Cebollas de verdeo, ricas, saludables y le aportan un toque especial a las preparaciones

Las variedades de las cebollas, en su mayoría, ofrecen importantes propiedades culinarias y representan un interesante aporte a la salud. La cebolla de verdeo pertenece a la familia de las Aliáceas, dentro de las cuales se encuentran las cebolla, los ajos, el ciboullette y los puerros.

Si bien su uso no es tan común como la cebolla blanca o colorada de bulbo, la cebolla de verdeo presenta importantes cualidades que la igualan a las otras especies de su familia e inclusive, la superan. Sus tallos son quizá los que brindan ese toque especial a las preparaciones, ausentes en las demás cebollas y los que transfieren, un sabor especial y fino toque a las preparaciones.

Esta variedad de cebolla tiene la particularidad que se adapta perfectamente a diferentes tipos de suelos y climas. Su producción se desarrolla a través de un cultivo típico, actualmente tanto al aire libre como en invernadero, donde se cultiva todo el año.

Existen en esta familia, más de 600 especies, todas con olores y sabores característicos, por la presencia de sustancias azufradas.

Su cultivo es muy antiguo, teniendo su origen en Asia Central, Irán Pakistán y Afganistán, para pasar a India y Europa, llegando posteriormente a América.

La cebolla de verdeo se utiliza primordialmente en usos culinarios, pero también esta planta posee propiedades medicinales que la destacan.

Sus nombres pueden ser variados de acuerdo a los lugares donde se consumen, la llaman cebolleta, cebolla de verdeo, cebolla larga, junca o cebolla blanca, cebollín, cebollina o cebolla china.

PROPIEDADES | Al igual que todos los vegetales, su uso no se limita a darle sabor a las comidas, sino que destacan por su presencia de nutrientes más que necesarios para mantener un buen estado de salud. La alimentación consciente prioriza el uso de alimentos que nutran, más allá de sólo satisfacer el apetito, lo que brinda la posibilidad de contrarrestar en parte, los desequilibrios orgánicos que se traducen en enfermedades.

Para ello, incorporar algunos vegetales como la clásica cebollita de verdeo, es una opción más que recomendable.

La cebolla de verdeo, es un alimento en sí mismo, sin necesitar agregar más. Pero cuando se la incorpora a las preparaciones, no sólo tiene el poder de transformar el sabor de esos platos sino que además, se están incorporando vitaminas y minerales esenciales para mantener un organismo saludable.

Por esa razón, y debido a sus interesantes propiedades, es que esta cebolla es indiscutiblemente, una aliada para la salud.

Entre sus componentes, se destaca el aporte de calcio, hierro, potasio y vitamina A y C.

Representa un desinfectante por excelencia, utilizado tanto para limpiar heridas externas por su efecto cicatrizante, como para tratar, revertir o prevenir problemas respiratorios. Esta verdura, presenta propiedades antibacterianas y antivirales. Por este motivo, las cebollas de verdeo son uno de los remedios naturales más utilizados para tratar infecciones virales, gripe, resfriado común, tos.

Presenta además otras propiedades curativas que ayudan a la reparación del organismo, así como a la prevención de diferentes enfermedades. Por ejemplo, su acción frente a enfermedades del corazón. Esto se debe a la presencia de antioxidantes, que permiten la inhibición de la acción de los radicales libres. La vitamina C ayuda a normalizar los niveles de colesterol y presión arterial, previniendo así el riesgo de patologías coronarias. La vitamina C actúa además como protector del daño en los tejidos del cuerpo y la inflamación. Otros de los componentes destacados de la cebolla de verdeo, son los compuestos de azufre, que colaboran en la reducción de este tipo de patologías. En cuanto a su capacidad de mantener huesos sanos, la cebolla de verdeo, presenta además de la vitamina C, la vitamina K, las cuales, juntas, son esenciales para la salud de huesos y articulaciones. La vitamina C ayuda en la síntesis de colágeno para huesos fuertes, mientras que la vitamina K es fundamental para el mantenimiento de la densidad ósea.

Siguiendo con sus innumerables propiedades, cabe agregar que las cebollas de verdeo contienen carotenoides como la luteína y la zeaxantina, que ejercen un efecto protector ocular. Al contener la destacada vitamina A, estas cebollitas colaboran en el mantenimiento de la visión y ayudan a proteger los ojos de diversas degeneraciones.

Las cebollas largas, como las llaman, al contener compuestos azufrados, también ayudan a reducir el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer.

Diversas investigaciones han atribuido al azufre presente en este vegetal, la capacidad de ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre.

Se destaca además su propiedad de aliviar problemas gastrointestinales, actuando como un potente remedio natural que ayuda a prevenir diarreas y cólicos. Por su parte, la presencia de fibra en su composición ayuda a todo el sistema digestivo a funcionar de forma normal.

Por todo ello, como se aprecia, no son pocas las razones que llevan a incorporar a las clásicas cebollitas de verdeo, en las preparaciones diarias de toda la familia, tanto por gustosas como por su potencia nutritiva.

Por Yudith Píriz.