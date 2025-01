«Déficit de naturaleza»: Richard Louv y la falta de contacto de los niños con el afuera

¡Este es el mejor momento! Podrá ser sólo una simple frase pero dentro de su simplicidad, se encierra una gran premisa, la de estar atentos al presente. En estas fechas del año, en las que los días con menos actividades y las temperaturas agradables invitan al disfrute, darse permiso para ese contacto sanador, es además de apropiado, necesario.

Verano, naturaleza, playa, amigos, familia, forman una mezcla que invita a prestar atención y disfrutar más en entornos diferentes a los habituales del día a día. Las múltiples actividades cotidianas, sumado a días poco apropiados, llevan a estar en espacios cerrados durante gran parte del año. Por ello, la estación estival, siempre es una nueva oportunidad para disfrutar con es el contacto con la naturaleza, en todas y cada una de sus formas.

Más allá del tiempo y la estación del año, la realidad marca que desde hace algunos años hay, acentuada durante la emergencia sanitaria de 2020, una diferente forma de vivir, determinada por la poca o escasa exposición a lugares de esparcimiento, parques o plazas. Estamos atrapados en un gran entramado de computadoras, plasmas, iphones, redes sociales, que llevan a una preocupante realizar debido al escaso acercamiento y contemplación de los espacios abiertos.

LITERATURA | Cuando se habla de llevar una vida conectada con otras cosas que no sean artículos electrónicos, se involucra a mayores y a niños ya que, los beneficios de una práctica diaria de gimnasia “verde”, es recomendada en todas la etapas de la vida.

Sobre el caso de los niños, existe variada literatura al respecto y uno de los libros que hace referencia al tema es el del periodista y pedagogo Richard Louv titulado “The last child in the woods” (El último niño en los bosques).

El autor norteamericano, aborda la problemática de la urbanización, centrado en investigaciones que demuestran las ventajas de salir al campo o a áreas verdes de las ciudades, para mantener la salud.

El libro, con 21 ediciones y más de 400 mil ejemplares vendidos, ha inspirado a centros de estudio y organizaciones ambientales. Según especialistas, ningún libro anterior ha tenido tanto impacto dentro de los círculos de la educación ambiental. El mensaje es simple: intenta mostrar cómo los niños del siglo XXI crecen desconectados del mundo natural, con las consecuencias que ello provoca.

El texto surge de la investigación de varias disciplinas que van desde educación, psicología, medicina, sociología, con entrevistas a profesores y a padres, a niños y a expertos. Con su trabajo, Louv abrió la puerta a diferentes actividades.

Fundó junto a otros colegas y especialistas, Children and Nature Network (Red Niños y Naturaleza), una organización sin fines de lucro que apadrina el movimiento iniciado por el libro, que también ha promovido la creación de centros de naturaleza, espacios de juegos desestructurados con ramas, rocas y suciedad, intentando que los niños jueguen más en espacios abiertos y jardines, animándose a salir de casa y estar en contacto con la naturaleza.

INVESTIGACIÓN | Esta clase de trabajos, representa algo tan actual como permanente, incluso a un futuro cercano, debido a los vertiginosos cambios y avances en las diferentes opciones tecnológicas, a la que también los niños acceden de forma cada vez más reiterada. Justamente Richard Louv, parte de una hipótesis que ayuda a comprender las dificultades que presentan los niños en un mundo de tecnologías en constante crecimiento, pero que ha dejado de lado un aspecto esencial, que tiene que ver con su contacto con el afuera, con lo natural.

Louv ha acuñado un término muy significativo y que ha trascendido al propio libro “Síndrome de déficit de naturaleza”, intentando con él, describir el desosiego y desapego que existe entre niños y adultos con respecto a la naturaleza.

Tanto niños como adultos, se han distanciado de esta práctica beneficiosa y ese distanciamiento de la naturaleza, puede provocar la disminución del uso de los sentidos, problemas de atención, así como enfermedades físicas y emocionales. Louv dice que el alejamiento de los lugares al aire libre -como parques, plazas o zonas rurales-, crean depresión, estrés, déficit de atención, hiperactividad o ansiedad. “20 minutos de contacto con la naturaleza tiene el mismo efecto que una dosis de Ritalina”, dice Louv.

Algunos de los entrevistados por Louv, consideran que “neurológicamente, el cerebro humano no está preparado para procesar el exceso de estimulación que implican estos cambios y, aunque es un órgano extremadamente fuerte y flexible, y un alto porcentaje de los niños suelen adaptarse correctamente, muchos de ellos no lo consiguen”.

Su libro plantea la necesidad de volver a un sano contacto con la naturaleza. “Contribuir a reducir el déficit de naturaleza, a sanar la alienación infantil respecto al medio ambiente, es nuestro interés no solo por razones románticas, estéticas o de justicia, sino porque de ello depende la salud mental, física y espiritual de nuestra especie y del planeta en su conjunto”, dice el autor.

Con su libro logró crear un movimiento que se ha extendido entre educadores y padres y entiende que existe una vitamina que nadie puede dársela, salvo la naturaleza. “El déficit de naturaleza no es una enfermedad clínica, no es un trastorno que se pueda tratar con medicamentos. Es más bien una enfermedad social y el único remedio posible es lo que yo llamo Vitamina N, de Naturaleza: pasar más tiempo al aire libre, manteniéndonos activos y en contacto con los seres vivos”, dice.

“Los síntomas son evidentes y todos los conocemos: depresión, obesidad, fatiga crónica, estrés, hiperactividad y déficit de atención, trastornos de aprendizaje en los niños. Son esencialmente las mismas dolencias que aquejan a los animales cuando los sacas de su hábitat natural y los encierras en un zoo o en un laboratorio”, asegura Louv.

El objetivo de su libro fue, que a partir de la comprobación del problema, se logre revertir la situación por la salud de todos. “Para los niños, la naturaleza era antes la vía de escape del mundo de los adultos. El mundo digital no tiene por qué competir con el mundo físico. Pero es importante la labor de los padres y los educadores para que los niños no se aíslen con la tecnología, y para que tengan a diario suficiente cantidad de Vitamina N”, sugiere Louv.

CONCLUSIÓN | “El último niño en los bosques” es una obra reflexiva pero deja abierta la puerta al cambio necesario y posible. “A mí no me gustan los mensajes apocalípticos, y creo que le hacemos un flaco favor a los niños si les hablamos en abstracto de los problemas ambientales. Para estimular el tema hay que acercarlos a la naturaleza, que aprendan a conocerla y a amarla”, dice el autor, que explica que su trabajo no es algo meramente inspirativo, sino una realidad a la que se han acercado científicos y especialistas, que han empezado a comprender el tema.

Dice Louv que “los niños viven estresados y su vida se rige por horarios; el miedo a los extraños, a las garrapatas y a los virus, los hace reacios a dejar que sus hijos jueguen fuera de casa o a que vayan andando al colegio. El desarrollo urbano se ha comido zonas naturales y el tema de la responsabilidad mantiene a los niños lejos de los espacios verdes que quedan. Como consecuencia, la obesidad prolifera, así como los trastornos de atención, la hiperactividad e, incluso, la depresión”, dice.

Según Louv, los niños que tienen acceso a la naturaleza y al aire libre aprenden mejor, son más calmados, se comportan de forma más adecuada, son más creativos y dominan mejor el pensamiento crítico.

Imagen ilustrativa tomada de la web.

Por Yudith Píriz.