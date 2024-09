Frutas de colores morados tienen tres vitaminas esenciales para el organismo

Entre los alimentos utilizados en las diferentes preparaciones, existen factores que los dividen, de acuerdo a sus características principales, siendo una de ellas, su color de piel. Los hay naranjas, amarillos, verdes, rojos y morados. Todos tienen sus atributos en cuanto a nutrientes pero el grupo de los morados es considerado un auténtico regalo de la naturaleza, debido a su gran poder preventivo y curativo.

CARACTERÍSTICAS | Las verduras o frutas moradas a pesar de no ser tan populares o apetitosas a la hora de elegirlas para preparar un plato, son sin embargo, potentes alimentos. Sobre todo esto, sucede debido a que siempre la comida como se dice, entra primero por los ojos y ese color en particular, no cubre las expectatias de ser agradables a la vista, siempre son más atractivos los rojos, verdes u otros.

De todos modos, son muchas las propiedades que presentan este tipo de alimentos por lo que, incluirlos en las diferentes preparaciones, siempre representa un gran beneficio al organismo.

Su color morado, se debe a la presencia de un compuesto llamado falvonoides. Se trata de fitonutrientes, los que el organismo no puede producirlos por lo que, incluirlos en la alimentación, es fundamental. Dichos fitonutrientes, además de transferirle esa tonalidad a los alimentos, ayudan a proteger al organismo frente a diversas enfermedades.

Una de sus características más importante, tiene que ver con su alto poder antioxidante. Esto se debe a su gran concentración de carotenoides y polifenoles, los que ayudan a luchar contra el daño oxidativo creados por los radicales libres, o sea se encargan de reparar el daño celular, ayudando a retardar el envejecimiento de las células.

En cuanto a su composición en vitaminas y minerales, las frutas y verdura moradas contienen tres vitaminas esenciales para el organismo como lo son la C, K y A.

Por su parte, los minerales que están en su composición son el calcio, potasio y magnesio. Por otro lado, la gran concentración de potasio presente en estas verduras, las convierten en una dieta ideal para aquellas personas que sufren de hipertensión.

Las moradas, son además una fuente natural de aminoácidos, uno de ellos es la glutamina, muy recomendada para los deportistas ya que ayuda en la recuperación muscular posterior a entrenamientos de alta intensidad.

Principalmente las frutas moradas, presentan una gran cantidad de fibra, siendo muy adecuada para mantener la salud del colon y toda la actividad intestinal o sea que además, ayuda a evitar el estreñimiento.

Pero la fibra además, tiene otras importantes funciones, por ejemplo ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes y regular el colesterol, lo que a su vez contribuye en la prevención de patologías coronarias. Esto se debe a que las verduras moradas son ricas en antocianinas, las que ayudan a reducir los niveles de colesterol, protegen los vasos sanguíneos, mejoran la circulación de la sangre y ayudan a tratar las venas varicosas.

Otro de los beneficios de las moradas, es que contribuyen a mantener un correcto funcionamiento del cerebro, siendo indicadas para prevenir la paulatina pérdida de la memoria.

Este aspecto, se debe principalmente a que las moradas contienen otros fitonutrientes como lo son la quercetina, el resveratrol y el ácido elágico. Las mismas son capaces de mantener una adecuada salud cerebral, a partir de ayudar a mantener en constante desarrollo las funciones cognitivas del cerebro que se relacionan con el aprendizaje y la memoria.

Lo bueno, para aquellos que no son adeptos a consumir frutas o verduras moradas, es que con consumir pequeñas cantidades diarias, ya pueden beneficiarse de sus propiedades.

EJEMPLOS | Una de las frutas moradas que más propiedades tiene, es la uva. Es altamente antioxidantes, constituida mayormente de agua, por lo que su contenido calórico es realmente bajo. Al contener potasio y otros nutrientes, la convierten en una fruta ideal para el funcionamiento de los riñones.

Otra de estas frutas es el arándano, ideal para estimular el sistema inmunológico, ayudando a aumentar las defensas del organismo. Por su parte, los arándanos son considerados poderosos reguladores del sistema neurológico, ayudando a evitar patologías de carácter cognitivo.

En el caso de la ciruela, también se da un importante aporte nutricional. Sus propiedades aumentan si se las consume con su piel. Uno de los beneficios más importantes que aportan, es la prevención de enfermedades cardiovasculares. Además, ayudan a mantener una buena densidad ósea. Y otra de sus virtudes, quizá la más conocida y que tiene que ver con su alto poder desintoxicante y laxante suave.

Otra de las frutas de esta tonalidad es el higo. Se trata de especie muy completa y que brinda también importantes beneficios al organismo. Contiene muchos aminoácidos, además ayuda a mantener regulados los niveles de colesterol, aporta al organismo una gran cantidad de fibra, vitaminas y calcio. Dispone de ciertas propiedades antipiréticas, antifúngicas y antibacterianas.

En lo que respecta a las verduras, una de las moradas es la col o repollo morado. Estos tienen excelentes propiedades antioxidantes y gran cantidad de ácido fólico, beneficioso para la formación de nuevas células. En cuanto a la berenjena, ofrece también interesante propiedades y es quizá la más versátil en la cocina, por lo que se la puede incluir en una mayor variedad de platos.

Contiene muchas vitaminas como la A, B, C, E y K. Es considerada un diurético natural, además de ayudar en el correcto funcionamiento del hígado y la vesícula biliar. Otro destaque de la berenjena, es su contenido de hierro, lo que ayuda a combatir de forma natural la anemia. Por su parte, la remolacha es otra del grupo de las moradas.

Presenta un alto contenido de potasio, vitamina C y todas las vitaminas del grupo B. Una de sus principales funciones, es la de ayudar a controlar la presión arterial, además de funcionar como un poderoso vasodilatador gracias a su gran contenido de óxido nítrico.

En cuanto a la cebolla morada, esta presenta propiedades que la hacen una de las más destacadas en su grupo.

Eso se debe a que funciona como un potente neutralizador en la formación de las células cancerígenas y en las enfermedades coronarias, ayuda a combatir los síntomas del resfriado y la gripe, fortalece el sistema inmunológico y disminuye la inflamación.

Todas las frutas y verduras moradas, son sin dudas, de gran ayuda para el correcto funcionamiento del organismo, por lo que incluirlas en la alimentación diaria es un plus que mucho aporta a la salud integral.

Imagen tomada de la web.

Por Yudith Píriz.