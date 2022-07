Tras dos años de ausencia, vuelve la paella gigante de la UTU

El 150 aniversario de inicio del proceso fundacional de Libertad, permite que regrese una actividad suspendida por dos años a causa de la pandemia de coronavirus. Se trata de la paella gigante que elaboran los estudiantes de gastronomía de “la UTU”, que se realizó durante 10 años continuados en la plaza de los 33 Orientales y que tendrá en este 2022 su edición decimoprimera el próximo 6 de agosto, tras el levantamiento de la emergencia sanitaria y aprovechando el festejo libertense.

Al frente de toda la logística que implica esta actividad, que se había transformado en referencia antes del Covid, se encuentran Hugo Freire y Sirhley Rodríguez, dos apasionados docentes que han formado a generaciones enteras de cocineras y cocineros en casi todo San José.

Fue Sirhley Rodríguez, la que en esta ocasión dialogó con La Semana para brindar detalles de lo que será el despliegue que realizarán en la mañana del sábado 6 de agosto.

La docente de la “UTU” de Libertad, comentó que trabajar con los alumnos de la elaboración de la paella tiene varios objetivos. “El primero es el trabajo de los alumnos a nivel voluminoso, cocinar para mucha más gente que una clase curricular. Es una experiencia única para ellos, el hecho de trabajar en cantidad”, mencionó Rodríguez, que complementó su comentario diciendo que la paella de 2022 está pensada para 600 personas.

Continuó diciendo la docente que en la paella de este año están involucradas tres clases, primero, segundo y BP (Bachillerato Profesional), de Gastronomía. En total, están involucrados unos 65 alumnos. “Es una experiencia genial para ellos y para nosotros también”, dijo la docente, que agregó que para la ciudad toda es importante “esta movida porque ya institucionalizó que en agosto hay paella de la UTU”.

Además del educativo, “el otro objetivo que tiene la paella gigante -más allá de la experiencia, el aprendizaje, el trabajar en volumen y en equipo-, es que el dinero que queda para las tres clases, se puede utilizar para la compra de insumos, para la compra de algún ingrediente especial o para alguna clase especial”, dijo Rodríguez.

También puede utilizarse en “alguna salida didáctica o en concurrir a alguna competencia. Es decir que se emplea en ellos, en los estudiantes”, dijo la docente, que mencionó que es bueno el rédito que queda.

“Nos sirve mucho a la hora de adquirir insumos, que muchas veces son costosos, en sí, el ir a un almacén es costoso, entonces esto ayuda”, mencionó la Sirhley Rodríguez.

LA BUENA PAELLA | A la hora de hablar sobre el plato en sí, Sirhley Rodríguez dijo que para ella, una buena paella debe tener “un buen azafrán, un buen aceite de oliva, un buen pimentón español y un buen arroz. Esa es la base, porque en realidad, paellas existen de las más variadas y de todas las regiones de España. Están las que tienen mariscos y las que no los tienen, las que son vestidas y las que son desnudas”.

Rodríguez aclaró que las paellas vestidas son las que tienen las cucharitas -las vieras, los mejillones-, y las desnudas son las que tienen solo las pulpas.

Respecto a la que elaborarán los alumnos de la Escuela Técnica, dijo Sirhley Rodríguez que tiene gran variedad de mariscos -berberechos, mejillones, langostinos, vieiras, kanikamas, rabas-, tiene pescado, cerdo, panceta y tiene también pollo”. Rodríguez la denominó como “mixta valenciana”.

El peso que tiene cada vianda es de 550 gramos “y se pesa una a una”, dijo la docente, que consultada por el costo que tendrá cada vianda, mencionó que al momento de hacer la nota no estaba totalmente definido, pero mencionó que estará entre 450 y 480 pesos.

“Vamos a trabajar tres paelleras a la vez, va a ser verdaderamente gigante”, mencionó Rodríguez, que comentó que la primera que hicieron, en el año 2009 fue para 400 personas “y nos dimos cuenta que si la hubiéramos hecho más grande habríamos vendido más. Así fue que fuimos aumentando hasta llegar a las 600 porciones, que fueron las últimas ediciones antes de la pandemia.

FREIRE | La pandemia de coronavirus llevó a que, como todas las actividades públicas, debiera dejar de hacerse. Eso ocurrió en 2020 y 2021. “Ya el año pasado la gente estuvo preguntando mucho”, dijo Rodríguez. Pensaron mucho si hacerla o no, pero al tratarse de manejo de comida, entendieron que era mucha la responsabilidad, así que optaron por no hacerla y esperar a ver qué pasaba en 2022. “Este año sí, con todos los cuidados de higiene que se deben de tener, en el antes y el durante la elaboración, no van a haber problemas y haremos la paella”, dijo Rodríguez.

La docente destacó el rol que juega en todo el proceso su colega y compañero de equipo, Hugo Freire. “El jefe de paella es él, trabajamos en equipo”, dijo y mencionó que Freire en este año no tiene taller en Libertad, sólo asiste a una asignatura teórica, “pero igual va a venir como jefe de paella”. Los tickets para la paella están siendo vendidos por los alumnos de los cursos y en la propia institución educativa.

Consultada por último Sirhley Rodríguez si considera que el costo de los materiales es una limitante para estudiar gastronomía, dijo que “no es que sea una limitante, pero el que elige gastronomía sabe que es relativamente costoso”.

“Uno trabaja en la diaria con cantidades pequeñas para que no se les haga demasiado costoso a los alumnos concurrir a clases. Uno trata que en clase todo sea mini; por eso es que es tan importante manejar grandes cantidades en algunas oportunidades, como esta de la paella”, dijo Rodríguez.

“Comentó por último que en lo que es el Bachillerato tenemos los eventos, que son proyectos obligatorios, en los que los alumnos venden tickets y trabaja con grandes volúmenes. Son experiencias muy enriquecedoras para ellos”.

Por Javier Perdomo.