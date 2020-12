Hay que ver a los árboles como aliados de la vida

Se trata de un tema recurrente, no por ello menos importante que otros que se tratan a diario. El tema del ambiente en el que desarrollamos nuestra vida, es esencial para ayudar a hacer frente a otros problemas. De ahí que la escasa conciencia que se tiene de lo que representa un árbol y su relación directa con el bienestar de la sociedad, deja un sabor amargo por lo poco que se hace para aumentar su presencia o evitar su destrucción.

En momentos en que todos hablan del tema sanitario, parece no asociarse esta situación, con una desconexión profunda con la cada vez más escasa naturaleza, esa que insiste en acompañarnos pero que silenciosamente va desapareciendo, sin que a nadie preocupe demasiado. Los espacios verdes, calles arboladas y plazas, son los espacios que más se necesitan hoy para andar sin riesgos, brindándonos un escape y un lugar seguro donde sentirnos bien.

En el caso de Libertad, es notorio que cada vez contamos con menos espacios verdes para recorrer, con un avance importante en construcciones y en la cantidad de vehículos, lo que sería un motivo más que suficiente para invitar a cada ciudadano a plantar más árboles, cuidar los que están e incentivar la creación de más espacios verdes de recreación. Por el contrario, la escasa conciencia ambiental hace que a más contaminación, menos árboles. Quizá suceda que para muchos, el árbol se asocia a un ser inerte, un poste que está ahí y que ante lo mínimo lo elimina.

No es intención criticar el desarrollo, el crecimiento siempre es favorable, lo que preocupa es la masiva eliminación de espacios verdes, del árbol de la calle, en plazas o viviendas.

Esta época del año, es cuando puede valorarse en algo su presencia, la de su fresca sombra la que en días de intenso calor todos buscamos como refugio refrescante. Pero al llegar el invierno, literalmente eliminamos o destrozamos los árboles. Esto es una clara demostración de desprecio a la naturaleza y una falta de respeto a ese ser vivo que tanto brinda.

Una buena propuesta sería crear más espacios verdes, más árboles en plazas y veredas, evitando así perder ese contacto tan necesario con la naturaleza y a su vez enseñarle a los niños a respetar las especies y cuidarlas, porque los árboles seguirán viviendo sin nosotros, nunca se dará a la inversa.

REALIDAD | Que el clima ha cambiado es una realidad instalada y nadie puede negarla. Si entendemos que los árboles ayudan a mitigar la contaminación y las altas temperaturas, resulta más que importante y necesario incorporarlos al entorno citadino, ya no como un simple adorno sino, como un agente purificador del ambiente y generador de una mejor calidad del aire en entornos urbanos, aportando salud y bienestar.

Hoy se sabe que la sombra de un árbol puede bajar la temperatura del suelo y por ende, del ambiente, ayudando al mejoramiento del microclima, a la calidad del aire, refrescándolo y limpiándolo, ya que permite reducir el dióxido de carbono de la atmósfera. Los árboles plantados estratégicamente, pueden mantener un ambiente confortable e incluso prescindir del aire acondicionado.

Un árbol brinda demasiados beneficios como para prescindir de él por la razón que sea; las grandes urbes están promoviendo la creación de lugares de esparcimiento, pero sobre todo más espacios verdes. Le hemos dado la espalda a la naturaleza, cortar los árboles para embellecer un espacio, causa un impacto contrario, desde lo estético y desde lo ambiental.

Lo único que justifica cortarlos es cuando están en peligro de caer y dañar viviendas, pero eso puede solucionarse reemplazándolo por una especie que sea compatible con el espacio que tiene para desarrollarse y si es posible, plantar dos.

Las podas son muchas veces innecesarias en algunas especies y terminan provocando daños irreparables en las especies más antiguas pero, nadie lo cuestiona.

Es importante tener en cuenta que más allá de lo estético, lo que más importa, es el deterioro ambiental en lo que a calidad y cantidad de aire se refiere. El árbol es un ser vivo que sin nada a cambio, brinda aire fresco y limpio, absorbiendo los tóxicos que se generan.

Con voluntad se puede comenzar a revertir la situación y ser ejemplo para otros, el camino más largo siempre comienza por un primer paso y podemos darlo si nos lo proponemos, haciendo de la ciudad, el mejor lugar para vivir todos.

La pandemia viene dejando lecciones y mensajes, para aquel que las quiera ver. Se advierte sobre la prohibición en espacios cerrados, sin ventilación adecuada, y eso quizá nos esté volviendo a enseñar, que en los espacios abiertos, mejor si existen árboles, se puede disfrutar sin peligros.

EXPERTOS | Los que trabajan en el tema, hacen hincapié en que es más que necesario volver a replantar las ciudades, como un tema de urgencia ambiental, dejar de cortar los árboles, plantar cada vez más y preferirlos a cualquier toldo sintético.

Uno de ellos es el ingeniero agrónomo Daniel Temporelli, docente en la cátedra de Dasonomía (estudio de la conservación, cultivo y aprovechamiento de los montes), de la Universidad Nacional del Litoral, (UNL), en Argentina, quien asegura que “el arbolado público es fundamental y muchas veces las ciudades no están preparadas para cuidarlo”.

Entiende que los árboles en una ciudad representan más que un adorno y eso dista mucho de entenderse por la población que recibe su beneficio pero no lo percibe. “Un buen arbolado reduce entre 5 y 10 grados la temperatura”, dice.

“Los municipios son los encargados de forestar y necesitan personas que sepan cómo hacerlo y qué especies utilizar ya que no hay un árbol que reúna todas las características para las ciudades. Eso sucede porque el árbol está en un ambiente hostil, lleno de cemento, cables por arriba y cañerías por abajo. Además no siempre tiene un espacio físico adecuado, recibiendo poca agua y por ello las raíces no tienen cómo respirar. “Por eso tienden a levantar las veredas”, explica.

Temporelli, dice que en muchas ciudades “el arbolito de batalla es el fresno, que se adapta bien, es un árbol mediano, caduco, que voltea rápido las hojas en invierno y permite la penetración del sol; además, se adapta bien a las podas”.

Luego dice que “dentro de 20 o 30 años, el sol va a ser cada vez más insoportable por el cambio climático (…), eso hace que tengamos que pensar en la forma de tener sí o sí, todas las calles arboladas para poder respirar otro ambiente”.

Opina que el poco espacio en las veredas no es excusa para no forestar. “En las veredas angostas, hay que poner un arbusto, no un árbol. El verde natural siempre va a ser más beneficioso que algo artificial. Siempre hay una alternativa”.

Con respecto a las podas, el ingeniero dice: “la mayoría de las veces no se busca una solución, directamente se saca el árbol. Es increíble que eso suceda. Vamos a tener que palpar el calor para darnos cuenta de que se van a necesitar las calles arboladas”.

Jorge Cappato, de la Fundación Proteger con sede en Santa Fe, Argentina, entiende que el arbolado urbano exige un fuerte compromiso de los municipios. “La forestación es clave en la regulación del clima urbano. El especialista entiende que “no sorprende que se recomiende un mínimo de 12 m2 de espacios verdes por habitante, para una ciudad confortable. Enormes masas de cemento y asfalto no tienen relación con la escasa cantidad de plazas y parques que pueden existir en las zonas urbanas.

Una llamada de atención a las autoridades municipales sobre el tema, plantar árboles puede beneficiar el ambiente colectivo de esta ciudad, convirtiéndola en un lugar con aire limpio, lleno de magia, belleza y color.

Hoy, los lugares más seguros son los espacios abiertos, entornos verdes y el hogar. Al hogar se lo cuida, se lo mantiene limpio y se lo embellece, a los ambientes verdes, tal vez se le podría ofrecer los mismos cuidados, es un tema de salud pública, es gratis y transforma radicalmente el paisaje de una ciudad.

Por Yudith Piriz.