Valverde anunció que proyecto para ruta 45 estará pronto en breve; comenzaron construcción de la rotonda

La empresa Traxpalco comenzó la pasada semana las obras de recapado de ruta 1 en el bypass de Libertad y la calzada sur del kilómetro 26 al 32 de la mencionada ruta, junto a la adecuación de la rotonda de las rutas 45 y 1, en las afuera de Libertad, que mejorará el tránsito en ese punto en el que tantos siniestros y dificultades de tránsito han ocurrido.

Se trata de un contrato de “Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 1”, por el que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), abonará un total de 184.122.280 de pesos (más de cuatro millones y medio de dólares), sin IVA ni leyes sociales.

Según lo informado por el asesor del Ministro de Transporte y ex alcalde de Libertad Sergio Valverde, esta será una obra trascendente que mejorará el tránsito de todos los usuarios del punto en que ambas rutas nacionales se encuentran y que tantas complicaciones ha generado. Estimó Sergio Valverde que la obra de la rotonda podría estar terminada en dos o tres meses.

Valverde fue consultado por este medio respecto a si esto es parte del anunciado proyecto de mejora para la ruta 45, obra que fue comprometida por el ministro José Luis Falero, en una visita que realizara a la ciudad de Libertad el año pasado. El ex Alcalde libertense dijo que no, que ese es un proyecto que está en elaboración y que espera que se concrete por otra vía que no sea una licitación específica; manejó la posibilidad de que se realice una ampliación de alguna licitación que está en proceso.

PLANES | Comentó Sergio Valverde que se está en la elaboración del proyecto final de la intervención en esa ruta que si bien tuvo una importante inversión durante el período pasado, quedó en mal estado. Mencionó luego que el proyecto podría estar pronto en los próximos dos o tres meses y que él pretende aportar ciertas mejoras en el proyecto final, para que la ruta pueda ser transitable para todos los vecinos de San José y para los visitantes también.

Entre las mejoras que pretende Valverde está la posibilidad de iluminar el puente Valdez, para que quienes acampen en la costa del río San José puedan tener una mejor iluminación en las noches. También pretende Valverde mejorar el acceso a Libertad en el Camino La Tortuga. Comentó el ex Alcalde que es un punto en el que también han ocurrido siniestros de tránsito y que debe ser mejorado porque es por el lugar en que entra a Libertad la gente que viene de otras localidades o de otros departamentos, desde el norte.

Aclaró Valverde que estas son aspiraciones suyas, explicó que hay que ver ahora si entran dentro del presupuesto previsto o son difíciles de concretar. Comentó además que aspira también realizar una rotonda similar a la que comenzó a hacerse ahora en Libertad, al ingreso a Ciudad Rodríguez, otro punto conflictivo en materia de tránsito.

Respecto al camino La Tortuga, resulta trascendente agregar que el alcalde Matías Santos, en un reciente encuentro que tuvo con la intendente Ana María Bentaberri -tras su regreso de España-, le planteó la posibilidad de que cuando comiencen las obras en la ruta 45, se realice lo que se llama una “licitación espejo” para poder intervenir en ese camino de acceso a la ciudad. La Intendente josefina quedó de analizar el pedido del Alcalde libertense, pero no lo vio imposible, ya que es un mecanismo que se ha comenzado a utilizar por parte de distintos organismos estatales.

CONVENIOS | Volviendo a la charla con Sergio Valverde, consultado respecto a su labor como asesor en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dijo el ex Alcalde libertense que se encuentra recorriendo todo el interior, yendo a todos los municipios del país, manteniendo encuentros con los alcaldes de las localidades más perdidas del Uruguay. “Cuando estábamos en el tercer nivel de gobierno (municipios), nos quejábamos de la falta de coordinación y planificación con las autoridades locales y eso es lo que estamos haciendo ahora desde el MTOP, para que no suceda eso de lo que nos quejábamos cuando éramos Alcalde”, mencionó Sergio Valverde.

Otro tema en el que trabaja a diario el libertense es con los proyectos de convenios sociales, que la cartera realiza con organizaciones sociales de todo el país y que permite mejoras edilicias en asociaciones, organizaciones e instituciones de diversa índole. Vale explicar que si un proyecto es aprobado a partir de estos convenios -orientados a obras de infraestructura-, el Ministerio aporta hasta el 75% del costo total de la obra a realizar y el resto debe afrontarlo la institución solicitante del convenio. Por lo general, ese dinero surge de distintas actividades benéficas que realizan las instituciones.

Comentó el ex Alcalde de Libertad que en este período el gobierno dispuso un importante refuerzo presupuestal para esta área de trabajo y que es por ello que él está dedicando mucho tiempo a trabajar en esta área ministerial.

En una nota realizada tiempo atrás, Sergio Valverde había comentado a este medio que no había ninguna institución de Libertad tramitando el otorgamientos de un convenio, pero que él intentaría estimular a que grupos de la zona se presentaran a la convocatoria ministerial. Consultado respecto a si eso ha ocurrido en este tiempo, comentó Valverde que sí, que el Club Atlético Campana (que en el pasado ha realizado convenios con el MTOP), la Sociedad Nativista El Cencerro, la Comisión de Barrio Pascual y la Comisión de Fomento Rural de Colonia Italia, están trabajando en proyectos para presentar en el corto plazo, por lo que en el corto tiempo habrá novedades al respecto.

Mencionó que esto ocurre con otras instituciones de todo el departamento y que él trabaja para que los proyectos se concreten.

Imagen: Valverde en actividad en El Asador (archivo).

Por Javier Perdomo.