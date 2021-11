Seguridad en Puntas de Valdez, un reclamo que vuelve

La comunidad de Puntas de Valdez está enojada porque perciben un gran incremento en la cantidad de hechos delictivos que ocurren en la localidad. Por ello, el pasado 25 de octubre, se realizó un encuentro callejero con la presencia del jefe de Policía Orestes Leles, en el cual muchos vecinos hicieron catarsis pública y se quejaron por la falta de presencia policial. A partir de allí se produjeron distintos contactos a nivel ministerial y en una misma jornada -el martes 9 de noviembre-, una delegación de ediles se entrevistaba con el ministro del Interior Luis Alberto Heber y en la noche, los vecinos recibían al director Nacional de Policía Diego Fernández.

Cada uno por su lado, los funcionarios del gobierno prometieron más patrullaje, pero esto a los vecinos de Puntas de Valdez no les alcanza, porque temen que ocurra lo ocurrido en otras ocasiones: el patrullaje se incrementa por unas semanas y cuando todo se calma, éste disminuye, hasta que vuelven los robos y todo se transforma en un gran círculo vicioso.

Quienes tomaron la posta en materia de contactos políticos en esta ocasión, fueron los ediles suplentes de la localidad María Benzano y Mauro Daveri (Partido Nacional), quienes el mismo 25 de octubre pidieron una reunión con el ministro Heber, a la cual concurrieron con el vecino Darío Tovagliare y el diputado Rubén Aníbal Bacigalupe.

En contacto con La Semana, María Benzano destacó la rápida respuesta del Ministro, ya que los recibió pocos días después de la reunión mantenida por los vecinos, instancia en la cual los ediles se habían comprometido a realizar el contacto con Heber.

Según lo transmitido por María Benzano, lo que se le trasladó al Ministro “es la preocupación por la falta de presencia policial en Puntas de Valdez. Esta es una problemática de más de 20 años, que es el tiempo en que la localidad no cuenta con un Policía destacado en el lugar y lo que se nos plantea es en este momento poder brindar para la zona un patrullaje nocturno permanente”.

Según entiende la Edila suplente “es una medida bienvenida, sin dudas que habrá que continuar trabajando para poder contar con un destacamento, una comisaría o lo que sea, pero en este momento la solución que se nos brinda es esta, esperemos que pueda ayudar”.

OBJETIVO DE TODOS | Consultada sobre su opinión respecto a la reunión que se realizó el mismo martes 9 en la noche con la participación de Diego Fernández, Benzano dijo que ella también estuvo en ese encuentro nocturno y consideró que “todas las gestiones son bienvenidas. Nosotros la reunión con el Ministro la pedimos el mismo día que se realizó la primera reunión de los vecinos y dio la casualidad que el mismo día coincidieron estos dos nuevos encuentros. En la segunda vino el Director de la Policía y allí transmitió lo que nos había transmitido el Ministro sobre el patrullaje”.

“Creo que todas las gestiones que se realicen son bienvenidas. El primer objetivo es lograr mayor seguridad y mantener la meta a largo plazo de lograr un destacamento o una subcomisaría para la localidad”, agregó la ex Presidenta de la Junta Local de Puntas de Valdez.

Luego mencionó María Benzano que le dijeron al Ministro que los patrullajes cíclicos en Puntas de Valdez ya eran conocidos y le preguntaron si se eso iba a volver a ocurrir. “Se le explicó que eso era lo que sucedía, que habitualmente, cuando hay una seguidilla de robos, viene el patrullaje por unos días, pero cuando todo se tranquiliza ese patrullaje se retira. El compromiso que se nos transmite es que este patrullaje sí va a ser permanente y confiamos que sea así”, dijo María Benzano.

Respecto a si el Ministro les planteó que de futuro puede concretarse algo más que este patrullaje en Puntas de Valdez, María Benzano dijo que “en este momento lo que se nos ofrece es un patrullaje permanente. Si está lejos en el tiempo algo más, no sabría decirlo. Lo que se nos explica es que están ingresando nuevos policías para el departamento y a medida que puedan ir incorporándose nuevos policías, habrá que continuar trabajando para que Puntas de Valdez pueda tener esa comisaría. No sé si está lejos en el tiempo o no. Habrá que continuar haciendo gestiones”.

DISCONFORMES | Según lo que pudo saber La Semana, el encuentro con el director nacional de Policía Diego Rodríguez, culminó con sabor a poco entre los concurrentes, que fueron muchos. Por más que se lo aseguren, debido a las veces que ha ocurrido antes, pocos creen en la permanencia del patrullaje permanente. Pero además, todos entienden que la única forma de bajar esa sensación de inseguridad es la presencia policial permanente.

Fernández, que estuvo acompañado por el Comando de la Jefatura de Policía de San José, hizo un discurso orientado a dar pautas de seguridad personal y a transmitir las cifras que maneja el Ministerio del Interior en materia de delitos en el país y mostró sorpresa al enterarse que el mismo día en que él llegaba a la localidad, una delegación de vecinos ya se había entrevistado con el Ministro.

El balance de la reunión en los grupos de seguridad de la localidad no es positivo, ya que todos exigen la presencia policial en el “pueblo”. Durante el encuentro en el salón Horacio Hernández, Mauricio Curbelo, quien es edil suplente del Frente Amplio, planteó reflotar el proyecto de construir un destacamento o una subcomisaría, en un terreno que fuera donado a la comunidad años atrás.

La idea se manejó durante largo tiempo en la comunidad (gobierno de José Mujica), y todo hacía indicar que se iba a concretar, pero antes que el Ministerio del Interior y la comunidad aportaran fondos para la construcción de dicho espacio, debía pasarse en comodato el bien de la Intendencia al MI, algo que no ocurrió porque aparentemente se extravió el expediente en que se solicitaba tal acción y al final todo quedó en nada.

El planteo de Mauricio Curbelo no fue respondido por el director Fernández, pero quedó resonando entre los vecinos la idea, quienes insisten con la presencia permanente de personal policial como la única solución a sus actuales preocupaciones en la materia. Sin embargo las autoridades del Ministerio del Interior no parecen estar dispuestas a destinar personal permanente para la localidad, no queda claro si es por razones tácticas o por falta de personal.

Por Javier Perdomo.

*Imagen tomada de Facebook.