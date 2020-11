Trabajadores del MIDES siguen movilizados por falta de pagos y ahora se suman despidos

Al inicio de un nuevo mes, los dirigentes de la Unión de Trabajadores del MIDES (UTMIDES), volvieron a evaluar la situación del atraso de haberes impagos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, llegando a los cuatro meses sin cobrar el sueldo a buena parte de la planilla de funcionarios. A esta situación se suma la no renovación de contratos y el despido de tres trabajadoras que fueron informadas vía telefónica.

Agustín Martínez, delegado de base de la Oficina Territorial Mides en Ciudad del Plata, informó de las nuevas medidas adoptadas por el sindicato a nivel nacional.

Durante tres días consecutivos los trabajadores de Mides en todo el país detuvieron sus tareas por una hora en señal de protesta y reclamando por una situación que en vez de aclararse cada día se oscurece más y genera incertidumbre entre quienes deben atender las necesidades de la población más vulnerable, en medio de una pandemia mundial con emergencia sanitaria.

Previo a las declaraciones de Martínez, otras trabajadoras y otros trabajadores de Mides en el territorio contaron situaciones individuales y peripecias que vienen haciendo para seguir cumpliendo una labor en la cual ellos deben transmitir confianza y certezas, sin saber cuál es su futuro y ni siquiera si cobrarán el próximo sueldo o como aconteció en esta última semana, cuando despidieron por teléfono y sin justificación alguna a tres compañeros.

La medida de protesta en primera instancia sería por un día, pero según informó Agustín Martínez, cuando estaban reunidos ajustando los detalles, se informa al pleno dirigencial que tres compañeras del área técnica en el interior habían sido despedidas sin justificación alguna, sumándose que una de ellas está embarazada, lo que rayaría la ilegalidad de las normas laborales actuales y vigentes.

Enterados de esta situación, el pleno de la “Asamblea” decidió declararse en preconflicto a nivel nacional y movilizarse informando a la población durante tres días consecutivos (miércoles, jueves y viernes) de la pasada semana. Detuvieron sus tareas por una hora e irrumpieron sobre la Ruta Vieja frente a la Oficina Territorial de Mides en CdP.

Agustín Martínez comentó que “el no cumplimiento del acuerdo pactado al no renovarse los contratos vigentes dejan sin trabajo a los compañeros, si a esto se le suma el atraso salarial que vienen acarreando de cuatro meses de no cobro, llevó a que tomásemos la medida en la asamblea extraordinaria con carácter de urgente de paralizar las tareas durante tres días”.

DIALOGUISTAS | Más adelante agregó que con la “declaración de preconflicto” es intención del sindicato mantener las puertas abiertas al diálogo, esperando una reunión con las autoridades ministeriales para encontrar puntos de acuerdo y “salir de este mal momento que venimos pasando, en el que la incertidumbre reina”.

Respecto a la situación territorial y departamental, dijo Agustín Martínez que el planteo que fuese anunciado meses atrás por parte del subsecretario de la cartera Armando Castaingdebat sobre un acuerdo entre Mides y la ISJ es otro de los puntos que vienen monitoreando desde UTMIDES, visto que en los últimos días se realizó la mudanza de la Oficina Departamental a instalaciones de la Dirección de Políticas Sociales del gobierno departamental, donde el sindicato ya ha recibido denuncias que funcionarios de la ISJ “estarían realizando tareas correspondientes a Mides”.

Si bien no fueron confirmados estos dichos, es otro punto de preocupación que vienen estudiando atentamente después del anunciado desmantelamiento de la Oficina Territorial en el barrio Casavalle en Montevideo, lo que abre otro frente más de incertidumbre sobre el futuro de las Oficinas Territoriales en especial por la importancia de la de CdP, por los niveles de vulnerabilidad y todos los programas que se desarrollan en la ciudad.

Al cierre de esta edición aún no estaban las primeras evaluaciones de las movilizaciones realizadas; el preconflicto continúa y esta semana habrá una nueva asamblea nacional para evaluar la posibilidad de profundizar las medidas si el encuentro entre autoridades ministeriales y dirigentes sindicales no pone luz en el camino de las soluciones solicitadas desde el sindicato.

Por Carlos García.