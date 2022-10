Se viene una nueva versión de «La Semana de Libertad»

En la semana que pasó se concretó el anuncio de otra de las actividades que están realizándose como parte de conmemoración de los 150 años del inicio del proceso fundacional de la ciudad. Se trata de la competencia denominada “La Semana de Libertad”, que estará llevándose a cabo en dos días, el viernes 4 y el sábado 5 de noviembre.

Esta actividad está organizada por Rotaract Club y la Comisión Administradora del gimnasio, espacio en que se realizarán la mayoría de las actividades, menos el desfile de presentación que va a ser por 25 de Agosto y termina en el propio gimnasio.

Celeste Marrero, integrante de Rotaract Libertad, explicó a este medio que ya hay cuatro equipos inscripto. Comentó que ese era el objetivo inicial, pero ahora “apostamos a que si se suman que sean dos o cuatro grupos más; por las características de los juegos, queremos que sean pares. En este momento tenemos esos cuatro grupos, pero si se suman dos más estaría buenísimo”.

En cuanto a la integración de los grupos, mencionó Marrero que “tienen que estar integrados por un mínimo de 20 y un máximo de 50 personas, de cualquier edad, no hay límites, no hay restricciones, no hay nada. Cualquier persona se puede sumar”.

El equipo que resulte ganador de esta “semana” de dos días, tendrá un premio consistente en una cena para todo el grupo más un premio en efectivo y una medalla para todos los participantes del grupo.

DETALLES | En cuanto a los juegos programados, contó Celeste Marrero, que “el viernes 4 será el desfile, luego, cuando lleguemos al gimnasio habrá un certamen de baile con improvisación y luego vendrá el certamen del saber, en el que habrá también categorías, pero toda esa información se la daremos en el momento a los grupos. Cada instancia va a tener un jurado”.

El sábado 5 vamos a tener una cacería extraña, luego tendremos una jornada deportiva con volley, fútbol, tenis y otras actividades. Vamos a cerrar con baile durante el que se anunciará el ganador e intentaremos llevar algún tipo de show como para cerrar la actividad”.

Explicó la integrante de Rotaract, que si bien los grupos sabrán cuántos puntos suma cada actividad realizada, quedará a criterio de cada uno ir calculando los puntos que logran, pero no van a ir sabiendo nada sobre el resultado final, que se conocerá al finalizar el sábado.

Celeste Marrero comentó que para la organización de la semana han tenido colaboración con los organizadores de la Semana de la Juventud de San José, que tienen más experiencia.

REPETIR | Con respecto a qué esperan de la actividad, dijo Celeste Marrero que tienen altas expectativas de que salga todo bien. Desde que se difundió el afiche “nos han llamado mucho, se han interesado un montón y eso nos tiene bastante positivos en que se va a sumar más gente. También hay gente que ha participado en ediciones anteriores de semanas de libertad, que están muy entusiasmados con la actividad. Esa es la idea, que haya personas de todas las edades que se puedan sumar y así generar instancias de participación para todos”.

Por último, consultada sobre si es intención de la organización seguir en 2023 con este evento, Celeste Marrero dijo que “teniendo en cuenta el resultado que tengamos este año, la idea es poder seguir”. Los interesados en conformar otro grupo para participar de esta movida pueden contactarse a los teléfonos 092 002 342 o 098 504 134.

Imagen: Todas las actividades se desarrollarán en el Gimnasio San Isidro.

Por L.S.