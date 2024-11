Secretaría de Deportes confirma que la piscina estará abierta en temporada por nuevo atraso en obras de cierre

El pasado jueves 7 de noviembre, la Secretaría Nacional de Deportes (SENADE), dejó inaugurado en la Plaza de Deportes de Libertad un parque de calistenia, una estación de juegos infantiles y juegos saludables inclusivos. En la oportunidad, el director de Deporte Comunitario de esa secretaría Daniel Bringa, anunció que habrá temporada de piscina, ya que el proceso de licitación de las obras de cerramiento y climatización viene con atraso y por ello se decidió comenzar en marzo de 2025.

La presentación de estas mejoras en el centro deportivo público de Libertad contó con la participación de referentes de la comisión pro piscina, del alcalde Matías Santos y de representantes de centros de estudio locales.

Luego de la inauguración formal del espacio José Luis Bringa explicó que a partir de la pandemia, la SENADE “se embarcó en un proyecto para idear algunas otras formas de realizar ejercicio al aire libre, entonces aparecieron las estaciones saludables, los juegos infantiles y lo que se llaman los parques de calistenia”.

“La idea es trabajar al aire libre, explicar a los interesados cómo se hacen los ejercicios porque hay que hacer un proceso, realizar talleres con la comunidad con algún referente o con el profe que tenemos acá en la plaza, Marcelo Galván, que trabajó en unos manuales, de 60 o 70 páginas que nos indican cómo se llega a hacer este tipo de ejercicio”, dijo Bringa, que comentó que de inmediato que “la calistenia es de origen greco-romano, del siglo IV o VI antes de Cristo, pero que ha tenido un nuevo impulso”.

“Hay toda una movida sana, positiva a partir de este deporte y sirve para mantener el cuerpo en forma, darle fuerza, armonía, equilibrio. También puede ser la previa a realizar otros deportes. Es algo muy bueno para la actividad física y para la salud mental, que cada vez es más importante”, agregó el Director de Deporte Comunitario de la SENADE.

MEJORAS | Consultado por el funcionamiento general de la plaza, valoró el trabajo realizado, recordó que cuando asumió en 2020 era casi un terreno baldío pero que hoy es un lugar con mucha actividad. “Hoy tenemos un pabellón con vestuarios, tenemos la piscina, que va a tener mucha actividad en el verano, ya que van a venir cuatro docentes a trabajar acá, en el marco de una colaboración de la Intendencia y la Secretaría Nacional de Deportes. También vamos a tener guardavidas para cuidar la seguridad de los bañistas”, informó José Luis Bringa.

Comentó Bringa luego que la Plaza de Deportes de Libertad, “tiene un predio precioso, espectacular, bien ubicado, rodeado de la comunidad educativa y se le han ido agregando todas estas disciplinas que ayudan a su mejor funcionamiento”.

Consultado respecto a la temporada de piscina y la fecha de comienzo, en función de los problemas que se han dado en anteriores veranos, en los que por falta de docentes se habilita tarde la pileta, dijo José Luis Bringa, que está todo pronto como para comenzar a funcionar “a partir del 2 de enero, eso es lo que tenemos pautado, hay cuatro docentes que ya se anotaron, pero la dificultad que hay con el trabajo zafral es que usted se anota en agosto o setiembre y cuando tiene que empezar a trabajar, de repente le cambió la vida, se mudó, se casó, se divorció o le apareció una solución mejor y a veces se pierde ese lugar. Esa dificultad la tenemos siempre, pero hasta el día de hoy, está todo cubierto como para que la piscina funcione todo el día”.

Mencionó luego Bringa que “también mandamos a hacer un acondicionamiento de la piscina, una limpieza, antes de las obras de cerramiento y calefacción”.

DEMORADA | Respecto a por qué no se comenzó con la obra cuando se estimaba que estaría en proceso durante este año 2024, Bringa dijo que “se hizo una licitación en la que los precios que se obtenían estaban fuera de los precios de mercado; se cambió la licitación y llegamos a un precio razonable y por lo tanto se va a arrancar después del período de verano más activo, que sería a partir de marzo”.

Consideró luego que un eventual cambio de signo de gobierno luego del ballotage, no cambiaría nada. “Nuestro mandato termina el 28 de febrero de 2025, el 1º de marzo empieza otro mandato, pero no importa del signo que sea; yo diría que en deporte es más fácil ponerse de acuerdo, en la transición que hay que hacer en su momento vamos a explicar todo esto y lo que tenemos proyectado. Hay una licitación que está en marcha y no debería haber cambios”, mencionó Bringa.

En cuanto a por qué se fueron tan alto los precios de la licitación inicial, dijo José Luis Bringa que “tal vez hubo algún error en la licitación que hizo que los precios se multiplicaran por cuatro o por cinco”.

Por último, respecto a los plazos de obra, dijo el funcionario de la SENADE que “hoy en día se construye bastante rápido porque ya viene todo prefabricado; hay controles del Estado que hacen que las cosas a veces se enlentezcan un poco pero en cuatro, cinco, seis meses podría estar pronta, luego que se empiece a trabajar”.