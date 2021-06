Trabajadores de los peajes se movilizaron por pérdida de puestos de trabajo por automatización del cobro

Los trabajadores de los peajes realizaron este viernes un paro de 24 horas y se concentraron en la barra del Santa Lucía y en el peaje de Pando, debido a la pérdida de puestos laborales ante la autormatización del sector.

Richard Ferreira dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), del cual los trabajadores del peaje son una rama anexa, se refirió al conflicto que sostienen con el Ministerio de Transporte y Obras Pública (MTOP), por el proceso de automatización del sistema, que está dejando sin empleo a los funcionarios de este sector anexo dentro del sindicato de la construcción.

“Acá el problema es el avance de la automatización en los peajes. Nosotros no es que estemos en contra de las nuevas tecnologías, solo pedimos voluntad política y soluciones para que haya estabilidad laboral para el conjunto de los trabajadores de los peajes”, mencionó Ferreira.

Agregó Ferreira que el proceso de automatización del sistema “se ha acelerado con el nuevo gobierno y el Ministerio de Transporte recorta el personal en un 50%. De hecho desde mayo se eliminó el turno nocturno, ya no hay cobro en efectivo en la noche, eso significa que fueron trabajadores al seguro de paro y no hay una propuesta de reconversión laboral que contemple al conjunto de los trabajadores”.

El dirigente sindical dijo que se debe tener en cuenta que “estamos hablando que quienes trabajan en los peajes, en su mayoría, son mujeres, madres jefas de hogar en un promedio de edad de 40 a 45 años y por lo tanto estamos reclamando un compromiso real de que no va a haber pérdida de puestos de trabajo para ellas”.

“Nosotros le propusimos al gobierno firmar un acuerdo, en el que se estableciera que no iba a haber pérdida de puestos de trabajo, mientras se procesa la reconversión. Esto no lo compartió el gobierno. Queremos que todo aquello que se pueda decir en la prensa (en referencia a dichos del ex ministro Heber respecto a que no habría pérdida de fuentes laborales), queremos que se plantee en un compromiso real”, dijo Richard Ferreira.

Vale mencionar que los trabajadores del sector realizaron un paro de 24 horas el viernes y se movilizaron frente a los peajes de Pando y de Santa Lucía.

Por Javier Perdomo.