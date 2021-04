Vicepresidente de Antel informó que fueron más de 5000 los servicios afectados en Libertad y su zona de influencia en corte del miércoles

El vicepresidente de Antel Robert Bouvier brindó a La Semana información oficial respecto a la rotura de la fibra óptica ocurrido en la jornada del miércoles en una parte de ruta. Mencionó que afectó a más de cinco mil abonados a sus servicios en una parte de la ruta 1.

La rotura se verificó sobre las 17 y 30 horas del miércoles y según lo dicho por el Vicepresidente de Antel ocurrió en las obras de construcción de la doble vía de ruta 3. Informó Bouvier que fueron tres roturas y quedó solucionado definitivamente sobre las 7 y media de esta mañana. El Director del ente de las comunicaciones dijo que se trabajó durante buena parte de la noche para solucionar el problema y que a determinada hora de la madrugada se detuvo la tarea a la espera de un trabajo de coordinación que se debió hacer al amanecer de este jueves.

Consultado sobre si en función de que la obra de la ruta 3 tendrá una duración cercana a los tres años, se podrían reiterar este tipo de cortes, dijo Bouvier que se definió junto al consorcio que construye la doble vía, coordinar los trabajos de ahora en más, algo que parece lógico que debería haber estado definido de antemano.

Sobre el número de afectados con el corte, Bouvier informó que en Libertad llegaron a ser 4300 conexiones, 430 en Puntas de Valdez, 250 en Kiyú y 130 en la zona que el ente denomina Orillas del Plata.

En relación a la posibilidad de definir descuentos a los abonados por esta interrupción, dijo Bouvier que no cree que se establezcan ya que es difícil de determinar qué pérdidas se pueden haber generado a los usuarios, teniendo en cuenta que buena parte del tiempo en que se estuvo sin servicio fue en la madrugada. Dijo además que otro factor para que no se concreten descuentos es que no se trató de una rotura generada por Antel.

Sobre las 10 y media de la mañana, llegó un nuevo comunicado de Antel en el cual informa a sus clientes que, «a primera hora de la mañana de hoy, se restablecieron los servicios en Libertad, Puntas de Valdez, Kiyu y Orillas del Plata, luego de reparar 3 cortes en la red de fibra óptica, producidos por obras ajenas a nuestra empresa, sobre la Ruta 3 en el departamento de San José».

Por Javier Perdomo.