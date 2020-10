Trabajadores del MIDES en Ciudad del Plata, participan en movilizaciones nacionales por no cobro de sus sueldos

El tranquilo mediodía del jueves 1º de octubre se vio conmovido por el reclamo sindical de los integrantes de la Unión de Trabajadores del MIDES (UTMIDES). Los funcionarios de todas las categorías detuvieron sus tareas por espacio de una hora para realizar un paro y movilización para informar a la población platense de sus reclamos ante el no cobro de sueldos de unos 190 funcionarios del Ministerio, afectando así el normal funcionamiento de todos los programas de la cartera. Agustín Martínez, delegado de base en la Oficina Territorial de Ciudad del Plata, fue el vocero de los movilizados.

Se realizó un corte parcial de la vía de circulación sobre Ruta Vieja a la altura del kilómetro 29.300, con entrega de volantes y un constante diálogo, con vecinas y vecinos que acertaban a pasar por el lugar en el momento de la movilización.

El dirigente sindical Agustín Martínez, habló no sólo del paro y la movilización realizado, sino que también hizo referencia al funcionamiento del Ministerio en el territorio y las afecciones que para los beneficiarios Mides tienen estas incertidumbres ante las reformas, fusiones y desaparición de programas dentro de la cartera de Desarrollo Social.

Lo primero que aclara Martínez es que la medida sindical fue de corte nacional y que se desarrolló en todo el territorio, estando en constante contacto con la Dirección Nacional del sindicato, que calificaron como exitosa la movilización, incluso con la adhesión de compañeros no afiliados, lo que según Martínez “afirma la solidaridad en momentos de incertidumbre”.

“La Unión de Trabajadores y Trabajadoras del MIDES (UTMIDES), viene denunciando que esta situación de no cobro de nuestros salarios se reitera hace cuatro meses. Se han realizado propuestas a los jerarcas del MIDES para el pago de los salarios, pero no se han tomado en cuenta. Incesantemente se ha solicitado que se agilicen los expedientes de renovación de contratos de trabajadores del Ministerio que le están poniendo el cuerpo a la emergencia sanitaria, y que diariamente realizan su labor comprometida con la población más vulnerable de nuestro país; trabajadores que llegan a su cuarto mes sin cobrar el salario por falta de voluntad de las autoridades del Ministerio”.

Según lo informado por Martínez, desde el comienzo de la actual administración se vienen dado estos casos de no cobro e incumplimiento de los compromisos. Dijo también que “por temas administrativos y burocráticos se podía dar la no renovación inmediata de un contrato, pero eso nunca afectó el salario del trabajador como en este momento”.

TODOS AFECTADOS | En el MIDES conviven funcionarios presupuestados, funcionarios contratados a término y decenas de convenios firmados con ONG y cooperativas sociales. A estas dos últimas modalidades tampoco estarían llegando los ingresos económicos mensuales.

Igualmente, decía Martínez que “muchos trabajadores hasta donde pueden vienen al territorio a cumplir su tarea pensando no sólo en su perjuicio económico sino también en los avances sociales logrados a través de los distintos programas orientados hacia las personas más vulnerables, quienes están más en riesgo de volver a modalidades y descuidos personales, los cuales aún no han superado”.

Consultado sobre los programas del MIDES más afectados, Martínez fue enfático y dijo “todos, porque aún no hay directrices ciertas de cuáles serán los caminos a tomar. Uruguay Crece Contigo (UCC), Jóvenes en Red (JeR), por ejemplo en CdP tienen una muy importante implicancia en el entramado social y en este momento son los más afectados por la falta de recursos humanos”.

“Otro de los temas que preocupan son los contratos que van venciendo desde aquí hasta el próximo 31 de diciembre y no se sabe que pasará, incluso dentro del recorte presupuestal se habla de eliminar algunas oficinas territoriales, lo que complejizaría más aun la razón de existencia de algunos programas de cercanía al no tener un lugar físico donde recibir a los beneficiarios en situación de vulnerabilidad”, dijo Martínez.

En cuanto a negociaciones Agustín Martínez, comentó que no se descarta nada, pero por ejemplo hay un tema que les preocupa también desde que asumió la Dirección Departamental del MIDES, quien aún no se ha reunido con los funcionarios. No descartan nada desde UTMIDES ni nuevas movilizaciones y mantienen el diálogo en busca de una pronta solución o al menos certezas que son claves para una mejor gestión.

Por Carlos García