SUTEL se opone a proyecto que permitiría a cableoperadores del interior prestar servicios de internet

El pasado viernes sesionó el Congreso Nacional de Delegados del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL) en la ciudad de San José de Mayo. La reunión que se desarrolló desde horas tempranas de la mañana en el local del Sindicato de Funcionarios de la Asociación Médica (SIFAM), permitió “analizar las últimas definiciones adoptadas por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes de cara a las movilizaciones y paros previstos para los próximos días y semanas”, de acuerdo a lo informado por la secretaria general del gremio, Florencia Leymonié.

En rueda de prensa, Leymonié explicó que definieron sesionar en la capital departamental en el marco del plan de descentralización que lleva adelante el sindicato. Explicó además que en la jornada se trabajó para analizar y organizar las formas en que el gremio participará y apoyará las próximas movilizaciones de los sindicatos de la administración pública.

“El orden del día tiene que ver con analizar las distintas definiciones que se tomaron a nivel de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, incluso lo definido por la mesa representativa del PIT-CNT que se reunió el pasado jueves, de cara a lo que van a ser los distintos paros y movilizaciones”, dijo la dirigente sindical.

Leymonié informó que SUTEL adherirá a los paros que están convocados para los días 22 de junio y 7 de julio: “Nosotros formamos parte de la Mesa Coordinadora de Entes, por lo tanto vamos a adherir al paro que está convocado para el 22 de junio. A su vez vamos a adherir y a participar del paro nacional del PIT-CNT el 7 de julio y hoy (el viernes), vamos a ir definiendo las características de la adhesión como también las medidas concretas que vamos a ir tomando los trabajadores del Estado en tanto no se valoren en las instancias de negociación colectiva los planteos que venimos haciendo”, dijo Florencia Leymonié.

“Nosotros planteamos y defendemos que hay que corregir los recortes que se han hecho a nivel presupuestal. Esos recortes tienen un impacto directo en la industria de las telecomunicaciones, sobre el desarrollo de nuestra empresa pública”, comentó la dirigente nacional de SUTEL.

Luego mencionó que “estamos hablando de los proyectos que orienten a Antel, no solamente en el corto plazo, sino también a largo plazo en función de cómo se desarrolla la industria de las telecomunicaciones a nivel mundial”, comentó y agregó que con ello se refiere al “patrimonio de Antel, que también somos sus trabajadores y trabajadoras”. Dijo que esta administración ni siquiera cumple el compromiso de cubrir un tercio de las vacantes que se generan y cuestionó la política de presupuestaciones y la de los concursos internos, “lo que hace en definitiva al buen o mal funcionamiento de las áreas operativas de Antel”.

FIBRA ÓPTICA | El gremio dedicó especial tiempo al análisis de la actual situación de ANTEL, a la luz de normativas que son impulsadas tanto desde el gobierno como desde diferentes partidos políticos, entre ellos Cabildo Abierto, que días atrás presentó un proyecto de ley para permitir a los cableoperadores del interior del país a prestar servicios de banda ancha e Internet.

Ante esa posibilidad, la dirigente sindical explicó que avanzar hacia ese tipo de propuestas significa “regalar al sector privado la infraestructura de ANTEL”, una infraestructura “en la que hemos invertido todos los uruguayos, que, en más de una oportunidad, se han pronunciado en defensa de las empresas del Estado”, recordó Leymonié.

“Entendemos que ANTEL tiene que convivir con otros actores en el mercado, pero eso no quiere decir que regalemos la fibra a privados”, comentó luego Florencia Leymonié.

Para la secretaria general de SUTEL, la disputa no se reduce al tema del cable, sino, a que ello implicaría ceder la infraestructura de ANTEL: “Es un riesgo que existe, no solamente en el negocio actual sino que en la perspectiva porque hablar de ceder la fibra óptica implica que mañana se pueda ceder la infraestructura donde se van a sostener un montón de servicios. No es solamente el acceso al internet, sino todo lo que va a funcionar y lo que ya está funcionando”.

Leymonié destacó el rol de Antel durante la pandemia, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el vínculo educativo o con la tele medicina”. También de futuro mencionó “todo el negocio que se va a sostener a través de la virtualidad, todo eso también es lo que está en disputa, no es solamente el cable sino lo que va a ir por el cable”.

“Nosotros defendemos la inversión que hemos hecho todos los uruguayos y uruguayas en la infraestructura de la fibra óptica y entendemos que debe respetarse el pronunciamiento popular de la existencia y la defensa de nuestra empresa pública en todo su plan de desarrollo. Nosotros entendemos que la infraestructura en la que invertimos todos tiene que seguir siendo nuestra”, concluyó.

Por Katherine Martínez.