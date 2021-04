Secretario general de FUCVAM cuestionó los artículos sobre vivienda incluidos en la LUC: «dan garantía solo a los propietarios»

La pandemia obliga cada vez más a la virtualidad, al punto que ahora hasta las conferencias de prensa son virtuales. Un ejemplo de ello es cómo está encarando la campaña la comisión pro referéndum de San José contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), en San José, que ya ha realizado tres instancias de este tenor. La primera fue con el periodista Rolando Arbezum, la segunda fue con la ex senadora Margarita Licandro y la tercera fue el viernes 16 con Gustavo González, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (FUCVAM).

La Semana fue el único medio de San José que se conectó a la conferencia del viernes y luego de una exposición inicial de González sobre los artículos que se busca derogar de la LUC que atañen en específico al tema de la vivienda, se estableció un intercambio, sobre otros temas relativos a la lucha de FUCVAM.

Comenzó diciendo Gustavo González que quería aclarar una mentira difundida por quienes defienden la LUC, al decir que los artículos referidos a la vivienda benefician a los inquilinos. “Dicen que uno de los principales problemas es conseguir la garantía y que lo que permite la LUC es que uno alquile sin garantía ¿Cuánta gente conocen ustedes que no vaya a pedir una garantía para alquilar una vivienda? Esa es la primera falacia. Al único que le dan garantías es al propietario de la vivienda”.

“La LUC ampara dos cuestiones entre el propietario y el inquilino. Aún el buen pagador puede ser desalojado en 15 días si así lo desea el propietario, porque la LUC va a abrir el libre mercado de alquileres”, dijo González, que ejemplificó la situación diciendo que si él alquila una casa por 10 mil pesos y al propietario alguien le quiere dar 15 mil por la misma casa, en 15 días lo puede sacar de casa, porque la LUC “ampara la libertad total del propietario”.

En cuanto a una persona que no paga su alquiler, al tercer día que de no haber pago puede ser declarada morosa y en cinco días puede ser desalojado de forma “express”, sin más trámite, explicó González, quien además ató esta situación al articulado en materia de seguridad de la LUC, que “establece que si una persona es desalojada no vas a poder vivir en la calle, es decir que un desalojado va a tener que conseguir un lugar rápidamente un lugar para resguardarse”.

EN PLENA PANDEMIA | En definitiva en la LUC “todas las garantías son para los propietarios, no hay absolutamente ninguna garantía para el inquilino. En un momento de pandemia como el actual, el haber aprobado esto es negativo, porque la vivienda no se puede considerar sólo cuatro paredes y un techo. La vivienda tiene que ver con la salud de la gente y con la educación. Si no tienes una vivienda adecuada y digna, difícilmente tengas salud, porque vivís hacinado, hay humedades en la casa. La LUC ampara un modelo absolutamente neoliberal a favor del gran capital”.

Además, dijo González, la LUC “no habla del cooperativismo de vivienda que nació el 17 de diciembre de 1968 en este país, a través de la Ley Nacional de Vivienda, y fue el único programa que subsistió a todos los gobiernos”.

“Los artículos referidos a vivienda, están copiados casi textuales del Consenso de Washington que dice que el Estado debe desembarazarse del problema de la vivienda” y eso se refleja “en el recorte presupuestal en materia de vivienda que hay. Un 15% en el año 2020 y un 17% en la Ley de Presupuesto, eso quiere decir que ninguna de las 50 o 60 mil viviendas que fueron promocionadas en la campaña electoral, van a poder ser realizadas”.

En cuanto a la marcha de la campaña de recolección de firmas, dijo Gustavo González que “lo que está desnudando es una gran reserva moral de nuestro pueblo que sale a buscar firmas en las peores condiciones posibles”, por eso consideró que “sería una muy mala señal del Parlamento que no nos permitan una ampliación del plazo”, tal cual ha pedido la comisión nacional.

Respecto a las casi nulas posibilidades de que esa extensión de plazo sea aprobado por el Parlamento, González dijo que “no hay peor gestión que la que no se hace. Nosotros lo solicitamos, pero vamos a seguir juntando firmas si no nos dan el plazo. Eso es así. Hay que solicitarlo”.

RECUPERARSE | Respecto a qué pasará en caso que no se llegue a las firmas, dijo González que él está “convencido que vamos a llegar”, pero si no se diera comentó que “de todo golpe el movimiento popular se ha recuperado. Veremos cuál será la estrategia futura”.

“Ahora, yo si fuera el gobierno pensaría qué van a hacer, cuando se vaya el Covid, con la cantidad de conflictos que va a haber, porque el Covid está operando como un muro de contención para la protesta social”, comentó por último González.

Por Javier Perdomo