Un espacio compartido para el MTSS en Libertad, gestiona la edil nacionalista Fernanda Castro

La edil nacionalista Fernanda Castro anunció por distintos medios de comunicación, que junto al alcalde Matías Santos está haciendo gestiones para conseguir un espacio físico en otra dependencia estatal o institución de Libertad, donde pueda funcionar una oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),

Castro, quien ocupa la titularidad de la banca por la lista 70 porque Carlos Rodríguez, el primer titular, está al frente de la División Higiene y Salud Ambiental de la Intendencia, mencionó que el del cierre de la oficina del MTSS en Libertad lo encararon en conjunto con el alcalde Matías Santos y a fines del año pasado, cuando se supo la noticia, el Municipio le brindó un espacio al Ministerio para funcionar allí.

“Dentro del Municipio funciona la asesoría laboral salarial, pero a nosotros se acercaron, Carina Sellanes, que es técnico prevencionista y la abogada Alicia Velázquez, manifestando que el servicio es insuficiente, porque además de la asesoría se necesita un funcionario, porque hay muchos trámites que no los puede realizar el asesor laboral”, recordó Fernanda Castro.

“El cierre ha perjudicado a los gestores locales, a los técnicos prevencionistas, a los abogados y empleadores, porque por ejemplo, el sellado del libro de obras, lo realiza un funcionario; el sellado del libro único de trabajo lo hace también el funcionario; cuando hay un acuerdo entre la parte empleadora y la parte empleada, sobre lo cual sale una resolución, también lleva el sello de un funcionario. Las conciliaciones no están pudiendo ser llevadas a cabo”, mencionó Castro.

Explicó que como argumento para el cierre de la sucursal se usó el hecho de que la oficina en Libertad tenía poco trabajo, pero según lo dicho por la Edila “todos esos trámites mencionados no quedan establecidos en los registros utilizados para tomar la decisión de cierre. El funcionario no escribe sellé un libro obras, por eso los gestores dicen que se hacen más trámites de lo que en realidad parece”.

A partir de esta situación “comenzamos una serie de gestiones para ver qué se puede hacer. Primero hablamos con el Coordinador de las oficinas del interior del MTSS, quien nos digo que era viable el tema de destinar un funcionario, no sabemos si todos los días o no, dos veces por semana, no sería tan imposible, pero no tienen posibilidades de alquilar un local y es por eso que ahora estamos con el tema del local, buscando alternativas, buscando alguna fusión con otro organismo”. Castro prefirió no dar mayores detalles hasta no mantener las entrevistas ya pautadas.

Por Javier Perdomo.