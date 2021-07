Trabajadores de Dirox analizaron en asamblea situación de preconflicto y envíos al seguro de paro

En la mañana de este lunes 12 de julio, los trabajadores de la empresa Dirox realizaron una asamblea informativa, tras decidir la patronal mandar a todo el personal de planta al seguro de paro parcial, en el medio de un pre conflicto declarado por el sindicato a causa de una situación de acoso laboral en las oficinas de la empresa en Montevideo, que el sindicato ya denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El dirigente del sindicato de la planta, afiliada al STIQ (Sindicato de Trabajadores de la Industria Química), Bernardo González, explicó que el envío al seguro de paro se debe a que falta una materia prima. «Por problemas de logística se atrasó tres semanas la llegada de una materia prima. La primera semana la trabajamos, que es la que terminó el viernes 9 de julio, y por las otras dos nos mandaron al seguro parcial”.

Bernardo González reconoció que “si bien no fue por tanto tiempo, en otras ocasiones ha ocurrido que tenemos una o dos semanas sin una materia prima y nos quedábamos en planta haciendo mantenimiento, limpieza, pintura y todas esas cosas”, pero ahora la “empresa decidió eso y si bien a nosotros no nos gustó eso porque cambia una forma de actuar de 20 años para atrás -cuando esto sucedía no íbamos al seguro-, también es verdad que nunca habíamos estado tres semanas sin producir y de última, es su derecho. Está previsto que nos pueden mandar”.

El vocero de los trabajadores de Dirox, mencionó que la situación de paralización se da cuando con la empresa “estamos teniendo problemas que van por otro lado. Hay un problema de larga data, por lo menos desde 2016, que no se da en la planta industrial, sino que ocurre en las oficinas administrativas en Montevideo, en las que hay un acoso laboral por parte de la jefatura, en principio era a afiliados, pero después fue a no afiliados también”.

DISCUSIONES | Añadió el dirigente sindical que “nosotros como trabajadores el problema lo planteamos en diferentes ámbitos, por ejemplo en la comisión de seguridad e higiene que tenemos en la fábrica. Tuvimos informes médicos, psicológicos, hechos por la propia empresa médica contratada por Dirox, donde se reconocía que había muchos problemas de relacionamiento y se evidenciaban algunos signos de acoso. La empresa hizo intentos de resolverlo, pero no dieron resultado. Nosotros insistimos con que era algo que debían resolver profesionales externos a la empresa, pero hasta ahora no se ha llegado a resolver el problema”.

Contó González luego que “un compañero de la sede administrativa fue despedido, estaba muy mal y le planteó al sindicato que no le defendieran el puesto de trabajo, que se quería ir y no hubo manera de convencerlo para que se quedara”.

A partir de toda esta situación, “la empresa ha ido de a poco cortando el diálogo y ahora está prácticamente cortado. Desde que nos declaramos en conflicto hemos tenido algún contacto con el gerente general, dos charlas telefónicas, porque ahora no está en el país, y básicamente me llamó para decirme que íbamos al seguro, no para solucionar los otros temas”, dijo Bernardo González.

REFORMAS | En referencia a cuáles son esos otros temas de discusión, dijo González que “tenemos problemas con la interpretación de las horas sindicales, con la liquidación de las horas extras y con estos casos de acoso, ya denunciados en el MTSS», tema sobre el cual es probable que haya audiencia en el Ministerio la próxima semana.

Respecto a la paralización actual, Bernardo González mencionó que según la empresa “es pagar para que no se haga nada mantenerlos en la planta este tiempo, pero nosotros no entendemos eso, la planta es vieja, necesita mantenimiento, limpieza y es algo que se podría hacer ahora”, comentó.