Tránsito, servicios en Kiyú y cajero en Puntas de Valdez, temas abordados por Fernanda Castro en la Junta

Planteos de la edila Fernanda Castro en la Junta departamental:

La edila nacionalista Fernanda Castro, hizo uso de la media hora previa en la sesión del pasado lunes 25 en la Junta Departamental de San José, en la cual realizó planteos referidos a preocupaciones que le han acercado vecinos de Libertad, Puntas de Valdez y Kiyú.

Control de velocidad en puntos de Libertad

Primeramente Castro, que asumió como Edila titular al pasar Carlos Rodríguez a una Dirección en la Intendencia, solicitó que la División Tránsito de la comuna controle la velocidad en el tránsito en dos puntos de Libertad.

Castro explicó que uno de esos puntos es “la continuación de la calle Detomasi, que tiene una apertura hacia El Bosque. Cuando toman Detomasi, desde la parte nueva de la urbanización hacia el centro, continúan con la misma velocidad”, lo que genera gran peligro porque allí “ahí hay una cooperativa de viviendas, por lo tanto hay muchas familias y muchos niños que cruzan”.

“Frente a la cooperativa hay un almacén y un kiosco, donde los niños pueden hacer fotocopias, es decir que es una calle de mucha circulación y se pueden generar siniestros”, dijo Castro, que mencionó que el planteo se lo hicieron vecinos de la propia cooperativa de viviendas.

Dijo Fernanda Castro que “similar situación se da en la calle 19 de Abril, con el plus de que hay un centro de estudio (la escuela 86). Es una calle en la que ha habido siniestros, por el mismo problema, por la velocidad”. Reconoció la Edila que en Libertad hay otros puntos en los que se dan altas velocidades, “pero de éstos dos en particular es de donde recibí inquietudes”.

En cuanto a qué entiende que se debería hacer, dijo Castro que ella no es técnica. “Eso lo tendrá que determinar Tránsito, pero creo que va por el lado de cartelería o lomadas, pero eso yo no puedo establecerlo, porque no soy técnica. Esto está atado a los parámetros que se utilizan a nivel nacional o internacional, por eso yo no puedo decir acá va esto, pero sí alerto sobre que hay ciertos puntos sobre los que hay que tomar alguna medida”, aclaró Fernanda Castro.

Servicios en Kiyú

Otro planteo que realizó Castro tiene que ver con los servicios en el balneario Kiyú. Contó Castro que días atrás le mandaron “unas fotos de un fin de semana en Kiyú en la zona de Ordeig. Culminó la temporada pero sigue habiendo gente que va los fines de semana y más que nada a esa zona. Ahí ahora no hay ningún servicio, ni siquiera para calentar un termo de agua”.

“Kiyú está madurando y evolucionando hacia algo más que ser un lugar para diciembre y principios de marzo. Ya no es el mismo Kiyú de antes”, dijo Castro, por eso entiende que “quizás deban generarse cambios en la forma de otorgar las concesiones para que los que brindan servicios en verano deban brindarlos también los fines de semana en el resto del año. La modalidad tampoco la puedo definir yo, la van a tener que acordar el ejecutivo y la Comisión de Kiyú con los concesionarios, pero debe haber servicios, por lo menos para los fines de semana”.

Cajero automático en Puntas de Valdez

También Castro trasladó un pedido que le realizó su suplente Lorena Rodríguez, de Puntas de Valdez respecto a la falta de un cajero en Puntas de Valdez. “La solicitud se había hecho hace unos años, pero no está de más volver a poner el tema encima de la mesa. Ahora vamos a mantener una reunión con un Director del BROU sobre este tema. Yo lo único que hice fue ponerle voz en la Junta Departamental”, mencionó Castro.

Consideró luego que “Puntas de Valdez ya no es un pueblito. También tiene una zona de influencia importante; la gente de allí para encontrar un cajero tiene que hacer 10 kilómetros hasta Libertad. También la gente de Kiyú, a los que viven sobre el Parador Chico también les serviría que hubiera un cajero en Puntas de Valdez. Tenés toda la gente de Camino Moro, de Camino a Kiyú, de la Colonia Alonso Montaño y otras zonas de influencia”.

Reunión con Robert Silva



or último decir que Castro concurrió a un encuentro que mantuvo el presidente de la Junta Departamental Gonzalo Simone con el presidente del Consejo Directivo Central (CODICEN), Robert Silva. Ella fue invitada como Presidenta de la Comisión de Educación del deliberativo.

“Estuvimos conversando sobre el tema de los docentes de San José, porque era el tema para el que le había pedido la reunión. No nos aportó mucho sobre eso porque el tema está en Jurídica de Secundaria, es reservado y él no puede intervenir. De todas formas, es una autoridad nacional y hablamos sobre algunas dudas y planteamos ciertas inquietudes que nos habían alcanzado. En ese intercambio es que surge la posibilidad de visitar San José para hablar de la transformación educativa y algunas otras inquietudes que se puedan hacer”, comentó Castro, que aclaró que la fecha de la visita se está acordando.

Por Javier Perdomo.