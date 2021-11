Irina Matveikova y la «inteligencia digestiva» que previene enfermedades

Los estilos de vida que desarrollamos a lo largo de la vida, pueden significar una diferencia entre un organismo saludable o no. Cuando se hace referencia al tema de diferentes enfermedades, se pone el énfasis en causas orgánicas o emocionales que pueden llevar a desencadenar cierta dolencia o patología. Asimismo, lo que está ya más que demostrado, lo que se ha establecido desde hace siglos por la medicina tradicional china, la relación entre emoción y síntomas orgánicos, es directa e inseparable.

Muchos estudios hacen hincapié en que toda enfermedad, necesariamente tiene como causa primera y determinante, un desequilibrio emocional importante que se perpetúa en el tiempo. Para aportar algunas investigaciones y estudios sobre el tema, citamos a una especialista que habla de la importancia de estudiar las causas desencadenantes de cualquier problema de salud.

La doctora Irina Matveikova, es licenciada en Medicina y especialista en Endocrinología y Nutrición Clínica de la Universidad de Medicina de Minsk, Bielorrusia y es autora del libro “Inteligencia digestiva”, donde trata este tema. Matveikova es además médico naturista y apuesta por un enfoque holístico de los órganos, en especial los intestinos, por entender que son “el segundo cerebro”.

ENFOQUES | Para la especialista existe una primera y principal causa que determina el surgimiento del deterioro del organismo, de forma constante y paulatino. Según Matveikova “el 90% de la serotonina se segrega en el intestino. La serotonina del Sistema Nervioso Central (del cerebro superior), facilita la intercomunicación neuronal, una de las más destacadas es la de regular el estado de ánimo (la sensación de calma y de bienestar), el apetito, el sueño, la contracción muscular y además, en funciones cognitivas como la memoria y el aprendizaje. Cuando hay problemas con la producción/liberación de la serotonina, la persona experimenta síntomas muy variados que pueden resumirse en una sola palabra: la depresión”.

Esto lleva a determinar, según Matveikova, que la correcta digestión es tan o más importante que otros procesos que desarrolla el organismo. “Por increíble que parezca sabemos que el 90% de la serotonina corporal está producida y almacenada en el Sistema Nervioso Entérico, en nuestro ‘segundo cerebro’, el digestivo. Cuando hay problemas con la función neuronal digestiva y la producción de la serotonina por allí es escasa, la persona experimenta el estreñimiento, la digestión pesada, “el estancamiento” y “la pesadez”. Es fácil observar que las personas que padecen depresión, generalmente sufren estreñimiento y problemas digestivos, mientras que las personas con Síndrome de Colon Irritable tienden a la ansiedad, a los ataques de pánico, a los trastornos de atención y a la hiperactividad. Es decir, de igual modo que ocurre en nuestro cerebro, ocurre en nuestro intestino y viceversa.

“El calor, un masaje suave y dulce de la tripa, la respiración abdominal, un ritual de meditación, los mimos, la acupuntura y una buena alimentación pueden ayudarnos a obtener mucha serotonina sin contraindicación alguna”, explica.

TRATAMIENTOS | Según la especialista cada dieta es diferente en cada persona. “Hay que personalizar la dieta, tu ‘carácter’ digestivo, se puede aprender sobre las situaciones emocionales y sociales de cada persona”. De todas formas, Matveikova entiende que existen algunos puntos específicos que pueden ser casi generales. “Comer despacio, masticar bien, fijarse en la comida y estar atento al proceso de comer (no comer mientras hacemos otra cosa)”, puntualiza.

Además asegura que la comida fundamental del día es el desayuno el cual no puede dejarse de lado o hacerlo de forma apurada. “Desayunar bien, prepararnos un desayuno sano y completo como si de un ritual se tratara, combinando, en su justa medida, todos los grupos de alimentos: hidratos de carbono integrales, fruta, proteínas, aceite”, sugiere.

Es importante, según la especialista, no saltearse comidas: “se debe realizar la ingesta de tres principales y dos tentempié; es decir comer cada 4-5 horas. Eso permite consumir raciones más pequeñas, evitar el hambre y la ansiedad relacionada, controlar la energía, además de prevenir los episodios de fatiga y cansancio”. Las frutas, dice, deben reservarse preferentemente para el desayuno y como tentempié o sea a media mañana o la merienda pero nunca como postre.

Recomienda que se olviden los aperitivos con alcohol y con el estómago vacío. “Hay que evitar principalmente la cerveza ya que la maltosa de la cerveza se absorbe más rápido que la sacarosa del azúcar blanco y tiene un alto valor calórico”.

En primer lugar, y antes de tomar alcohol se recomienda comer algo de entrada (sin pan), como unas lonchas de jamón u otro embutido, marisco, salpicón, daditos de queso, aceitunas, anchoa, verdura. “No es nada malo como dicen beber agua mientras comes (uno o dos vasos); sin embargo los refrescos (las bebidas gaseosas), comerciales están totalmente prohibidos, pues cambian el gusto de las comidas, te llenan de gas y acidifican tu medio ambiente interno, están cargados con azúcar o edulcorantes que frenan o enlentecen el proceso de digestión y promueven la hinchazón. El hielo y mucha bebida fría con la comida también inhibe la producción de las enzimas digestivas”.

Otras de las sugerencias tiene que ver con respecto a la cena: “es importante incluir en la cena siempre verdura variada, mejor cocida que cruda, pocos hidratos y cereales, y siempre algún alimento rico en proteína y en lo posible cenar temprano o por lo menos dos horas antes de ir a la cama. El plato principal, algo a la plancha con verdura, pescado, no acompañar las carnes y los pescados con papa ni arroz si no, mejor, con verdura. El postre, si no se puede resistir, es recomendable un yogurt, un postre de chocolate negro. El café, es recomendable tomarlo una o dos horas después del almuerzo”.

CAMBIOS | Matveikova entiende que no existen alimentos que deban evitarse siempre: “no soy partidaria de los frutos prohibidos”. De forma ocasional se puede probar cualquier alimento, pero aplicando el sentido común. Si te apetece probarlos de vez en cuando sin cantidades excesivas, no tiene por qué caerte mal ni perjudicar drásticamente tu digestión.

A través de su libro, intenta hacernos conscientes que existe una relación directa entre lo que se ingiere, la edad y la actividad que realiza la persona. “Con una digestión sana y una desintoxicación corporal rigurosa se pueden prevenir muchas enfermedades y frenar el proceso de envejecimiento”, dice.

Recomienda además los suplementos alimenticios, por ejemplo los concentrados de los probióticos, omega 3 puro, extractos de las plantas medicinales depurativas y antiinflamatorias, vitaminas, siempre de acuerdo a la historia de cada paciente en particular y bajo supervisión médica.

Explica la especialista que “en el sistema digestivo, con su sistema nervioso entérico (el segundo cerebro), acumulamos muchas emociones no expresadas o problemas no solucionados”.

Según la autora, todo está relacionado y nunca se puede separar un síntoma en el organismo de situaciones de tensión, duelos, estrés o depresión. Nuestro sistema digestivo no siempre responde adecuadamente y esto puede influir en el estado de ánimo de una persona. Pero también se produce el fenómeno inverso: las emociones alteran las funciones digestivas. Y es que el estrés, la ansiedad, la tristeza, la excitación o el enfado son factores de riesgo para desarrollar patologías tan serias como el Síndrome de Intestino Irritable”.

Para ello, la especialista sugiere no considerar la “sensibilidad digestiva como una cadena perpetua” y tratar de cuidar nuestra alimentación y desintoxicar nuestro organismo, para mejorar así nuestra calidad de vida.

Foto tomada de la web.

Por Yudith Píriz.