Fernando Valladares: «la contaminación en todas sus formas es la principal causa de la pandemia»

Diversos especialistas destacan la importancia que tienen los ecosistemas en la vida del planeta y del ser humano. Buscan transmitir la importancia del cuidado y preservación de los diferentes ecosistemas terrestres y acuáticos. La Tierra es un sistema y puede entenderse que todos los subsistemas que la forman, están íntimamente relacionados, por lo que el desequilibrio de uno de ellos, provocará a corto o largo plazo, problemáticas que afectarán a los demás.

Dicen los especialistas que los conflictos ambientales están relacionados directamente con lo que sucede en la actual crisis sanitaria. En el planeta ningún ser permanece aislado y depende de su entorno para sobrevivir, incluido el ser humano que mantiene una conexión inseparable con la naturaleza. La degradación de ese entorno, necesariamente provocará un desequilibrio que se manifestará como desequilibrio en la salud de las personas.

Desde todos los rincones del mundo, se alzan voces comprometidas con el ambiente, que buscan concientizar sobre un mal que nos involucra a todos.

ENFOQUES| El doctor en ciencias Biológicas, docente e investigador Fernando Valladares, trabaja desde la ecología hace varias décadas. Desde que surgió la crisis sanitaria mundial, ha expresado que existe una relación directa entre la salud de los ecosistemas y la humanidad. Dice que la crisis ambiental que hoy sufre el planeta, provocó la pandemia del Covid.

Dice Valladares: “Yo no he inventado nada nuevo, no tengo otro mérito más que recoger los informes que muchos otros colegas han estados elaborando y que llevamos más de 30 años difundiendo. Los científicos sabíamos que era probable, pero cuando ves la ola encima no te lo crees…Esto me ha sorprendido. Y esa emoción no la quiero reprimir porque creo que es la posible palanca para hacernos reaccionar. Quiero tener viva esa emoción, el susto, porque de ahí espero que surja en todos nosotros una reacción. Van a venir más pandemias y tenemos la solución delante de nuestras narices”.

Valladares, que se ha volcado a la divulgación científica, entiende que surgirán otras covid, y que frente a ello, necesitaremos ante todo, tomar conciencia y hacer cambios necesarios y urgentes, como única forma de sobrevivir. «Ya no está en juego nuestro bienestar, sino nuestra supervivencia», dice.

“Tenemos una vacuna para el covid-19, ¿después necesitaremos la del covid-20, covid-21? Nunca podremos llegar a tiempo, la vacuna es algo reactivo: reaccionas ante algo. No hay que sacarle mérito a la vacuna, saca lo mejor de la ciencia. Es una fuente de esperanza, pero nunca una vacuna se va a anticipar al problema”, dice.

Cree el científico que la solución pasa por cambios en la forma de comportarnos en relación con el ambiente. “Tenemos que aprender lo suficiente para evitar pandemias, no atajarlas. Para enfrentarlas tendría que haber un cuerpo sanitario que desinfectara todas nuestras ventanas, nuestros zapatos, tendríamos que matar toda la vida y aun así, algún virus se escaparía”, dice.

El trabajo de divulgación de Valladares busca arribar a soluciones que no están sujetas sólo a una vacuna salvadora. Llegar a una solución requiere de un mecanismo que tiene que ver con mirar el estado de la naturaleza, que todo lo sabe.

Cree que la naturaleza se ha encargado de equilibrar y sortear aquello que nos puede dañar. Explica que la conexión y el respeto por la naturaleza, por los ecosistemas, es una posible solución no sólo a la actual pandemia, sino a otras que puedan surgir.

“La naturaleza nos ayuda a convivir con los patógenos, un buen patógeno no mata al hospedador, convive con él…Ese agente infeccioso va a ser seleccionado para no matarnos y tenemos que contar con el apoyo de la naturaleza. Para que mientras eso ocurra, no estemos tan expuestos, tan vulnerables para que la carga vírica se diluya y el riesgo de infección se amortigüe. Eso lo va a hacer un ecosistema que funcione bien”, dice.

Según Valladares, hemos hecho todo muy rápido y de forma no sostenible, no respetándose los tiempos ni los ritmos naturales. Dice que al comienzo de la pandemia, “muchos se habían olvidado del papel que juega la biodiversidad para amortiguar los riesgos de zoonosis. Sólo nos hemos acordado cuando ya teníamos la zoonosis encima. Preferimos tomarnos un medicamento que nos baje la fiebre, actuar después, poner pequeños parches. Y esta forma de actuar, para un Ébola o algo así puede valer, pero tarde o temprano la cuestión se nos escapa de las manos”.

CAMBIOS | Valladares dice que es imposible controlar todos los virus que circulan entre nosotros. Entiende que intentar exterminar a los patógenos que conviven con todos, no es la solución. “Los virus y las bacterias han estado siempre ahí y aprovechan cualquier oportunidad para amplificarse. Son oportunistas. Ahora les hemos puesto en bandeja a millones de huéspedes…Tenemos que revisar nuestros hábitos. No es casualidad que la salud de los ecosistemas y de las personas se base en los mismos principios, hay disfunciones ecológicas que estamos favoreciendo. Estamos alterando el funcionamiento de la naturaleza, porque este sistema es muy depredador”, advierte Valladares.

Pone de manifiesto que como especie, hemos llevado a una destrucción de ambientes y sobre todo a la extinción de especies, justamente al provocar cambios en sus ecosistemas.

Dice que se “deben tomar las acciones que no impliquen una huella ambiental tan grande. Hay que dejarle a la naturaleza unos espacios y unos tiempos. Tenemos que aliarnos con la naturaleza, no pelearnos con ella”.

Valladares cree que hemos perdido una verdadera conexión con el ambiente y que el cambio climático es un tema que debe abordarse de forma seria ya que nos muestra su impacto y su relación con la salud. “Con el cambio climático pasa lo mismo que con la pandemia, tarde o temprano, la frecuencia y la intensidad de estos eventos, causarán una devastación tremenda”, dice.

Dice que el actual modelo económico es el causante de mucho de lo que nos sucede como humanidad y que sólo cambiando nuestra forma de vivir, puede llevarnos a la solución. “Soy ecólogo, pero debemos ver lo social también…Comprar mucho, consumir mucho como si no hubiera un mañana, gastando los recursos como si fueran infinitos; deforestamos, nos comemos las especies, gastamos agua. Todo esto en algún momento salta”, dice.

CAUSAS | Valladares dice que el coronavirus tiene una triple causa ambiental: “el cambio climático, la crisis de biodiversidad y la contaminación en todas sus formas (atmosférica, nitrógeno, plásticos). No dejamos que la naturaleza se regenere”, dice.

El científico es optimista y apuesta a la información y a las posibilidades que hoy tenemos. Aun así, cree que si no hay compromiso, poco se podrá cambiar. Explica que lo bueno de todo esto es que si bien los problemas están todos interconectados, las soluciones también lo están. Hay que entender que una buena gestión ecológica puede cambiar las cosas. “Estamos en un momento histórico en el que hay que cambiar la narrativa del cambio climático. Hemos pasado años viviendo de espaldas a la naturaleza, ahora vemos que no se puede vivir así”, dice.

Por Yudith Píriz,