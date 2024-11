Sindicato bancario presentó en San José las propuestas que elevaron a los candidatos presidenciales

En una conferencia de prensa realizada en San José de Mayo, autoridades del Consejo Central de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), dieron a conocer una serie de propuestas dirigidas a reformar y mejorar el sistema financiero en Uruguay. Este proyecto busca abordar problemáticas como la rentabilidad del sector bancario privado, el endeudamiento de la población y la transparencia en el manejo de fondos.

Martín Ford, Secretario del Interior de AEBU, destacó que esta visita forma parte de un recorrido por diversas ciudades para presentar un documento que ya fue compartido con las fórmulas presidenciales de los principales partidos políticos. Según Ford, AEBU busca promover un sistema financiero que, en el próximo período de gobierno, esté más comprometido con el desarrollo del país. Dijo que esta propuesta se inscribe en una “línea histórica” de AEBU, que ha defendido una visión programática del sistema financiero más allá de los reclamos sectoriales, en busca de un modelo que integre las necesidades de la sociedad y el crecimiento económico.

rentabilidad | Pablo Andrade, Secretario de Relaciones Internacionales de AEBU, expuso que el sistema financiero, en particular el sector bancario privado, ha obtenido grandes ganancias en los últimos años, alcanzando cifras cercanas a los mil millones de dólares en un año y medio. Sin embargo, esta rentabilidad no se ha traducido en mejoras para los clientes ni en un mayor apoyo a la inversión productiva en Uruguay.

Andrade expresó preocupación por la tendencia de algunas empresas financieras extranjeras de trasladar sus ganancias fuera del país sin comprometerse con el desarrollo nacional. Para AEBU, esta situación presenta una oportunidad de cambio, instando a las autoridades a regular el sector y fomentar una banca que beneficie tanto a la sociedad como a la economía del país.

Protección y educación | Uno de los focos principales de AEBU es mejorar la atención al cliente y proteger a los usuarios del sistema financiero. Según Andrade, un millón de personas en Uruguay figura en el clearing de crédito, lo que refleja el elevado nivel de endeudamiento de la población. “Este no es un dato que podamos desatender”, mencionó. Andrade dijo que es necesario discutir alternativas para reducir el endeudamiento y promover la educación financiera, ayudando a los clientes a comprender mejor el uso de sus cuentas y a enfrentar los riesgos de la banca digital, que ha cobrado cada vez más relevancia.

Además, Andrade dijo que los usuarios también están expuestos a ciberataques, un problema creciente a medida que el sistema bancario se digitaliza. La propuesta de AEBU incluye desarrollar políticas de protección y educación que permitan a los clientes operar de manera segura y responsable, adaptándose a las transformaciones tecnológicas sin exponerse a riesgos.

banca pública | Otro de los aspectos centrales de la propuesta de AEBU es fortalecer la banca pública para que sea más competitiva, eficiente y cercana a las necesidades de la sociedad. Andrade propuso una mayor cooperación entre las principales instituciones bancarias públicas, como el Banco de Seguros del Estado, el Banco República y el Banco Hipotecario, con el fin de generar un impacto positivo en la economía. La asociación considera que la banca pública debería desempeñar un papel clave en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso a créditos en condiciones favorables para los emprendedores y sectores productivos que impulsan el desarrollo económico del país.

Para Andrade, esta estrategia fortalecería la economía y generaría un entorno financiero más inclusivo, en el que las instituciones públicas puedan competir con los bancos privados y ofrecer mejores servicios a los usuarios.

empleo de calidad | El gremio también manifestó su preocupación por la falta de compromiso del sector financiero en la generación de empleo de calidad en Uruguay. Andrade destacó que muchas entidades financieras están externalizando servicios como call centers, trasladándolos a países como Colombia, Chile o Argentina, lo cual reduce las oportunidades de empleo en el país. Según AEBU, esta tendencia debe ser reconsiderada, dado que la tercerización fuera del país no solo afecta la calidad del empleo, sino que también limita el desarrollo económico local.

Andrade insistió en que se debería priorizar la creación de empleos bien remunerados, fortaleciendo las oportunidades para los trabajadores y contribuyendo al crecimiento de la economía nacional.

lavado de activos | La transparencia es otro de los puntos clave de la propuesta. Andrade se refirió al problema del lavado de activos como una de las principales preocupaciones, diciendo que la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad depende, en gran medida, de seguir el rastro del dinero. Según el dirigente, el sistema financiero uruguayo necesita fortalecer sus mecanismos de control para combatir el lavado de activos de manera efectiva.

Andrade recordó que recientemente un banco nacional fue multado por no cumplir adecuadamente con las regulaciones en esta área, lo que evidencia, a su juicio, la necesidad de mayor vigilancia y supervisión. Además, dijo que la cantidad de condenas por lavado de activos en Uruguay es baja en comparación con la magnitud del problema, lo que sugiere que hay margen para mejorar en términos de transparencia y control.

La propuesta de AEBU también aboga por una mayor transparencia en la información relacionada con el endeudamiento de la población. Andrade destacó que el sistema político debería tener acceso a datos detallados sobre el número de personas endeudadas, el impacto de los préstamos en sus finanzas y la naturaleza de los créditos informales, incluyendo prácticas de prestamistas vinculados al narcotráfico que imponen intereses exorbitantes a los ciudadanos más vulnerables.

Reacciones | Andrade mencionó que las fórmulas presidenciales y los principales partidos políticos, como Cabildo Abierto, el Partido Nacional y el Frente Amplio, ya han recibido el documento de AEBU y, en términos generales, han mostrado interés en debatir estos temas en el próximo periodo de gobierno. En particular, Andrade dijo que la coalición de gobierno incorporó recientemente la problemática del endeudamiento en su ajuste programático, lo cual considera un avance en la dirección correcta.

Para AEBU, el desafío será continuar trabajando en colaboración con el sistema político para desarrollar marcos regulatorios que garanticen un sistema financiero justo y equilibrado. Andrade expresó su esperanza que esta propuesta sirva como base para un debate constructivo en el que se priorice el bienestar de la población y el fortalecimiento de la economía nacional.

Otro punto de discusión abordado durante la conferencia fue la política de exoneraciones fiscales, que según AEBU beneficia desproporcionadamente a empresas financieras altamente rentables. Andrade expresó que las exoneraciones fiscales deberían orientarse hacia sectores productivos que realmente necesiten apoyo en lugar de aplicarse a bancos que ya obtienen grandes ganancias. En este sentido, AEBU planteó que los recursos del Estado deberían ser distribuidos de manera más equitativa, promoviendo el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades para las empresas locales.

Imagen cedida, Leonardo Ábalos.

Por Katherine Martínez.