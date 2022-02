Arándanos, frescura y nutrición

Al hacer referencia a diferentes tipos de frutas o verduras, por lo general, se asegura que en su gran mayoría, poseen importantes y destacadas propiedades tanto nutritivas como medicinales. Casi todas aportan vitaminas y minerales que ayudan a mantener el organismo sano.

A pesar de ello, existe una en especial que ha obtenido una gran popularidad en los últimos años, precisamente por sus sobresalientes propiedades que superan, de acuerdo a varias investigaciones, al resto.

Nos referimos al arándano, una baya que está considerada en la actualidad como la súper fruta, ya que sus componentes, completos y de calidad, son poco encontrados en otras de su especie.

Para conocer algo más sobre esta potente baya, una breve síntesis acerca de sus componentes y propiedades que hacen que se coloque en el primer lugar en lo que a nutrición se refiere.

Características del Arándano

El arándano es el fruto de un arbusto que pertenece a la familia de las Ericáceas y al género Vaccinium Cyanococcus. Las Ericáceas son una familia de plantas que incluye árboles, arbustos o matas leñosas que abundan en las zonas templadas y frías. El fruto del arándano es una baya pequeña de color azul, de ahí la denominación de “blueberry” en inglés.

La flor del árbol de arándano, tiene forma de campana y puede ser de color blanco, rosa pálido o rojo. El fruto es aterciopelado de color morado oscuro, carnoso, de pulpa dulce y jugosa. Por estas características, se lo emplea en una amplia variedad de alimentos, pudiéndose incorporarlo a batidos, tartas, mermeladas, salsas y otras preparaciones.

Es originario de América del Norte pero actualmente se ha distribuido su producción por varias partes del mundo.

Estados Unidos es el principal productor, consumidor, exportador e importador de arándanos del mundo.

En América del Sur, su cultivo está en plena expansión, siendo el principal proveedor Chile, le sigue Argentina, principalmente Tucumán, Salta y Entre Ríos. También en nuestro país, se viene desarrollando una importante producción de este valioso fruto.

Composición y Propiedades del Arándano

Lo más importante de los arándanos es que representan una especie con propiedades medicinales ya que tienen cualidades antibacterianas y antivirales. Esta fruta contiene un amplio bagaje alimenticio con su grupo de nutrientes, que pocas veces se los puede encontrar reunidos en otros frutos. Se trata de un fruto súper completo, libre de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras, refrescante, tónico, astringente, diurético y con vitamina C.; además de ácido hipúrico. Posee altas concentraciones de vitamina A, B, C, cobre, fósforo, selenio, hierro y zinc.

Estudios de la Universidad de Clemson y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos han ubican al arándano en la posición número uno, por su capacidad antioxidante, frente a todos los demás frutos y vegetales.

“El pigmento que le confiere el color azul al fruto (la antocianina), interviene en el metabolismo celular humano disminuyendo la acción de los radicales libres, asociados al envejecimiento, cáncer, enfermedades cardíacas y Alzheimer”, se afirma en el referido estudio.

Los arándanos poseen la más alta capacidad antioxidante, sin excepción, en comparación con otras frutas, verduras y especias; mencionándolo como el alimento más saludable del mundo. El fitoquímico antocianina, está presente en niveles sustanciales en estos frutos y es responsable de sus cualidades curativas que implican la reducción de inflamación, de la presión arterial, y el aumento general de salud y longevidad, cuando es consumido con frecuencia. Por su parte, las propiedades antioxidantes de las antocianinas, ayudan a mantener una buena visión, previniendo la pérdida de ésta y otros problemas oculares relacionados con la edad.

Sus antioxidantes son responsables además de prevenir y restaurar trastornos neurológicos, prevenir de células degenerativas del cerebro, incluyendo del sistema nervioso central. Por esta razón, el consumo de este medicamento natural, beneficia a enfermos de Alzheimer, ya que cura el deterioro de células y tejidos cerebrales. Esto logra trabajar en el mantenimiento de una memoria centrada y aguda.

Es altamente indicado también para proteger y mantener el corazón sano, debido a que su alto contenido de fibra y antioxidantes, ayudan a disolver el colesterol malo y a fortalecer los músculos cardíacos.

Una importante cualidad del arándano es que a diferencia de otras frutas, mantiene sus propiedades intactas, aun si se congela varios meses.

Estudios sobre el Arándano

A partir de un informe elaborado por un grupo de investigadores de la cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, en San Miguel de Tucumán, Argentina, se ha constatado que los arándanos, son uno de los frutos más nutritivos para el organismo.

Este trabajo intenta incrementar el conocimiento sobre las propiedades del fruto, promoviendo así su consumo, ya sea como fruta fresca o como parte de preparaciones. Se ha concluido en el mismo, que el arándano es adecuado para diferentes regímenes dietarios, en diversas patologías y en grupos de pacientes en los que se puedan consumir como colación saludable.

Este trabajo menciona que, desde el punto de vista nutricional, el fruto de arándano aporta pocas calorías, es rico en antioxidantes, es astringente y diurético.

Poseen aproximadamente 80 calorías por 100 g (una taza tipo té) y prácticamente no contienen grasas. Son una excelente fuente de vitamina C, ya que una porción contiene aproximadamente 14 mg, o sea casi el 25% de los requerimientos diarios de Vitamina C.

Son también una buena fuente de fibra alimenticia y contribuyen a mantener el sistema circulatorio y el control del colesterol. La fibra también ayuda en la digestión y a mantener la regularidad intestinal.

Por su parte se establece que, estos frutos son una excelente fuente de manganeso, un elemento traza esencial, que se concentra en el hueso, hígado, páncreas y cerebro (base de datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2007, disponible en www.blueberrycouncil.org). También se hace referencia a su alto poder antioxidantes, que ayudan a neutralizar los radicales libres, responsables del desarrollo de un número de enfermedades incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares, condiciones inflamatorias como la artritis y otras relacionadas con el envejecimiento como Alzheimer (Prior, R.L. et al., 1998).

Por su contenido en ácido hipúrico, los arándanos alivian síntomas de infecciones urinarias y renales, entre otros beneficios.

Por Yudith Píriz.