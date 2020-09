Caminar: una forma de sentir la vida y de sanar

Realizar una actividad física moderada frecuentemente proporciona múltiples beneficios para la salud. Para ello, no son necesarios grandes cambios en los hábitos de vida, sólo basta con tomarse un momento para salir a caminar. Este ejercicio tan simple, resulta ser uno de los más recomendados para todas las etapas de la vida, por tratarse de una forma de moverse relajante y segura, de la cual se obtienen grandes beneficios para mantener un buen estado de salud.

La práctica de 30 minutos de ejercicios físicos, por lo menos tres veces a la semana, es lo indicado para prevenir enfermedades y evitar el sedentarismo, manteniendo un estilo de vida saludable. Dar un paseo a un ritmo constante, ayuda a reducir el estrés, a mitigar tensiones; y, ante todo, a ayudar al organismo a que se oxigene y a través de la transpiración, poder eliminar toxinas acumuladas.

Desde el punto de vista físico, el caminar brinda la posibilidad de reducir ciertas dolencias y evitar un importante número de patologías. Algunas de ellas y quizá las más importantes tienen que ver con la reducción de la tensión arterial, ya que se logra un efecto vasodilatador al caminar, sobre las arterias de las piernas.

Los deportes que se han considerado más beneficiosos y que no tienen contraindicaciones ni por la edad ni por determinadas dolencias, son la natación, caminar y andar en bicicleta, que exigen un esfuerzo moderado que consigue un entrenamiento de las funciones cardiacas, respiratorias, musculares y articulares. Con respecto a caminar, los médicos han concluido que una caminata diaria es mejor que otras formas de ejercicio.

ESTUDIOS | Pero hay más. Desde la perspectiva de diferentes investigaciones, caminar, representa una actividad que supera a muchos otros ejercicios más localizados, aún aquellos que requieren una alta exigencia. Para algunos especialistas, el caminar puede llegar a ser a largo plazo, uno de los mejores ejercicios para mantener una salud integral.

Hablemos de dos trabajos científicos que demuestran que caminar, es mucho más que un simple ejercicio. Uno de esos trabajos lo realizó el neurocientífico y doctor por la Universidad de Oxford, Shane O’Mara y otro es el que realizó el Psiquiatra y Filósofo Frederic Gros. Para Shane O’Mara, caminar no es un ejercicio más, sino uno que representa un superpoder.

Dice que ha podido comprobar que se trata de una conexión fundamental con el cerebro. «Nuestros sistemas sensoriales funcionan de manera óptima cuando se están moviendo en el mundo», dice. Defiende la perspectiva motocéntrica del cerebro, entendiendo que ese órgano funciona adecuadamente cuando una persona tiene una vida activa, en la que hay movimiento y cambio de escenario y de estímulos.

Establece una íntima relación entre las actividades que una persona desarrolla, incluso el pensamiento, con un cerebro receptivo que logra reaccionar a ciertas situaciones, provocando que se potencien algunas de sus funciones. “Uno de los superpoderes más desapercibidos que tenemos es cuando nos paramos y caminamos y nuestros sentidos se afilan. Ritmos que de otra manera estarían mudos empiezan a hablar, y la forma en la que nuestro cerebro interactúa con nuestro cuerpo, cambia”.

O’Mara defiende el caminar porque asegura que al hacer esta actividad, el cerebro recibe una efectiva activación, lo que se traduce en una apertura a tener la capacidad de resolver problemas.

Explica el neurocientífico que en algunos casos, el caminar puede ayudar a tratar ciertas lesiones cerebrales, al crear una serie de ritmos en las ondas cerebrales y quizá al fomentar sistemas duales en acción, como cuando se va caminando y hablando con alguien. O’Mara dice que la caminata promueve el ritmo de ondas theta en el cerebro, que tiene influencia en el aprendizaje y en la memoria.

ANDAR | Además de asociar esta actividad a un cerebro sano, otro especialista la asocia a un estado de bienestar y conexión que pocas actividades pueden obtener esos específicos resultados. Tanto así que para muchos adictos a esta actividad, se trata de una conexión mente y cuerpo e incluso, de un acercamiento al mundo emocional y espiritual.

Para Fréderic Gros, caminar es conectarnos con nuestra libertad y reflexión. El experto en psiquiatría, filosofía del derecho y especialista en Michel Foucault, escribió un ensayo sobre el andar, en el que analiza las ideas de pensadores como Emmanuel Kant, Henry David Thoreau, Walter Benjamin y Jean Jacques Rousseau desde su forma de caminar. Para todos ellos el arte de andar nada tenía que ver con una actividad deportiva orientada a consumir calorías o un paseo turístico. Si salían con sus cuadernos y sus lápices era para encontrar nuevas ideas. Su soledad en esos parajes era condición de posibilidad para crear.

En su libro Andar, el filósofo Gros, busca cultivar la pasión por pasear como forma de alejarnos del bullicioso ambiente de las grandes ciudades, así como de los hábitos sedentarios que en las últimas décadas han conducido las pantallas.

En esa línea, Gros hace referencia a ese deambular que nos lleva a crear los únicos espacios posibles de nuestra libertad y reflexión, lo que entiende, no se logra en la comodidad de una silla.

Gros propone no sólo una reivindicación del placer del paseo, sino una aproximación al paseo como arte filosófico, como técnica de vida. “Para ir más despacio no se ha encontrado nada mejor que andar”. […] Caminando solo una hazaña importa: la intensidad del cielo, la belleza de los paisajes. Andar no es un deporte”.

Intenta mostrar en Andar, su preocupación por ese tiempo de vida secuestrado por el mundo contemporáneo. En la vida actual, el tiempo consumido por tantas actividades, laborales, sociales, y tantas otras, van poco a poco, recortando la vida de las personas y en muchas ocasiones, se transforman en existencias vacías de conexión con uno mismo.

“En nuestras experiencias apenas podemos permitirnos el lujo de vivir en el presente. Por eso no se entiende esta exaltación del caminar y de los espacios abiertos sin este elogio creativo de la ociosidad y su correspondiente crítica al nuevo puritanismo del emprendedor, tan interesado por la planificación del tiempo y las instituciones cerradas”, dice.

El Filósofo entiende que caminar se aleja de un mero ejercicio, es mucho más, y opina que “andando, uno descubre una dimensión de la existencia que está prácticamente marginada: la lentitud, la presencia física. El andar, pues, como experiencia intensa de vida”, por ello reivindica la necesidad de perdernos en un andar como forma de conectar con nuestro yo, construyendo una subjetividad, a partir de un deambular libre de presiones.

Fréderic Gros apunta a una experiencia más trascendental que permita alejarnos de lo puramente cotidiano, para llegar a un lugar en el que somos nosotros mismos, sin distracciones de ningún tipo. “Caminando se escapa a la idea misma de identidad, a la tentación de ser alguien, de tener un nombre y una historia. Ser alguien está bien en las veladas mundanas en las que cada uno habla de sí mismo… Pero ser alguien ¿no es una vez más una obligación social que encadena, una ficción estúpida que pesa sobre nuestros hombros?”. Invita Gros a volvernos a sentir como personas, ese espíritu andariego que nos conecta y sana.

Así, tanto Shane O’Mara como Fréderic Gros, desde sus diferentes especialidades, reivindican esa mágica y sanadora práctica que acompaña al hombre desde siempre y que ahora la ciencia, puede demostrar con seguridad que, caminar, es mucho más que un simple ejercicio, es una forma de sentir la vida.

Por Yudith Píriz