por las diferentes constelaciones. Todos los años se producen eclipses tanto de sol como de luna.

En 2022, estos fenómenos estuvieron presentes el 30 de abril, en el que se dio un eclipse solar parcial y el 15 de mayo, un eclipse lunar total. Los otros dos del año estarán presentes entre octubre y noviembre, uno de sol y otra de luna. El primero fue el martes 25 de octubre, en el grado 2º de Escorpio, donde se produjo el primer eclipse de esta segunda temporada 2022. Fue un eclipse parcial de Sol que proyectó su mayor umbral sobre Rusia, Kazajistán, parte de Mongolia y Asia Central y disminuyó hasta tocar África.

Esta alineación casi perfecta del Sol, la Luna y la Tierra dejó visible solo una parte de nuestra estrella y en formato de medialuna cubriéndose prácticamente un 82% del disco solar. El eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol, lo que provoca una sombra sobre una parte del planeta bloqueando total o parcialmente la luz del sol. Los eclipses solares nunca son visibles en todo el planeta, porque la luna es mucho más pequeña que la Tierra y su sombra tiene solo unos cientos de millas de ancho.

Este eclipse tendrá una duración de poco más de cuatro horas y según la revista National Geographic, en Rusia y Ucrania, el eclipse oscurecerá durante al menos cinco minutos el cielo. Por su parte, el 8 de noviembre se dará un eclipse del tipo lunar total y será visible desde Asia, Australia, Océano Pacífico y el continente americano.

Un eclipse total de Luna es un fenómeno en el que el borde de la sombra de la Tierra es difuso, y se hace tanto más difuso cuanto mayor sea el aumento. El aumento adecuado es aquel en el que toda la Luna cabe dentro del campo del ocular. En este eclipse, el centro de la Luna coincidirá exactamente con el centro de la umbra terrestre (eclipse total-central).

En un eclipse total, la Luna se encuentra por algún tiempo sumergido en su totalidad, en el cono de sombra de la Tierra. Pese a ello, la luna no desaparece por completo. Esto se debe a un efecto de refracción de la atmósfera y como la luz roja refracta más que la azul, en muchos eclipses la luna toma la coloración rojiza.

Las alteraciones provocadas por los eclipses desencadenan fenómenos como ciclones o huracanes, por el cambio en la velocidad de los vientos. Esto es debido a las drásticas bajadas de las temperaturas o terremotos causados por los reajustes en las placas tectónicas originados por las alteraciones gravitatorias.

Los eclipses son sucesos que han sido estudiados desde siempre. A pesar que la astronomía ha realizado investigaciones y estudios académicos demostrando científicamente estos fenómenos, ya desde la astrología, hace miles de años, existieron minuciosas observaciones del cosmos. En general, en todas las culturas se instaló la curiosidad y posteriormente el estudio y la observación del cielo y sus astros, otorgándole incluso en algunos casos, la categoría de divinidades.

La astrología es casi tan antigua como el ser humano, aun así, se ha ido distinguiendo de otro tipo de métodos de adivinación o predicción. Es así que los astrólogos en su mayoría establecen como postulado central, la noción de que ésta no es predictiva sino orientativa, a través de lo que se muestran caminos o tendencias, ya que cada persona hace su único y propio viaje, desde su libre albedrío.

A partir del surgimiento del método científico, la astrología pasa a quedar ubicada en un sistema no científico del estudio de los astros, siendo llamada por muchos sectores como pseudociencia y surge en su lugar la astronomía como ciencia establecida mediante técnicas demostrables por el sector académico.

Ahora bien, la intención con este artículo, es hacer una correlación entre lo que representa para una y otra, el estudio del viaje de los astros en la esfera celeste.

Indudablemente el concepto de eclipse para la ciencia astronómica, no representa lo mismo que para la astrología. A pesar de que el fenómeno per se, es igual para unos y otros, no lo es así desde la percepción de lo que representan esos sucesos y cómo influyen y afectan al planeta.

Desde la astronomía, se estudia el cielo desde parámetros principalmente matemáticos y científicos y para la astrología, además de las mediciones que también se realizan, existe otro enfoque, sobre todo de los eclipses y lo que éstos determinan.

Al hacer predicciones sobre los eclipses, los antiguos astrólogos solían mirar las cosas representadas por el planeta regente del signo en el que se producía el eclipse, así como el tema principal de ese signo. El caso del eclipse de sol de este 25 de octubre, que se da en el signo de Escorpio, se establece por la astrología que al ser Escorpio un signo Fijo y de Agua, representa profundos cambios y transformaciones.

Escorpio se asocia con la muerte y la transformación, con los desechos, con la eliminación de aquello que ya no sirve. Por ser un signo de Agua es de naturaleza emocional, y, como es Fijo, suma cualidades como constancia, firmeza y estabilidad. Sus regentes: Marte, el tradicional y Plutón el moderno, le otorgan una naturaleza instintiva, apasionada, extremista, indisciplinada, combativa e intensa.

También este eclipse desde la astrología, tiene la particularidad de producirse en conjunción a Venus, el planeta del amor y del placer, así como del dinero, por lo que es un momento negativo para realizar maniobras financieras o inversiones. Este eclipse es una invitación a rendirse al cambio, activando la energía del guerrero/guerrera, la valentía, dejando que todo fluya sin intentar controlar.

De acuerdo a los astrólogos, este eclipse lleva a tener que dejar creencias, cosas, vínculos, miedos e invita a purgar, a sacar aquello que ya se venció, eliminar o transmutar cosas, algo llega al fin. También exige limpiar la sombra, abriendo el espacio emocional inconsciente.

ORÍGENES | De acuerdo a diversos estudios, la astrología occidental tendría sus orígenes en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y del Nilo. En sus comienzos habría sido un simple método de adivinación, un forma de estudiar el cosmos a través de profecías, empleada por los sacerdotes babilónicos. Justamente los eclipses se tomaban como sucesos extraordinarios de los astros, también utilizaban predicciones meteorológicas de acuerdo con el color de los planetas, al levantarse o al ponerse.

Esta forma de entender el cosmos, poco a poco comenzó a ser parte de la vida cotidiana de las personas. Griegos y romanos fueron grandes astrólogos y desarrollaron sus propios estudios de los astros. La civilización egipcia, de acuerdo a las investigaciones, habría sido la más desarrollada en esta área, incluso más que los mesopotámicos.

La astrología y la alquimia formaban una sola filosofía. La referencia más importante fue Hermes Trismegisto, (Filosofía Hermética), según puede estudiarse en libros como el Kybalión. Trismegisto era considerado el padre de Ia astrología, atribuyéndole la creación de la división del zodiaco en 12 casas.

También fue importante lo que se llamó la astrología médica. El propio Hipócrates establecía el valor de esta disciplina y la importancia de sus pronósticos en la medicina. Por su parte, Ia escuela de medicina de Alejandría utilizaba las prognosis, diagnosis e higiene astrológicas en sus métodos. La astrología llegó a involucrar a todas las clases sociales, tanto que los astrólogos eran consejeros de emperadores, monarcas y reyes.

Es a partir del cristianismo cuando se comienza a atacar y prohibir las prácticas astrológicas, con el argumento de la asociación de la astrología a las demás artes adivinatorias o mágicas, relacionándola con prácticas satánicas. La Iglesia intentó por todos los medios, castigar todo lo que sonara a cierto determinismo o conocimiento y/o adivinación del futuro, que sólo debería estar reservado a Dios y a sus profetas.

Como síntesis, tanto la astrología como la astronomía, han intentado y lo siguen haciendo, descifrar los aspectos de los astros y sus misterios, y ambas, representan un conocimiento que ayuda a la interesante tarea de saber más de la grandiosidad del universo.

Por Yudith Píriz.