El conflicto ruso -ucraniano visto por un uruguayo que viaja anualmente a tierras rusas

Raúl Rodríguez es un uruguayo de 78 años, que hasta antes de la pandemia de coronavirus, llevaba 25 años dividiendo su vida entre Uruguay y Rusia. Docente teatral, ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), estuvo preso antes de la dictadura, escapó, viajó a Chile –en tránsito hacia Cuba-, lo agarró el golpe en ese país y fue uno de los 54 uruguayos que pudieron salir del país, gracias al embajador sueco en ese país Harald Edelstam.

Luego anduvo por varios países –estaba en Portugal durante la revolución de los claveles rojos-, volvió al Uruguay, cayó nuevamente preso y estuvo 10 años en el Penal de Libertad, hasta la restauración democrática. Luego, comenzó a dividir su vida entre la aún Unión Soviética –hoy Rusia-, y su Paysandú natal. Durante todos estos años viaja a aquel país, para formar a actores de habla hispana en el método Stanislavsky. No viajó solo un año, fue cuando aceptó ser candidato a la Vicepresidencia de la República por la Unidad Popular, en 2009.

En 2020, tenía los pasajes adquiridos para viajar en abril a cumplir sus tareas anuales en aquel país, pero lo sorprendió la pandemia. Antes de irse en este 2022, está realizando una gira por distintas localidades, tratando de dar su visión del conflicto que hoy enfrenta a rusos y ucranianos.

“Tengo amigos rusos casados con ucranianas, he trabajado con rusos y ucranianos y también he tenido alumnos de ambas nacionalidades”, comenta antes de dar su visión del conflicto.

Para Raúl Rodríguez, “el momento clave, de quiebre fue en 2014, porque hasta ese momento había un gobierno electo democráticamente que era amigo de Rusia, como debía ser. No había motivo para que fueran enemigos, fueron parte de la Unión Soviética y hay mucha gente que tiene parientes y amigos en uno y otro lado, es como si fuera una lucha entre Uruguay y Argentina”.

“En 2014 se da el golpe de Estado, conocido como el Maidán (por la plaza así llamada), y ahí se dio un cambio radical de las relaciones, al punto que llegaron al gobierno gente netamente nazi; esa gente comenzó a dominar todas las áreas estratégicas del Estado ucraniano. Desde entonces han sido presa fácil para la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en plena guerra fría); los que gobiernan se han declarado pro –occidentales y quieren estar en la Comunidad Económica Europea; es legítimo que quieran estar en la comunidad, pero el problema es que quieran ser parte de la OTAN, porque se estaban por transformar en una base de misiles contra Rusia”, narró Rodríguez.

INCUMPLIMIENTOS | El director teatral y dirigente político recordó que “en 1997 se firmó un acuerdo -firmado por Boris Yeltsin-, por el cual la OTAN no se iba a expandir hacia el Este; Rusia a su vez se comprometía a no apuntar para el Oeste, pero eso tratado fue violado por la OTAN y empezaron a instalarse bases militares con misiles apuntando hacia Rusa en 14 países, algunos que habían sido parte de la URSS y del ex bloque de países comunistas. Están rodeados por bases de misiles, pero ya no podían soportar que vinieran a ponerle una base en la puerta de la casa”.

En opinión de Raúl Rodríguez, “era imposible no llegar a la guerra. Era muy tensa la situación”. Porque a los problemas antes mencionado hay que sumarle que la situación con las repúblicas que se declararon independientes de Ucrania, cuyos habitantes se consideran rusos.

“Lo que pasó allí en que tiempos soviéticos, se le cedió parte del territorio ruso a Ucrania (las zonas de Lungask y Donbass). Es como si una parte del departamento de Salto pasara a formar parte de Artigas; ahí no habría problema, porque se supone que somos todos uruguayos, pero resulta que en un momento de la historia Artigas se declara como Estado independiente, ¿qué hacemos con los salteños de esa zona, que no quieren ser artiguenses y quieren seguir siendo uruguayos? Claro, quién se iba a pensar, cuando Kruschev, que era ucraniano, le cedió una parte del territorio ruso a Ucrania, que íbamos a llegar a esta situación”, comentó Rodríguez.

Mencionó además el entrevistado que en el año 2014, el año del golpe de Estado, “se firmó un acuerdo por el cual el gobierno de Ucrania reconocía la autonomía de las repúblicas y no continuaba atacándolas, pero no se cumplió nada de eso. Al contrario, llevan ocho años recibiendo bombardeos de los que la prensa casi nunca habló”.

PUTIN | Respecto a su opinión sobre la figura de Vladimir Putin, Rodríguez comentó que él vivió el tránsito del gobierno de Biros Yeltsin a Putin. “Puedo decir que antes de Putin, Rusia y en particular su capital, era un relajo; la mafia dominaba el 80% del comercio de Moscú y aparte los delincuentes se mostraban, se exhibían. La prostitución era escandalosa, la avenida Máximo Gorki estaba llena de mujeres jovencitas vendiéndose. La gente común le reconoce a Putin que ordenó todo eso. Ahora usted puede caminar tranquilo en la noche, en cualquier lugar de Moscú, que nadie le va a atacar”, mencionó el ex militante del MLN.

“Además, el tipo ordenó la economía, Rusia estaba gobernada por un borracho, una persona alcohólica, pero Putin ordenó todo eso, obviamente dentro de un sistema capitalista, porque él no es socialista. Se alió además con la Iglesia Ortodoxa porque le es muy útil, ya que después de la caída del régimen soviético, volvió a tener un rol muy importante en la sociedad. Ni siquiera creo que sea religioso, creo que le es conveniente”, dijo respecto a la figura del líder ruso.

Explicó Rodríguez que Putin “está totalmente convencido que Rusia tiene que ocupar un rol importante en el contexto internacional” y agregó que los rusos tienen un fuerte sentimiento antiamericano. Entiende Rodríguez que el gobierno de Yeltsin dejó la moral rusa muy disminuida y que Putin la ha levantado, ha hecho que los rusos se respeten a sí mismos.

LA PAZ | Volviendo al conflicto en sí, cree que “el problema con Ucrania, no es por Ucrania, es solo el lugar donde convergen la OTAN y Estados Unidos, que no quieren perder la hegemonía mundial y del otro lado está Rusia, que tampoco está sola”.

Dijo que la única solución para la paz es el diálogo y que ha estado por concretarse, pero no los han dejado. “En Turquía estuvo a punto de llegarse a un acuerdo de paz. Zelensky (Presidente ucraniano), le planteó a Putin que una propuesta en la cual Ucrania iba a ser un país neutral, es decir que no iba a entrar en la OTAN y que también iban a respetar las repúblicas independientes, pero la condición era que Putin se sentara con él en la mesa de negociaciones, lo que implicaba reconocerlo, luego que el Presidente ruso había dicho que Zelensky era un nazi. Putin, contra la opinión de sus asesores, estaba dispuesto a firmar permitiéndole ganar prestigio internacional a Zelensky, pero finalmente éste se echó para atrás”, narró Rodríguez.

Para lograr la paz, “lo que hay que lograr es que Estados Unidos y la OTAN dejen de mandar armas a Ucrania, porque alimentan a Zelensky, porque incluso cuando éste quiso firmar le dijeron que no lo hiciera. Cuando el tipo quiere ceder, porque se da cuenta que al primero que van a sacrificar es a él, le impiden hacerlo”.

Por último Rodríguez mencionó las razones por las qué entendió necesario salir a realizar una gira informativa por el país. “He tenido el privilegio de viajar a enseñar teatro en Rusia y como soy un ser político, no voy a hacer teatro con anteojeras, estoy abierto a escuchar; tengo amigos en el Partido Comunista y en otros partidos, en todos lados es unánime el sentimiento, todos me dicen que esto era necesario, inevitable”, dijo Rodríguez.

Por Javier Perdomo.