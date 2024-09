Taller sobre cuidados paliativos promovido por el Municipio se desarrolló en El Asador el sábado 7

El pasado sábado 7 de setiembre en horas de la mañana tuvo lugar el anunciado taller interactivo denominado “Hablemos de cuidados paliativos desde el amor y la compasión”, que brindaron en el Club Social El Asador la enfermera Natalia Chiappe (especializada en cuidados), y la licenciada Andreina Escudero, con el respaldo del Municipio de Libertad.

La actividad contó con la presencia de personas vinculadas al área de la salud y a los cuidados tanto de Libertad como de localidades cercanas y las participantes (todas eran mujeres), recibieron comprobante de participación.

Natalia Chiappe, al definir lo que son los cuidados paliativos, dijo a La Semana que “son un área de la salud, que atiende en forma integral a los pacientes con una enfermedad sin posibilidad de cura”.

Explicó luego la enfermera especializada que “la forma de atención a esos pacientes es integral o sea que nos vamos a encargar de la parte física, de la parte espiritual, la emocional y la social, porque es la forma que hay que tratar a esa persona, que además de tener algún problema físico va a tener preocupaciones, ansiedad, dudas, por lo cual hay que acompañar en todo sentido”.

Agregó luego Chiappe que para abordar casos de personas que necesitan cuidados se necesita “un equipo multidisciplinario, porque para ellos se necesitan médicos, enfermeros, psiquiatra, psicólogo, asistente social para ir solucionando todos los problemas que vayan surgiendo tanto en el paciente como en la familia, porque se atiende siempre el binomio paciente-familia para que ellos puedan tener la mejor calidad de vida posible y darles las herramientas para eso”.

“Las personas a veces necesitan un apoyo, un nexo y ahí están estos equipos”, agregó la especialista.

La enfermera dijo luego que a la hora de abordar estos casos, “la frase ‘no hay más nada que hacer’ es algo que hay que desterrarla; no hay más nada que hacer en lo curativo, pero con el paciente hay un montón de cosas para hacer”.

“Cuando se llega a esta situación, muchas personas, además de solucionar diferentes temas personales, hay algo de buscar conciliación con personas que están alejadas, con quienes tienen diferencias familiares; quieren arreglar todo eso”, contó y añadió luego que hay que apuntar a que “la mala noticia, dentro de todo, sea positiva para la evolución de esa persona para que tenga una calidad de vida que se debe abordar en todos los aspectos”.

INTERESADAS | Respecto al público que participa en los talleres que ellas realizan, dijo Andreina Escudero que “es bien versátil; nosotros siempre lo pensamos hacia la comunidad” y por eso “concurren familiares, personas que quieren saber del tema, que quieren interiorizarse, personas que tienen centros residenciales o que trabajan en el área de la salud”.

Mencionó luego que el proyecto que ellas encabezan “acaba de incorporar una parte de encuentros virtuales, lo que también ha acercado a personas de todo el país a través de la tecnología y también personas de todas partes del mundo porque lo que siempre decimos es que los cuidados paliativos son universales, no tienen frontera. El manejo de la información es el mismo para todas las personas”.

Agregó luego que comenzaron a realizar estos talleres porque sintieron que “faltaba información hacia la comunidad, que la gente tenía muchas dudas, no sabían lo que era, la información no llegaba, entonces cuando algo no existe y uno tiene la posibilidad, lo crea”.

“La idea es trabajar más que nada con el interior que es donde la información no llega o llega tarde. Lo empezamos a presentar en distintas localidades y la repercusión fue fabulosa. Era algo que no había, se emprendió y ha tenido una respuesta muy exitosa”, culminó diciendo Andreina Escudero.

Por Javier Perdomo.