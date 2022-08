Solución a medias en la problemática de las paradas en Puntas de Valdez

El martes 16 a la mañana, el vecino de Puntas de Valdez, Emiliano Mesa, difundió un comunicado por redes sociales en el que, junto a otros dos vecinos -Daniel Hernández y Mauricio Curbelo-, anunciaban que la Intendencia había hecho lugar a su reclamo y había establecido paradas oficiales en la localidad.

Decían en su misiva que de ahora en más, las paradas oficiales en Puntas de Valdez eran frente al comercio Paglioni para viajar hacia Montevideo y la “garita” policial para viajar hacia San José. La satisfacción era mayor porque, decían, habían instalado paradas también frente a la escuela pública 26.

Pero en realidad, en el interés de difundir la buena nueva no consultaron a las autoridades previamente y cuando lo hicieron se llevaron una sorpresa que no les gustó nada. Encontraron cosas que no les conformaban.

Según explicó Emiliano Mesa a este medio, el martes se pusieron en contacto con el director de Tránsito de la Intendencia Yarwin Silveira y con miembros de la Comisión de Tránsito de la Junta Departamental, que tuvieron una reunión ese día, y “se nos informó que fue quitada la parada de la garita policial y se colocó una nueva frente a la escuela”.

Dijo el vecino que ha realizado diversas gestiones, entre ellas la recolección de firmas pidiendo los cambios, que la decisión tomada “no termina de dar solución al problema, más bien, suma una nueva dificultad que es la distancia entre una parada y otra”.

En concreto ahora, los vecinos que van hacia San José o hacia el oeste del país, deben subirse frente a la escuela 26, a unos 150 metros de distancia del lugar que para los vecinos es la parada natural, es decir la “garita” policial.

DISTANTES | “La distancia entre una y otra es demasiada, queda fuera del centro de la localidad y no están enfrentadas entre sí, como ocurre en todos lados; no resulta práctica esa parada”, dice Emiliano Mesa, que reconoce que pensaron que habían habilitado dos paradas más, además de las que ellos consideran las universales, algo que en verdad no era así.

El vecino de Puntas de Valdez mencionó que a la brevedad pedirán la presencia en el lugar de los ediles integrantes de la Comisión de Tránsito de la junta para que visiten el lugar y “puedan entender la situación que estamos planteando”.

Consultado sobre si le dieron alguna explicación de por qué hicieron este cambio, mencionó Emiliano Mesa que no. “Supongo que es desconocimiento de lo práctico”, dijo Mesa.

DESCONOCIMIENTO | El vecino de Puntas de Valdez, dijo además que sigue recibiendo mensajes y planteos de otros vecinos, usuarios del transporte público, diciendo que los funcionarios de las empresas de ómnibus desconocen la resolución sobre las paradas universales y no paran en las que ahora se han hecho oficiales por parte de la Intendencia. Otro problema en el que, dijo, deberán trabajar.

Mesa dijo que esta nueva realidad les obliga a seguir haciendo gestiones para que la decisión pueda ser revertida y que Puntas de Valdez vuelva a tener las dos clásicas paradas oficiales. “Seguiremos insistiendo en eso”, dijo Emiliano Mesa.

Por Javier Perdomo.