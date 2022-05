Harari y un mundo en permanente cambio

Yuval Noah Harari, filósofo, historiador, escritor.

Si nos preguntamos cómo está hoy el mundo y cuáles son las circunstancias que se viven tanto en el ámbito social como en el político, el económico y el tecnológico, se pueden encontrar diferentes miradas. Algunos buscan a partir de la observación y el análisis, entender la realidad de un mundo que, a corto plazo y ante los ojos de todos, se mostrará diferente. Conspiraciones, falsas teorías, predicciones bíblicas o de antiguos adivinos, brotan de todas partes, quizá como expresiones de miedo o ignorancia.

Otros científicos y académicos, intentan mostrar otro panorama, que si bien es incierto, permite interpretar de forma más realista el presente. Veamos lo que dice un profesor y escritor, Yuval Harari, que realiza un profundo análisis del mundo que está llegando.

Miradas de Harari



Filósofo, historiador, docente y reconocido escritor el israelí Yuval Noah Harari, se convirtió en uno de los pensadores más destacados del siglo XXI. Es autor de “Sapiens. De animales a dioses” (Debate, 2011), una heterodoxa historia de la humanidad, traducida a 45 idiomas, “Homo Deus” (Debate, 2015), que anticipa un futuro dominado por las máquinas y 21 lecciones para el siglo XXI (Debate, 2018), en el cual reflexiona y ofrece una mirada acerca de los problemas de la humanidad.

Harari se crió en Haifa, en el seno de una familia laica con orígenes en Europa del Este. En 2002 se doctoró en la Universidad de Oxford (Reino Unido).y comenzó a ejercer la docencia en Jerusalén. Es vegano, medita dos horas diarias y no tiene smartphone.

Con respecto a que en muchos medios periodísticos lo tildan de gurú expresa: “el fenómeno del gurú puede ser peligroso. Espero que mucha gente lea mis libros, pero no porque sea un gurú que tiene las respuestas, porque no las tengo”.

El Historiador analiza aspectos del presente que según él, son graves y generan incertidumbre y que darán paso a otros acontecimientos más preocupantes. Reflexiona sobre la injerencia de los estados y corporaciones en la esfera privada a través de la tecnología, sobre el futuro del trabajo y los derechos humanos.

Expresa Yuval Harari: “es importante entender que estamos reescribiendo las reglas del juego… las decisiones que tomemos tendrán un impacto durante años y décadas y reconfigurarán el planeta”.

“Mi principal preocupación es que, debido a consideraciones cortoplacistas, la gente tome decisiones equivocadas como, por ejemplo, lidiar con la crisis implantando regímenes autoritarios o incluso totalitarios, en lugar de empoderar a los ciudadanos”, dice.

Opina Harari que hoy necesitamos más que nunca a los filósofos para poder comprender la situación que vive la humanidad. Dice que el ser humano se ha desconectado de su parte espiritual, lo que conlleva un grave riesgo. “La mayoría de la gente no se embarca en un viaje serio de autoexploración porque descubren muchas cosas que no les gustan sobre ellos mismos. Pero, ahora, la tecnología nos está obligando a hacer esta búsqueda espiritual. Pagaremos caro si no la hacemos”, dice.

Opina que “estamos inmersos en una carrera por ‘hackear’ a la humanidad en general y a cada uno en particular. Y se debe hacer el esfuerzo de estar un paso por delante de los competidores: de las grandes corporaciones, de los gobiernos”.

Expresa que ni las religiones, ni los nacionalismos pueden tener certezas hoy: “las religiones tradicionales no tienen soluciones para los problemas de hoy: la Biblia no dice nada de la inteligencia artificial, sobre ingeniería genética o el cambio climático”, dice.

Las Tecnologías para Yuval Noah Harari

Para Harari, los avances tecnológicos presentan dos aristas. Si bien son de gran ayuda en algunas áreas, en otras, comienzan y lo harán aún más a corto plazo, a pasar el límite de las libertades individuales. En relación a la vigilancia, opina que se están dando determinados cambios muy peligrosos. “En China y Estados Unidos, se diseñan sistemas de vigilancia que podrían convertirse en el peor sistema que ha existido jamás en la historia (…). Espero que encontremos una tercera vía porque ambos sistemas son muy dañinos no solo para la supervivencia de la democracia, sino para los valores humanos y el desarrollo mismo de las personas”.

Cree que en un plazo breve, el trabajo cambiará de forma radical y que esto provocará un desequilibrio en las economías del mundo. “El mercado laboral se va a reestructurar, estamos teniendo un experimento masivo de trabajar desde casa y el resultado de esto va a modificar la economía del futuro”.

“Cuando pensamos en las posibilidades actuales de la ingeniería genética, deberíamos recordar que hemos estado criando vacas y cerdos durante miles de años. Los hemos domesticado buscando las cualidades que nos interesaban: que den más leche, que sean más obedientes… Y el resultado es que los animales domésticos no son una mejora de sus ancestros salvajes, sino un pálido reflejo de lo que eran. Y lo mismo puede sucederles a los humanos”, opina.

Cree que “la cuestión política más importante de nuestro tiempo es quién controla los datos de las personas”. Dice que en el pasado había códigos y barreras que protegían la propiedad, cosa que en la actualidad, ya no pasa. Harari entiende que los datos son hoy, una de las peores amenazas para la humanidad debido a que esto puede acarrear otro tipo de manipulación, quizá más peligrosa que la ya conocida. Expresa que “se alcanzará un punto en el cual podrán conocerme mejor de lo que yo me conozco”.

Dice que los humanos son ahora “animales pirateables” y que hoy el poder sólo le pertenece a aquel que logre manejar esos datos. “Con ellos, se pueden predecir sus elecciones, manipular sus deseos y venderles todo lo que deseen, ya sea un producto o un político”.

Estas tecnologías, según Harari muestran las dos caras de la moneda, encontrar el equilibrio, es la principal tarea a desarrollar hoy. “Un algoritmo no es malo en sí, depende de cómo se diseñe. Existe un potencial para lo bueno, la tecnología puede mejorar la atención sanitaria, psicológica… El problema es que la mayoría de los datos que se recopilan de cada uno de nosotros se usan para manipularnos y controlarnos de la forma más efectiva que se haya visto nunca”.

El Sistema

La esperanza del autor israelí es saber, de acuerdo a su sistema de creencias, que el alma humana no será nunca interferida. Dice que el mundo hoy tiene tres enemigos globales, la guerra nuclear, el cambio climático y la disrupción tecnológica. Entiende que es fundamental trabajar juntos como humanidad, ya que ninguna nación sola lo podrá derrotar.

“La economía global es compleja. Es muy difícil entender cómo funciona el sistema. Durante la Revolución francesa, los campesinos sabían que el aristócrata del castillo cercano los estaba explotando, así que pedían su cabeza. Pero era fácil ver la conexión. Ahora es muy difícil hacer responsable a un magnate del otro extremo del mundo de lo que te está pasando a ti”, dice.

Harari entiende que “el nuevo símbolo de estatus es la protección contra los ladrones que quieren captar y retener nuestra atención. No tener un smartphone es un símbolo de estatus. Muchos poderosos no tienen uno. La atención es un recurso muy disputado y está vinculado a los datos. Todo el mundo quiere atraer tu atención. Ahora el patrón básico es que recibes la mayoría de las noticias supuestamente gratis (sean reales o falsas), pero en realidad lo haces a cambio de tu atención, y esta se vende a otros”, dice.

Afirma que estamos yendo hacia un nuevo colonialismo en el que la materia prima son los datos. “Se necesitan enormes cantidades de datos para entrenar a la inteligencia artificial. Y estos datos fluyen hacia el centro del imperio, que los convierten en aplicaciones y productos tecnológicos que luego venden al resto del mundo, cerrando el círculo”.

Por Yudith Píriz.