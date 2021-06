Trabajadores de empresa de producción de marihuana quieren llegar a Presidencia, en defensa de sus puestos laborales

Los trabajadores de la empresa Internacional Cannabis Corporation (ICC), del grupo Aurora, pretenden llegar a autoridades de Presidencia para exponer la situación de la empresa de producción de marihuana recreativa, que cierra su planta este viernes 30 de junio, yendo buena parte de su personal (unas 20 personas), al seguro de paro, debido a que no ha acordado las condiciones del nuevo contrato con las autoridades del Instituto de Regulación del Consumo de Cannabis (IRCCA).

La decisión del cierre la hizo pública el sindicato de trabajadores rurales (Unión de Trabajadores Rurales del Uruguay –UTRAU-), y Marcelo Centurión y Manuel Silva, son los voceros del sindicato de la empresa. Ambos, dialogaron con La Semana y al consultarles sobre si ellos avizoraban el cierre de la planta, Centurión dijo que tenían “alguna idea, pero nunca pensamos que no se iba a solucionar. Nunca pensamos que sería como para cortar la producción. Cuando vimos que hacía un mes y medio que habían dejado de repartir, si nos preocupamos”.

La decisión de no repartir en farmacias la había tomado la propia empresa, según Centurión. “No tenían permiso porque el contrato se venció, pero además lo hacían como para ejercer presión. ‘Si vos no me habilitás yo no te voy a vender’”, comentó el dirigente sindical.

Según los trabajadores, una de las preocupaciones de ICC Labs, del grupo Aurora, una de las preocupaciones de la empresa es la competencia que tienen de parte de los clubes canábicos, que “no tienen control sobre los productos”, mencionó Centurión. Aclaró el dirigente que la empresa no está en contra de la existencia de los clubes, creen que “hay espacio para todos”, mencionó.

Agregó el dirigente sindical que el cierre por cuatro meses que decidió la empresa es para ver si “el Estado cambia de postura, si se preocupa de la gente, si cambia la situación, si no, la empresa se retira del país”.

Algo que destacó el diputado frenteamplista Nicolás Mesa, que se ha interesado por la problemática, es la buena relación que hay entre la patronal y los trabajadores en ICC. Respecto a esto, Centurión dijo que la relación “es excelente, no es contra la empresa nuestra movida, nosotros no vamos contra la empresa, al contrario, vamos de la mano con la empresa”.

Desde la UTRAU, explicó Centurión, han querido mantener contactos con el IRCCA pero no han recibido respuesta de su presidente Daniel Radío, ni antes del cierre ni ahora que se cerró. “Nosotros habíamos pedido una reunión con el IRCCA, para ver si podíamos hacer un grupo nuevo de Consejo de Salarios y no nos contestaron, la pedimos ahora y tampoco nos contestaron, por eso estamos viendo si podemos concertar una reunión con Delgado”, dijo Centurión, que aclaró que los trabajadores pretenden mantener la fuente de trabajo.

Vale mencionar que La Semana logró contactarse con el director Daniel Radío y en la edición impresa de La Semana del próximo martes 6 de julio, publicaremos sus declaraciones.

Por Javier Perdomo.