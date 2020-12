Siete casos, 150 personas en cuarentena y toda actividad suspendida

En horas de la tarde de hoy se confirmó el séptimo caso de coronavirus en Libertad y hay un total de 150 personas en cuarentena, en tanto se continúan suspendiendo todas las actividades públicas que estaban previstas para las próximas jornadas, entre ellas todas las deportivas. Uno de los nuevos casos es el del ex intendente Pedro Bidegain.

Según supo este medio, en las próximas horas el Centro Coordinador de Emergencias (CECOED), estará anunciando que no habrá actividades deportivas departamentales y extra departamentales, lo que significa que no pueden entrar ni salir delegaciones. Por el momento lo único que no se ha suspendido son los partidos de Senior, que está anunciado que iba a jugarse el domingo en horas de la mañana.

Durante la mañana de hoy, se realizaron más de 30 hisopados en la Asociación Médica de San José, cuyos resultados se conocerán en la jornada de mañana sábado.