Transporte a Kiyú: expectativa por declaraciones de jerarca del MTOP; Comar solicitó la línea

Como algo muy positivo en función de las respuestas anteriores que tuvieron, consideraron los dichos del encargado del área de transporte metropolitano del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Joselo Hernández, los vecinos del balneario Kiyú que se han movilizado en procura de que se implemente una línea de ómnibus entre Montevideo y Kiyú.

Hernández dijo a este medio que está dispuesto a analizar el tema, pese a que el 29 de diciembre de 2022 recibieron una notificación del propio Ministerio en la que se informa que no se accederá al pedido.

El documento, firmado por María Alejandro Paz, dice textualmente que se estudió el pedido, pasando a explicar que “actualmente el ingreso al balneario se cumple con servicios departamentales dado que los servicios de competencia ministerial contemplan la llegada a Libertad y Puntas de Valdez. En virtud de que lo solicitado por los vecinos implica la creación de una nueva línea metropolitana, que excede los límites de consideración de la actual zona metropolitana y que la misma podrá afectar la prestación de los servicios departamentales y sus tarifas, se sugiere no acceder a lo solicitado en esta oportunidad”.

Adriana Cabrera, una de las promotoras de la iniciativa, dijo a La Semana que al grupo de vecinos que inició la recolección de firmas “nos llamó la atención positivamente lo dicho por Hernández, él se compromete a estudiar lo que nosotros aspiramos, que es que haya el sistema de transporte metropolitano, porque esto significaría un alivio económico para los vecinos de Kiyú. Si se compromete con eso hay que tomarle la palabra, pero resulta contradictorio con la carta en la que nos informan a nosotros de que no accederán a nuestro pedido”.

Adriana Cabrera comentó que pese a la negativa recibida, “hemos estado haciendo gestiones en otros espacios. Ya hubo una reunión con el Concejo Municipal de Libertad y en esa reunión el concejo toma nuestra idea y decidió enviar una nota a la Intendente donde se le traslada la necesidad de los vecinos de Kiyú”.

“También han habido reuniones realizadas por la Oficina de Turismo Departamental y la de Ordenamiento Territorial, que son convocatorias que se les hace a los vecinos de Kiyú; en esas reuniones el tema del transporte siempre vuelve a aparecer: que las frecuencias de ómnibus son pocas, que a veces no coinciden con los horarios de estudio o no coinciden con los trabajos, se plantea”, comentó Cabrera.

En opinión de la vecina “este es un balneario y como tal vos tenés que darle los recursos que se necesitan para que se desarrolle y el tema que no tenga el transporte necesario es un tema serio. Tiene que haber una definición. Kiyú es un balneario y como tal se le debe tratar en todos los aspectos, desde el transporte hasta en los propios cultivos que los rodean”.

NO LA VE | Consultada sobre si ellos han hablado con alguna empresa de transporte, Cabrera dijo que no, que no son ellos los que deben hacer contactos con ellas. Culminó diciendo que como grupo le toman la palabra a Hernández. “Queremos que se haga lo que pedimos, no queremos respuestas negativas”, dijo Cabrera.

Quien no tiene una visión muy optimista respecto a esta línea, pese a que presentó una nota ante el MTOP solicitando la línea, es el propietario de la empresa Comar Enrique Pérez, quien comentó que para que entre otra empresa, prefiere él hacerla, aunque reconoció que “un turno de Montevideo a Kiyú en esta época puede trabajar, no lo garantizo pero puede ser, pero en invierno, ¿cuánta gente sale todos los días a Montevideo desde Kiyú?”

Consideró el tema muy difícil ya que hay que tener una agencia en Tres Cruces, que “es carísimo. Además, hay que poner turnos que no interfieran con turnos de otras empresas. ¿A qué hora salís de Kiyú, si tenés cada 10 o 15 minutos, turnos para Montevideo? No lo veo muy viable, no hay volumen de gente que viaje de Kiyú a Montevideo, estoy seguro que no salen cinco personas por día. En verano puede ser que sí, pero el verano son seis o siete fines de semana, porque febrero ya no es lo mismo que enero”.

FRECUENCIAS | El propietario de Comar también se refirió a la queja de la falta de turnos. “Hoy tenés coche desde Kiyú 6 y 15 de la mañana, 8 y 25, a las 10, 11 y media, 13 y 55, 15 horas, 17 y 30 y 20 y 30. Son ocho turnos de Kiyú a Libertad, seis de ellos van a San José”, mencionó el empresario.

Vale agregar que el adjunto al titular del MTOP Sergio Valverde, se comprometió con este medio a averiguar por qué se le dio una respuesta definitivamente negativa a los vecinos de Kiyú que piden la línea a Montevideo.

Por Javier Perdomo.