Ulises Gallaretto y las expectativas en la comisión pro piscina tras el lanzamiento de la licitación

Ulises Gallaretto, el actual presidente de la Comisión Pro Piscina y Plaza de Deportes de Libertad, reconoció a La Semana que cuando supo que se había publicado el llamado, al igual que ocurriera en ocasión de la firma del acuerdo de octubre de 2023, lagrimeó. Justifica su reacción diciendo que “es un tema que me desvela hace muchos años y han sido tantas las vueltas que uno termina por no creerle a nadie”.

De todas formas, dice, ya sabía que ocurriría porque “habíamos tenido una reunión con Carolina Pistón (Directora de Deportes de la Intendencia), que nos estuvo mostrando los planos y estábamos con esa expectativa, de cualquier manera fue una gran emoción”.

“Fue muy difícil todo y cuando vos ves que se va a transformar en realidad ese sueño de tanto tiempo y de tanta gente, fue muy fuerte; estamos todos ilusionados, esperando. Ahora hay que dejar que corran los tiempos y se cristalice ese sueño de toda la comunidad”, dijo Gallaretto.

Mirando a futuro, el vecino piensa que el entorno de la plaza “va a cambiar un disparate, va a tener un movimiento y una actividad que ahora, despacio, hay que empezar a ver cómo se va a lograr administrar todo eso”. Tienen claro que es difícil que la piscina esté abierto el próximo verano. “Lo charlamos con Carolina y muy probablemente no habrá piscina en el verano, pero cuando arranque, el verano va a ser todo el año, así que ya no nos preocupa tanto que no tengamos en el verano próximo”, dijo Gallaretto.

Valoró el integrante de la comisión que “el cerramiento que se va a realizar va a tomar todo el entorno de la piscina; eso está muy bueno porque va a quedar un espacio grande para la movilidad de la gente dentro del espacio techado”.

Comentó también que los actuales vestuarios siempre tuvieron “alguna dificultad, tenemos problemas de humedad que se te trasladan a todo lo que es la instalación eléctrica y estamos tratando de ver cómo podemos solucionar eso antes que empiece la obra”.

Respecto a lo que será la administración del futuro espacio, dijo Ulises Gallaretto que es algo que “todavía no está claro; no se sabe bien cómo se va a organizar entre la Intendencia y la Secretaría; se haría un comodato, pero no está claro cómo se van a repartir las responsabilidades de la administración, pero habrá tiempo de solucionar eso”.

El Presidente de la comisión de la piscina, dijo ser consciente que la nueva obra se terminará en un nuevo período de gobierno (haya o no cambio de partido, será un nuevo gobierno), y consultó sobre posibles cambios, a lo que se le respondió que “hay compromisos que se han establecido que no van a cambiar. Ellos dicen (técnicos de la Secretaría Nacional de Deportes), que lo que está establecido va a seguir cómo está planificado, que no va a haber problemas”. Reconoció que a él en lo personal, le impacta hacerse la idea de ver ese espacio cerrado y climatizado.

Por Javier Perdomo.