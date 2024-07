La importancia del colágeno para la salud integral del organismo

Muchos de los nutrientes que el organismo necesita para su buen funcionamiento están presentes en las dietas, sobre todo en aquellas que tienen como característica principal, ser variadas y saludables. Ninguno de esos nutrientes por sí solos tienen el poder de potenciar los diferentes procesos que lleva adelante el organismo, o sea una buena salud general pero, una correcta combinación de los mismos, pueden lograr dicho objetivo.

Uno de esos nutrientes, específicamente son las proteínas, las que tienen un rol fundamental e insustituible en el desarrollo del ciclo vital. Dentro de esas importantes proteínas se encuentra el colágeno.

A pesar de estar muy asociado a tratamientos de estética y belleza, su función más importante tiene que ver específicamente con la salud integral del organismo.

FUNCIÓN | El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, el que la produce de forma natural, De todas formas, con el paso de los años este proceso va disminuyendo. Debido a ello, la suplementación con alimentos y otras técnicas, es más que necesaria.

El colágeno, es la proteína encargada de confeccionar el tejido conectivo como la piel, los cartílagos, los huesos, articulaciones, los tendones y proteger los órganos. Además, es el encargado de brindarle elasticidad y firmeza a la piel, así como mantener la salud de cabello y uñas. Por todo ello, esta proteína es considerada fundamental para el mantenimiento de varias estructuras del cuerpo. A medida que se tiene más edad, el organismo disminuye la producción de colágeno, por lo que su complementación es fundamental para suplir esa carencia. Estudios recientes han establecido que prácticamente desde los 30 años ya comienza su paulatina disminución.

Además del paso del tiempo que disminuye su producción, existen otros factores que también colaboran en ese proceso como fumar, la extensa exposición al sol, llevar una dieta con pocos nutrientes así como ciertas patologías.

TRATAMIENTOS | De acuerdo a Especialistas, la dieta siempre es la forma más natural y segura de obtener estos ricos nutrientes, que mejoran las estructuras de la piel, los huesos o las articulaciones. Por ello, mantener una dieta balanceada con alimentos que estimulen la producción de colágeno, es imprescindible para obtener buenos resultados. Además de ciertos alimentos, otros factores pueden ayudar en la recuperación del colágeno, como mantener una rutina de ejercicios físicos y evitar ciertos hábitos y alimentos.

Los principales alimentos ricos en colágeno son las proteínas de origen animal como carnes rojas, el pollo y el pescado, además de los lácteos, el huevo y la gelatina, así como ciertas frutas y verduras.

En el caso de la carne roja, esta es rica en colágeno, principalmente los cartílagos y los huesos, así como la piel y los huesos de la carne de cerdo. La parte del músculo también contiene colágeno, pero en menores cantidades.

Con respecto al pollo, la cantidad de colágeno presente en estas carnes varía de acuerdo a la edad del ave ya que cuanto más viejo, mayor es la cantidad de colágeno y más dura es la carne. Las mayores cantidades de esta proteína se encuentran en el cartílago y en los huesos, especialmente en las patas de pollo, que son ricas en colágeno.

El pescado, también contiene colágeno, el que se encuentra en todos los peces de agua dulce y salada y está principalmente en la piel, las espinas y los cartílagos. Además, esta proteína se puede encontrar en otros animales marinos sin hueso ni espinas, como los calamares, por ejemplo.

En el caso de la gelatina, es una proteína producida a partir de los huesos y los cartílagos de vaca, cerdo, pescado y pollo. Tiene grandes cantidades de proteína, agua y minerales, incluyendo calcio, y es muy bajo en grasas.

Otra de las excelentes fuentes de colágeno es el caldo de huesos, el que ayuda a incorporar un colágeno de calidad al organismo. Este también puede estar indicado para complementar el tratamiento de la artrosis, ayudando a reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones.

Además de estos alimentos, es importante destacar que el consumo de los alimentos ricos en vitamina C, zinc, selenio y silicio también son importantes, pues estos ayudan en la producción y absorción de colágeno, generando mejores resultados en los tratamientos de salud y estética.

Entre las frutas y verduras ricos en vitamina C, se encuentran el kiwi, frutas cítricas, ananá, mango, guayaba, papaya; frutos rojos (frutilla, cereza, arándanos y otras), morrón crudo, berro, perejil. Otras verduras rojas y moradas, como el tomate, repollo morado, rabanito, remolacha, berenjena, entre otros, aportan vitamina C y antioxidantes que promueven la producción de colágeno y previenen el envejecimiento prematuro.

Alimentos ricos en selenio: pescados, camarón, frijol negro, harina de trigo integral, nueces de Brasil, yema de huevo e hígado.

Alimentos ricos en zinc: clara de huevo, pollo, ostras, nueces, mariscos, carnes rojas, hígado y otras vísceras.

Los alimentos que son fuente de silicio, como avena, arroz integral, nueces, mejillones y alga marina, también son importantes para ayudar a mantener y a producir el colágeno en el organismo.

El ajo y la cebolla aportan azufre, entre otros nutrientes, que también fortalecen al organismo. La espinaca, acelga y kale rizada aportan también vitamina A y K que favorecen la salud de la piel y el cabello. El brócoli se destaca por tener vitamina B que actúa como antioxidante natural.

También los frutos secos y semillas presentan un alto contenido en ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9, que estimulan la producción de colágeno. Se pueden incluir algunos como maní, almendras, castañas, nueces, semilla de girasol, chía, lino o sésamo.

OTROS APORTES | Sumado a la dieta, existen suplementos que también pueden ayudar a contrarrestar la pérdida de colágeno.

Uno de los principales es el colágeno hidrolizado, un suplemento alimentario que se prepara principalmente a partir de huesos y de cartílago bovino. Este se ha comprobado es el mejor colágeno para suplementar ya que su absorción a nivel intestinal es mayor. El colágeno en polvo se puede encontrar con o sin sabor y puede ser diluido en agua, jugos, sopas o batidos.

Como ya se explicó, es importante sumar al colágeno la ingesta de vitamina C ya que potencia sus efectos en el organismo, así que se aconseja diluir el colágeno o tomar sus cápsulas junto con una fuente de vitamina C, como el jugo de limón, naranja, ananá o mandarina o adquirir algunos preparados de colágeno hidrolizado que ya traen la vitamina C en su formulación. Es importante destacar que estos beneficios se obtienen principalmente cuando se acompaña con una alimentación saludable, lo que potencia los resultados de la suplementación con colágeno.

El colágeno hidrolizado significa que pasa por un proceso donde sus moléculas se encuentran más pequeñas, siendo mucho más fáciles de procesar por el organismo, pudiendo tomarse en forma de suplemento o inclusive encontrarse en muchos productos de belleza y cuidados de la piel.

Algunos beneficios del colágeno hidrolizado son: Prevenir y tratar los síntomas de la osteoporosis, pues ayuda en la reparación de los huesos, cuidar las articulaciones, tendones y ligamentos, siendo excelente para personas que sufren de artritis, deportistas con lesiones en las rodillas, personas con exceso de peso y reumatismo.

Además de la suplementación con alimentos o el colágeno hidrolizado, es muy importante incorporar la práctica de actividad física, fundamental para prevenir el envejecimiento y mantener la densidad ósea y muscular.

Al igual que sucede con cualquier tratamiento, para asegurar los mejores resultados, siempre es recomendable consultar a un Especialista en nutrición para ajustar los alimentos y/o la suplementación, acorde a las necesidades de cada persona.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Yudith Píriz.