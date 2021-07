Tras encuentro con Radío, trabajadores de ICC buscan generar ámbito de diálogo entre las partes

Con cierto grado de asombro salieron los delegados de los trabajadores de la empresa productora de marihuana ICC, del grupo Aurora, de la reunión mantenida el martes 6 de julio con el presidente del Instituto de Regulación del Consumo de Cannabis (IRCCA), Daniel Radío, quien los recibió en su despacho y les transmitió lo mismo que dijo el jerarca a La Semana y que fuera publicado en la pasada edición impresa.

Los trabajadores habían tenido hasta ahora la versión de la empresa y se basan en ella para hacer oír su voz, preocupados por el cierre de la fuente laboral, pero el titular del IRCCA -a quien llegaron a partir de una gestión del ex alcalde Sergio Valverde-, responsabilizó de la paralización de la planta ubicada en tierras del Ministerio del Interior (detrás del penal de Libertad), a la propia empresa.

Marcelo Centurión, uno de los delegados que participó del encuentro con Daniel Radío, reconoció que salió de las oficinas de Presidencia de la República con una “sensación rara, porque sobre un mismo tema me dan dos versiones totalmente distintas. No se acercan en nada. Uno dice negro y el otro blanco, no hay un gris para sentarse a hablar de ningún tema”.

Eso fue lo que trasladó Centurión a sus compañeros, en una asamblea realizada el miércoles 7 en la tarde, de la que también participó el dirigente de los trabajadores rurales Germán González.

Según lo narrado por Centurión a sus compañeros le preguntaron a Radío si “estaban cerradas las puertas o había posibilidad de generar un nuevo diálogo para poder seguir conversando sobre la licencia y nos dijeron que no estaban cerrados, que podía haber otra instancia de diálogo”.

“El tema es que ninguno de los dos va a llamar al otro, por eso nosotros queremos ser el puente para generar esa reunión”, dijo Marcelo Centurión, que añadió que “ahora lo que podemos hacer es eso, posibilitar que se vuelvan a encontrar para ver si se puede encontrar un acuerdo y así ver si podemos encontrar algún intermediario para que los acerque, porque creo que es muy difícil que se pongan de acuerdo”.

“Están bastante desencontrados. Se ve que tuvieron una negociación muy tensa”, mencionó el delegado de los trabajadores.

PROVISORIATO | Marcelo Centurión añadió que como sindicato “le vamos a pedir al IRCCA que le dé a la empresa una licencia provisoria, para que nosotros podamos estar trabajando mientras ellos negocian. Después si se vende la empresa o no se ponen de acuerdo, por lo menos estamos trabajando. Además, si la venden que sea con nosotros trabajando dentro y no estar con esa incertidumbre en el seguro de paro, sobre si los nuevos dueños nos van a tomar o nos van a despedir”.

Consultado respecto a qué tiempos están manejando, dijo Centurión que el sindicato quiere que “comiencen las negociaciones lo más rápido que se pueda para quizás, volver a trabajar en el mes de agosto. Obvio que no pretendemos volver mañana, pero sí queremos volver pronto para que cualquiera de las opciones que se den, que sea con nosotros trabajando”.

El viernes 9, Centurión informó a La Semana que la empresa ICC está dispuesta a mantener una nueva ronda de contactos y ahora comienza a jugar un rol importante el presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, a quien le solicitarán que haga gestiones para llegar al secretario de Presidencia de la República, para que sea éste quien abra la nueva negociación entre las partes encontradas.

NUEVA VARIEDAD | Según lo mencionado por el dirigente sindical, las gestiones con Fernando Pereira comenzarán a mediados de la semana en curso, una vez pasada toda la etapa de recolección de firmas por el referéndum contra la LUC.

Volviendo al encuentro con Radío, Marcelo Centurión confirmó que éste les anunció que la variedad nueva de cannabis, con mayor THC, ya está aprobada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), pero les aclaró que “va a llevar su tiempo que esté en el mercado, no va a ser para ahora”.

“Quizás dentro de siete u ocho meses pueda estar a la venta en las farmacias”, mencionó Centurión.

