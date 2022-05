Tras el dolor por la muerte de Francisco, el padre «Pepe» anuncia llegada de sacerdote de Bangladesh

“Si él hubiese estado medianamente consciente, decía que la fiesta de San Isidro debía hacerse”, dice el padre Giuseppe “Pepe” Calderone, al recordar al recientemente fallecido sacerdote Francisco Carrillo, a quien conoció hace cuatro años atrás, cuando la congregación Oblatos de María Inmaculada, los designó a ambos para hacerse cargo de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores y San Isidro, al pasar Jorge Albergathi a un cargo superior dentro de la estructura de la congregación religiosa.

Dice Calderone que no les costó entenderse pese a la diferencia de edad que tenían. El sacerdote pasó a narrar en el diálogo, con micrófono abierto, el proceso que llevó al fallecimiento de Carrillo. Su viaje a Paraguay por primera vez en cuatro años, su regreso al país a días de la Semana Santa, la aparición de los primeros síntomas el miércoles de esa semana, los primeros hisopados el “domingo de Pascua” y la confirmación de la presencia de la enfermedad, primero para Francisco, pero después también para Calderone.

Los primeros días en cuarentena juntos, luego la decisión médica de internar a Francisco (según “Pepe”, fue uno de los últimos actos médicos del doctor Luis Pombo, que se jubilaba ese día), luego el crecimiento de la incertidumbre entre posibles mejoras y retrocesos, hasta que el domingo 1º de mayo, comenzó un lento retroceso que culminó una semana después con su fallecimiento.

GRADUALMENTE | “De domingo a domingo fue como un apagarse gradual”, dice Calderone, quien mencionó que en ese tiempo intentó “estar presente. Me pareció importante ir a visitarlo. El lunes 2 de mayo le di la unción de los enfermos porque los médicos me dijeron que era muy difícil que pudiera salir, cada dos días trataba de estar ahí. Ir, hablarle, tocarle el hombro. Darle el abrazo de toda la comunidad me parecía importante”.

Calderone reconoce que desde ese lunes vio que tenían que empezar a aceptar la situación. “Uno pide, reza para que se cumplan nuestros deseos, pero si tenemos una mirada de fe sobre la vida y estas situaciones, que a veces te ponen a prueba, también tenemos que decir que si Dios permite esas cosas es porque de ellas se puede sacar un bien mayor del que imaginamos. Yo estoy seguro de eso. Humanamente uno pide por la salud de la persona, pero esta enfermedad permitió que muchas personas rezaran, quizás sea una forma dura o difícil de entender, pero a partir de él otros se acercaron a Dios y esa es una misión que cumplió Francisco”, comentó el sacerdote.

PERFIL | Ante la consulta de qué significó para él trabajar con el fallecido sacerdote, el padre “Pepe”, dice que su hermano paraguayo “fue casi como un padre, por la edad y también por muchas cosas que me enseñó. Él tenía una actitud muy misionera, muy apreciable en eso. Tenía un cuidado y atención muy especial por los enfermos, Los iba a visitar, les llevaba la comunión; acompañaba a los grupos de Rosario”.

Contó el sacerdote italiano una característica que tenía Francisco: “todas las mañanas rezaba el rosario frente a la parroquia, caminando, y se encontraba con mucha gente. Conoció mucha gente de Libertad así; simplemente estando presente en el centro de la ciudad. Caminaba mucho, recorría a la ciudad. Los primeros meses después que llegó, recorrió todo el pueblo andando, para conocer”, contó el padre Calderone.

También destacó Calderone la capacidad para aprender y hacer nuevas cosas que tenía Carrillo. Dijo “Pepe” que en la parroquia “compartíamos todas las tareas, a pesar que en Paraguay siempre tuvo gente que le hiciera las cosas, porque estaba en comunidades más grandes. Acá éramos solos, así que una semana yo daba la misa y él cocinaba y a la otra era al revés. Estaba siempre abierto a aprender cosas nuevas, a cocinar, a encender un lavarropas, es decir desde la más pequeña a la más grande”.

EL FUTURO | Por supuesto que el fallecimiento de un párroco implica que la congregación a la que respondía deba cubrir el lugar que queda vacante. Respecto a su futuro concreto, el padre “Pepe” sabe que por ahora seguirá en Libertad y destacó a su vez el respaldo y acompañamiento que ha tenido de sus “hermanos de la parroquia de Playa Pascual, que son Oblatos de María Inmaculada como nosotros y conformamos una comunidad. De hecho el padre Francisco era el superior de esta comunidad. Ahora tendremos que elegir un superior de la comunidad entre nosotros”.

Mencionó el sacerdote que en la casona que tienen en Playa Pascual “hay jóvenes que están haciendo un proceso de discernimiento para saber si es voluntad de Dios que sean misioneros, que también estuvieron presentes apoyándome en estos días”.

En cuanto a quién lo acompañará en la parroquia libertense, dijo Calderone que ahora dependerá del provincial elegir un párroco. “Yo sigo acá hasta que se decida cómo reorganizarnos. El padre provincial le propone un párroco al Obispo y éste es el que decide”, mencionó Calderone.

Concretamente, dijo el sacerdote, “estamos tratando que dentro de poco pueda llegar un Oblato -que ya es sacerdote-, que ya está en Uruguay y viene desde Bangladesh. Ahora está haciendo el trámite para la residencia y mientras estudia español. Cuando esté terminada toda esa etapa, la idea es que venga para acá, así que por lo menos vamos a ser dos”. Calderone no manejó fechas concretas, aunque mencionó que espera que sea pronto.

Por último, informó el sacerdote Giuseppe Calderone que las actividades que estaba previsto realizar en junio para celebrar los 100 años de la parroquia siguen en pie, a la vez que recordó que se extendió hasta setiembre la venta de los números de la rifa de San Isidro Labrador, ya que para ese mes quedó la celebración del santo patrono de los agricultores, cambio que había sido decidido pocos días antes del fallecimiento de Carrillo.

Por Javier Perdomo.